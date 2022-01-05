Рождественская сказка. Почему зима - идеальное время для первого путешествия во Львов

Куда поехать на Рождество 7 января? В Украине для этого достаточно локаций. Величественные Карпаты, современный Киев или неповторимая Одесса - лишь несколько идей для поездок.

Но если вы еще не выбрали место отдыха, советуем спланировать путешествие во Львов. Если вы еще никогда не были в этом городе, то околоновогодний период и соответствующие ему атрибуты в виде зимних тематических мероприятий и атмосферы помогут вам получить от Львова еще более яркие эмоции.

Этот город на западе Украины поможет вам попасть в настоящую сказку. Здесь - рождественская ярмарка с десятками домиков, катком и вкусностями, а еще вы увидите сотни кафе и других интересных объектов с новогодними декорациями.

Что уж говорить о памятниках архитектуры! Ратуша, церкви и старинные здания едва ли не в каждом уголке города с новогодними декорациями заставляют поверить в чудеса.

Как подготовиться к поездке и куда пойти в городе, если вы здесь впервые – в материале РБК-Украина.

Фото: Праздничные зимние локации Львова (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Лайфхаки для путешественников, которые во Львове впервые

Во время планирования путешествия во Львов стоит не забывать о нескольких вещах:

Путешественникам из столицы удобнее всего будет приезжать поездом Интерсити + Киев-Пшемысль. Он отправляется из столицы в 05:52 утра и уже в 11:10 в городе. Стоимость билета – от 450 грн. Если вы приехали только на выходные, то обратно в Киев стоит выбирать поезд Киев-Рахов. Стоимость проезда в плацкарте – от 200 грн. Девушкам стоит забыть об обуви на платформе. Нужно брать обувь как можно удобнее, ведь в городе придется преимущественно ходить по брусчатке. Путешествовать по Львову лучше на трамваях. Чтобы сэкономить средства, стоит приобрести туристический проездной на три дня за 70 грн. Его можно найти по ссылке. Право на бесплатный проезд в электротранспорте предоставляет Lviv City Card. С ней также свободный вход в 19 музеев и действует скидка в определенных заведениях города.

Напоследок, когда вы едете поездом, стоит выходить на станции "Пидзамче". Отсюда можно дойти пешком до Высокого замка – отсюда открывается лучшая панорама на Львов.

Фото: Высокий замок зимой (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Костелы и монастыри. Топ мест Львова, куда стоит сходить зимой

Площадь Рынок. "Сердцем" Львова. Площадь возникла еще во второй половине XIII века в правление князя Льва Даниловича. Здесь можно увидеть десятки старинных сооружений с ратушей в центре.

На протяжении веков в этом месте кипел базар, куда приезжали купцы едва ли не со всех уголков Европы. Сегодня на площади расположено немало достопримечательностей. Одна из них - Дворец Корнякта 1580 года. Больше всего он известен своим внутренним двориком в ренессансном стиле. А еще здесь есть немало камениц и фонтанов.

Фото: Новогодние праздники - хороший повод побывать во Львове (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Едва ли не лучшее время посетить площадь Рынок – новогодние праздники. Здесь устраивают рождественскую ярмарку. В десятках домиков продают сладости, глинтвейн и многое другое.

Рядом с ратушей работает каток. Ярмарку можно посетить с 11 утра до 10 вечера в будние дни и с 10:00 до 23:00 – в выходные. Она будет работать до 20 января 2022 года.

Проспект Свободы. Это центр культурной и экономической жизни города, который сформировался в 1800-х годах. Сегодня вдоль проспекта расположены многие исторические сооружения в архитектурных стилях классицизма, барокко и неоренессанса. Зимой здесь также работает ярмарка. Деревянные домики с иллюминацией создают особую атмосферу.

Фото: Львовская опера (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Да и главную елку города можно найти именно на проспекте Свободы. За ней будет видно Львовский оперный театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой – памятник XIX-XX веков. Лучшее время посетить проспект зимой – около 6-ти вечера. В это время уже темно, но людей немного, поэтому можно лучше рассмотреть все локации вокрух.

Музей народной архитектуры и быта. Больше известен как Шевченковский гай. Расположен в местности Кайзервальд, недалеко от парка "Высокий замок". На территории в 84 гектара можно увидеть 124 памятника архитектуры. Они охватывают церкви, кузницы, водяную мельницу и ветряную мельницу. Некоторые постройки - еще XVIII века.

Фото: Музей народной архитектуры и быта (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Здесь есть возможность "побывать" во многих уголках Украины, ведь в музее есть шесть этнографических зон: Подолье, Буковина, Львовщина, Гуцульщина, Лемковщина и Бойковщина. Зимой на территории парка работает резиденция Святого Николая. А ежегодно 7-8 января здесь проходит "Рождество в гаю" - традиционное празднование с народными гуляниями и выступлениями вертепов. Вход стоит 70 грн.

Архитектура и музеи. Куда еще заглянуть во Львове

Дворец Потоцких расположен на улице Коперника. Это памятник архитектуры конца XIX века. На протяжении своего существования неоднократная менял свой внешний вид. Принадлежал семье Потоцких – известных польских и австрийских деятелей. Сооружение построено в стиле французского классицизма. Внутри можно увидеть лепнину, изысканный декор и старинные камины.

Уже не первый год во дворце работает Музей европейского искусства XIV-XVIII веков. Здесь можно увидеть произведения известных австрийских, флорентийских и нидерландских мастеров. Кроме того, во дворе и внутри уже украсили елки, а потому экскурсия по дворцу точно сможет добавить вам новогоднего настроения. Вход в музей стоит 90 грн.

Фото: Дворец Потоцких (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Фото: Интерьеры дворца Потоцких (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Океанариум находится на проспекте Шевченко. Это самый центр города. Здесь вы увидите немало обитателей океанов и морей.

Это скаты, пираньи, черепахи – лишь маленькая часть экспозиции. Также есть акулы и рыбы со многих уголков планеты. В океанариуме также проводят 3D-шоу. Вход в океанариум стоит 250 грн.

Фото: Львовский океанариум (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Музей-аптека "Под черным орлом" расположена на улице Печатной и считается древнейшей аптекой в городе. Она была основана в 1774 году.

В XX веке на базе старинной аптеки создали музей истории фармации. Сегодня в нем 16 экспозиционных залов. В них вы найдете коллекции посуды для хранения медикаментов, алхимическую лабораторию и многое другое. Вход стоит 40 грн.

Фото: Музей-аптека "Под черным орлом "(Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Костел и монастырь бернардинцев расположен на площади Соборной. Он построен в стиле итальяно-голландского маньеризма. Возведен в XVII веке. Сегодня в него входят храмы, колодец, колокольня и многие другие объекты.

Фото: Костел и монастырь бернардинцев (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Приходить сюда стоит вечером, когда фасады церкви подсвечивают разноцветным освещением. А рядом с костелом тоже установили елку.

Стильные заведения Львова, где можно перекусить

"Криївка" - одно из самых посещаемых заведений Европы, которое известно даже тем, кто во Львове не бывал. Это ресторан-кнайпа, стилизованная под полевой тайник УПА. Здесь на стенах можно увидеть оружие или патроны времен Второй мировой войны а также много других национальных артефактов.

На входе вас встретит мужчина с автоматом и спросит пароль. Уже много лет он неизменен: "Слава Украине". Ресторан известен своими мясными блюдами и местным пивом. Приходить сюда стоит раним вечером, чтобы избежать очереди.

"П’яте підземелля" тоже расположен на площади Рынок. Заведение перенесет вам во времена Средневековья.

Обслуживать вас будут официанты-"монахи". Время от времени они будут рассказывать разнообразные интересные легенды, а сидеть за столом вы будете при свечах. Если вы хотите получить скидку, можно бить кулаком по столу.

"Ресторация Бачевских" посвящена семье меценатов и общественных деятелей, которые жили во Львове до XX века. Кухня в заведении - смесь кулинарных традиций разных этносов: поляков, армян, украинцев.

В ресторации можно попробовать традиционные галицкие блюда в новой интерпретации. В меню предлагают журеки, супы, львовские сырники и немало фирменных наливок. Последних насчитывается десятки.

Куда еще податься во Львове

Стрыйский парк - один из старейших парков во Львове. Его основали в 1894 году. Зимой здесь можно просто прогуляться и подышать свежим воздухом, отдохнув от экскурсий.

Фото: Стрыйский парк во Львове (wikipedia.org)

Церковь Святых Ольги и Елизаветы расположена недалеко от вокзала. Это сооружение в неоготическом стиле начала XX века. Отсюда открывается еще одна панорама на Львов.

Фото: Церковь Святых Ольги и Елизаветы (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Лычаковское кладбище - мемориальное кладбище во Львове. Именно здесь размещено более 300 тыс. захоронений. На могилах есть 500 скульптур и барельефов. На кладбище похоронено немало выдающихся украинцев, поляков и не только.

Фото: Лычаковское кладбище (Станислав Ткацевич/для РБК-Украина)

Напоследок - не забывайте рассматривать фасады домов Львова. Зимними вечерами они выглядят по-особенному - с украшениями и праздничной иллюминацией.

Не менее интересный отдых можно найти и на Львовщине. Больше идей для зимнего релакса вы найдете в нашем путеводителе.