Северное сияние и резиденция Санты: смогут ли украинцы поехать в Лапландию этой зимой

Фото: Санта-Клаус в Лапландии (pixabay.com)

Особенности отдыха на снежном курорте во время карантина

Главная туристическая локация на Рождество и Новый год – Лапландия – готовится встречать туристов и в условиях пандемии. Местные турфирмы надеются, что резиденция Санта-Клауса в Финляндии сможет буквально спасти зимний курортный сезон от потерь из-за пандемии.

В пользу туристов выступают новые правила карантина в Финляндии, которые вступят в силу 23 ноября, сообщает CNN. В издании уточняют, что туристам разрешат находиться в Лапландии 72 часа без необходимости проходить карантин.

Туристам из ЕС и 26 стран Шенгенской зоны разрешат приехать при наличии негативного теста на COVID-19, сделанного до 72 часов перед вылетом. Чтобы остаться в Лапландии дольше 3 дней, путешественникам придется делать тестирование повторно – уже на месте.

Мы разбирались, смогут ли украинцы в этом году побывать в Лапландии и стоит ли приобретать туры, которые сейчас предлагают туристические компании.

Фото: В Лапландии готовятся к приезду туристов (pixabay.com)

Каким будет празднование Нового года в Лапландии

Рождество в этом году не отменяется, хотя праздник будет значительно отличаться от предыдущих, отмечает Санна Кярккяйнен, генеральный директор Visit Rovaniemi, официального дома Санта-Клауса.

"Я уверен, что путешественники, которые приедут сюда, конечно, получат огромное удовольствие", - говорит он.

По его словам, предприятия региона с лета работают изо всех сил, готовясь к праздникам, и гарантируют соблюдения техники безопасности. Предусмотрено, что Санта будет сидеть за пластиковым экраном, а эльфы будут работать в мастерской в масках и перчатках.

Кроме того, туристы будут находиться в помещении маленькими группами, а основные активности будут проходить на свежем воздухе.

По информации туристических компаний, посетить Лапландию в этом году собираются много туристов.

"Нас обнадеживает шквал запросов, которые мы получили по финской и шведской Лапландии, как от семей, которые хотят совершить непревзойденную поездку в праздничный период, чтобы увидеть Санту и оленей, так и от пар, которые ищут альтернативные зимние направления для романтического отдыха под северным сиянием", - рассказывает Саймон Линч, директор по продажам Scott Dunn.

Фото: Олени - достопримечательность Лапландии (pixabay.com)

Чем финская Лапландия интересна украинцам

В минувшие годы около тысячи украинских туристов в неделю отправлялись чартерами в финскую Лапландию на новогодние праздники, говорит в комментарии РБК-Украина Игорь Кучер, директор туристической компании "Nordic Travel", которая занимается этим направлением в течение десяти лет.

"Лапландия всех интересует только на Новый год и Рождество. Вообще из Украины летали 3-5 самолетов. В другой период спрос не настолько большой, чтобы можно было набрать целый чартерный самолет, а прямых рейсов в Лапландию из Украины никогда не было. Регулярными рейсами через Хельсинки лететь выходит дольше и дороже", - рассказывает об особенностях спроса специалист.

На зиму 2020/2021 года проживание для украинских туристов было забронировано еще с января, потому что в этом месте всегда был большой спрос. Но бронь пришлось отменить.

Чартеры летят зимой со всего мира – украинцев на общем фоне в Лапландии не так и много. Больше в северной стране можно встретить туристов из Германии, Великобритании, Китая.

"Подавляющее большинство туристов едут семьями с детьми 4-10 лет в гости к Санта-Клаусу, на сафари на хаски, в оленьих упряжках. Но бывают туристы и без детей, которые едут на сафари на снегоходах, кататься на лыжах- беговых и горных, развлекаться картингом на льду", - делится наблюдениями Игорь Кучер.

Фото: Сафари на снегоходах (pixabay.com)

Когда украинцы смогут полететь в Финляндию

По информации портала VisitUkraine.today, в Финляндию разрешен въезд только гражданам Финляндской Республики и их родственникам, гражданам стран Шенгенского соглашения, стран ЕС и их родственникам, а также гражданам третьих стран при наличии разрешения на проживание.

"Мы долго ждали и мониторили ситуацию, общались с посольством и финскими партнерами, и отказались от наших броней в конце лета. Сейчас 99% вероятности, что границы Финляндии для Украины не откроются", - утверждает руководитель "Nordic Travel".

По его мнению, уже в сентябре стало понятно, что Украина не попадает в "зеленую зону" ЕС по уровню заболеваемости коронавирусом.

"Вопрос не только в количестве больных. А в том, что в Европе известно, что в Украине можно купить справку с якобы негативным результатом COVID-19. Такой наш подход к ситуации создает опасность, что границы Евросоюза для нас не откроются очень долго, возможно, и до следующего Нового года", - допускает эксперт.

По его информации, скандинавские страны планируют пускать туристов из третьих стран, когда большая часть местного населения будет провакцинирована.

Фото: Большинство туристов едут в Лапландию с детьми (предоставлено Игорем Кучером/Nordic Travel)

Стоит ли покупать туры сейчас

Недельный тур на двоих без экскурсий и питания в Лапландии обычно стоит минимум 1400 евро. С экскурсиями и питанием недельный отдых в Лапландии обходится в 2500 евро. В этом диапазоне можно найти варианты путевок у нескольких туроператоров и по состоянию на сегодня.

"У нас на сайте были опубликованы варианты поездок в Лапландию в этом сезоне, чтобы посетители изучали информацию. Это связано с алгоритмами Google, чтобы сайт расценивался как качественный. Также консультируем клиентов и записываем их на следующий год. Но мы не принимаем бронирование, и вернули деньги всем туристам, которые у нас бронировали туры до пандемии", - объясняют в "Nordic Travel" наличие туров на сайте.

Некоторые украинские туроператоры продают туры в Лапландию и сейчас. Цены с прямым перелетом стартуют от 1800 евро на двоих без питания.

"Скорее всего, после бронирования туроператоры будут предлагать туристам переключиться на другое направление из доступных, ведь люди все равно захотят отдохнуть", - предполагает Игорь Кучер.

Поэтому бронировать туры для встречи Нового года с Сантой и эльфами в этом году не стоит, но можно изучить особенности такой поездки и запланировать ее на следующую зиму.

Напомним, ранее мы писали про лучшие места в Турции, где можно покататься на лыжах в этом сезоне.

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