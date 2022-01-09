Сбежали с карантина. В Таиланде разыскали шестерых инфицированных COVID туристов

Путешественников доставили в больницу для дальнейшего лечения

В Таиланде после объявления в розыск правоохранители отыскали 6 иностранных туристов из Европы, которые ранее “сбежали из отеля, не дождавшись результатов ПЦР-тестов на коронавирус”, сообщает местное издание TheThaiger.

Уточняется, что туристов из Европы объявили в розыск после того, как оказалось, что их тесты на COVID — позитивные. По сообщениям властей, шестеро туристов покинули свой отель, но их нашли и доставили в больницу. Власти задержали двух французских туристов, двух поляков, швейцарка и норвежца.

Сообщается, что шестеро туристов прибыли в Таиланд по программе Test & Go, которая позволяла туристам людям въезжать в страну без карантина. Вместо этого условием было ожидание результатов дополнительного ПЦР-теста по прибытию.

“Туристы прибыли в период с 26 по 29 декабря, и по прибытии у них изначально был отрицательный результат на Covid-19. Когда они приехали на курортный остров Ко Чанг, 4 января они прошли второй тест”, — говорится в сообщении.

Группа туристов отправилась исследовать остров, ожидая результатов, но когда в пятницу анализы показали положительный диагноз, никого из путешественников обнаружить не удалось. Власти не были уверены, знали ли иностранцы, что у них COVID, и начали их поиски.

Фото: Пейзажи Таиланда (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Двое французских путешественников в возрасте 32 лет были обнаружены на курорте Клонг Прао, а двое польских туристов в возрасте 65 и 51 года - в резиденции Tranquility Bay Residence. 38-летнего туриста из Норвегии обнаружили в гостевом доме Carpe Diem, а 31-летний швейцарец был найден в Casa.

Все туристы сообщили полиции, что не собирались сбегать без результатов тестов и не осознавали, что им грозит какой-либо риск инфицирования коронавирусом.

“Их тесты, возможно, сделали позже, так как на Ко Чанге есть только одна больница, которая с трудом справляется с наплывом, особенно в новогодние праздники, когда остров был наводнен туристами”, — предполагают в СМИ.

В настоящее время туристов перевезли на материк для лечения в больнице Бангкока.

Как попасть в Таиланд сегодня

Согласно данным украинского МИДа, Таиланд временно ограничивает въезд туристам в большинство провинций. Исключение составляет программа, разрешающая поездки на остров Пхукет - Phuket Sandbox.

“С 22 декабря 2021 года временно (до следующего сообщения) приостанавливается оформление новых разрешений (QR-code) иностранцам, в том числе гражданам Украины, для въезда в Таиланд через систему Thailand Pass – Sandbox Program, кроме прибытия в Пхукет "Phuket Sandbox", — отмечается на сайте ведомства.

Граждане Украины имеют возможность воспользоваться опцией “Alternative Quarantine – AQ” (нахождение в карантине 10 или 14 дней в зависимости от наличия у них вакцинации).

Напомним, ранее украинец раскрыл детали сложной системы допуска туристов в Таиланд.