"Шпарина" до Європи. У ЄС стурбовані потоком росіян поїздами до Калінінграду

Росіяни продовжують їздити до Європи попри санкції та обмеження. У ЄС стурбовані, що для цього використовується залізничний маршрут до Калінінграда через Литву.

У 2023 році цим шляхом в'їзду до ЄС скористалися 14 тисяч людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Російські пасажири, які подорожують до Калінінграду на узбережжі Балтійського моря поїздами через Литву, можуть висаджуватися у селі Кяна та подорожувати звідти до ЄС, йдеться у звіті Центру аналізу європейської політики (CEPA). У 2023 році цим шляхом в'їзду до ЄС скористалися 14 тисяч людей – це удвічі більше, ніж 2022-го.

"Хоча багато хто має документи, які дозволяли б їздити до Литви іншими маршрутами, не слід недооцінювати загрозу використання залізниці російськими агентами чи військовими як "лазівка" на Захід", – йдеться у звіті.

У червні 2022 року Литва заборонила залізничні перевезення санкційних товарів до Калінінграду. Згодом ЄС переглянув свої вказівки і дозволив лише автомобільні перевезення санкційних вантажів і залізничні перевезення через Литву відновилися.

Згідно з інформацією CEPA, незважаючи на спроби обмежити кількість пасажирів поїздів до 300 і додаткове фінансування ЄС для посилення безпеки, Литва не має чіткої позиції щодо масштабів загрози та заходів для усунення "лазівок".

У жовтні 2023 року у Службі охорони державного кордону Литви (VSAT) пояснювали, що зупинити потік людей залізницею складно, бо маршрутом користуються громадяни й інших країн.

"Наприклад, минулого року тут вийшли з поїзда 1000 громадян Ізраїлю, 800 громадян Литви, близько 200 громадян Італії, близько 200 громадян Німеччини, близько 200 громадян України, близько 150 громадян США", – зауважив речник відомства Гедрюс Мішутіс.

Водночас, за даними польських прикордонників, у 2023 році лише за 5 днів в кінці грудня кордон Польщі із Калінінградською областю перетнули 17 тисяч осіб, щоб потрапити до Росії на православне Різдво. Це пов'язано із тим, що авіарейсів між ЄС та РФ немає.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни продовжують їздити до Європи на відпочинок, незважаючи на обмеження через санкції. Перельоти через треті країни з пересадками займають по 15 годин.

Також ми розповідали, що росіянам заборонили ввозити до ЄС особисті автомобілі та низку особистих речей – від телефонів до валіз та косметики. Їх ввезення може розцінюватися як заборонений імпорт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.