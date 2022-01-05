Рождественская сказка. Почему зима - идеальное время для первого путешествия во Львов

Каток, вертеп и зимние декорации: путеводитель по праздничным и историческим локациям города
Куда поехать на Рождество 7 января? В Украине для этого достаточно локаций. Величественные Карпаты, современный Киев или неповторимая Одесса - лишь несколько идей для поездок.
Но если вы еще не выбрали место отдыха, советуем спланировать путешествие во Львов. Если вы еще никогда не были в этом городе, то околоновогодний период и соответствующие ему атрибуты в виде зимних тематических мероприятий и атмосферы помогут вам получить от Львова еще более яркие эмоции.
Этот город на западе Украины поможет вам попасть в настоящую сказку. Здесь - рождественская ярмарка с десятками домиков, катком и вкусностями, а еще вы увидите сотни кафе и других интересных объектов с новогодними декорациями.
Что уж говорить о памятниках архитектуры! Ратуша, церкви и старинные здания едва ли не в каждом уголке города с новогодними декорациями заставляют поверить в чудеса.
Как подготовиться к поездке и куда пойти в городе, если вы здесь впервые – в материале РБК-Украина.
Фото: Праздничные зимние локации Львова (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Во время планирования путешествия во Львов стоит не забывать о нескольких вещах:
Напоследок, когда вы едете поездом, стоит выходить на станции "Пидзамче". Отсюда можно дойти пешком до Высокого замка – отсюда открывается лучшая панорама на Львов.
Фото: Высокий замок зимой (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
На протяжении веков в этом месте кипел базар, куда приезжали купцы едва ли не со всех уголков Европы. Сегодня на площади расположено немало достопримечательностей. Одна из них - Дворец Корнякта 1580 года. Больше всего он известен своим внутренним двориком в ренессансном стиле. А еще здесь есть немало камениц и фонтанов.
Фото: Новогодние праздники - хороший повод побывать во Львове (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Едва ли не лучшее время посетить площадь Рынок – новогодние праздники. Здесь устраивают рождественскую ярмарку. В десятках домиков продают сладости, глинтвейн и многое другое.
Рядом с ратушей работает каток. Ярмарку можно посетить с 11 утра до 10 вечера в будние дни и с 10:00 до 23:00 – в выходные. Она будет работать до 20 января 2022 года.
Фото: Львовская опера (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Да и главную елку города можно найти именно на проспекте Свободы. За ней будет видно Львовский оперный театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой – памятник XIX-XX веков. Лучшее время посетить проспект зимой – около 6-ти вечера. В это время уже темно, но людей немного, поэтому можно лучше рассмотреть все локации вокрух.
Фото: Музей народной архитектуры и быта (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Здесь есть возможность "побывать" во многих уголках Украины, ведь в музее есть шесть этнографических зон: Подолье, Буковина, Львовщина, Гуцульщина, Лемковщина и Бойковщина. Зимой на территории парка работает резиденция Святого Николая. А ежегодно 7-8 января здесь проходит "Рождество в гаю" - традиционное празднование с народными гуляниями и выступлениями вертепов. Вход стоит 70 грн.
Уже не первый год во дворце работает Музей европейского искусства XIV-XVIII веков. Здесь можно увидеть произведения известных австрийских, флорентийских и нидерландских мастеров. Кроме того, во дворе и внутри уже украсили елки, а потому экскурсия по дворцу точно сможет добавить вам новогоднего настроения. Вход в музей стоит 90 грн.
Фото: Дворец Потоцких (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Фото: Интерьеры дворца Потоцких (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Это скаты, пираньи, черепахи – лишь маленькая часть экспозиции. Также есть акулы и рыбы со многих уголков планеты. В океанариуме также проводят 3D-шоу. Вход в океанариум стоит 250 грн.
Фото: Львовский океанариум (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
В XX веке на базе старинной аптеки создали музей истории фармации. Сегодня в нем 16 экспозиционных залов. В них вы найдете коллекции посуды для хранения медикаментов, алхимическую лабораторию и многое другое. Вход стоит 40 грн.
Фото: Музей-аптека "Под черным орлом "(Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Фото: Костел и монастырь бернардинцев (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Приходить сюда стоит вечером, когда фасады церкви подсвечивают разноцветным освещением. А рядом с костелом тоже установили елку.
На входе вас встретит мужчина с автоматом и спросит пароль. Уже много лет он неизменен: "Слава Украине". Ресторан известен своими мясными блюдами и местным пивом. Приходить сюда стоит раним вечером, чтобы избежать очереди.
Обслуживать вас будут официанты-"монахи". Время от времени они будут рассказывать разнообразные интересные легенды, а сидеть за столом вы будете при свечах. Если вы хотите получить скидку, можно бить кулаком по столу.
В ресторации можно попробовать традиционные галицкие блюда в новой интерпретации. В меню предлагают журеки, супы, львовские сырники и немало фирменных наливок. Последних насчитывается десятки.
Стрыйский парк - один из старейших парков во Львове. Его основали в 1894 году. Зимой здесь можно просто прогуляться и подышать свежим воздухом, отдохнув от экскурсий.
Церковь Святых Ольги и Елизаветы расположена недалеко от вокзала. Это сооружение в неоготическом стиле начала XX века. Отсюда открывается еще одна панорама на Львов.
Фото: Церковь Святых Ольги и Елизаветы (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Лычаковское кладбище - мемориальное кладбище во Львове. Именно здесь размещено более 300 тыс. захоронений. На могилах есть 500 скульптур и барельефов. На кладбище похоронено немало выдающихся украинцев, поляков и не только.
Фото: Лычаковское кладбище (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)
Напоследок - не забывайте рассматривать фасады домов Львова. Зимними вечерами они выглядят по-особенному - с украшениями и праздничной иллюминацией.
Не менее интересный отдых можно найти и на Львовщине. Больше идей для зимнего релакса вы найдете в нашем путеводителе.