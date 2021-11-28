Рекордные доходы и 20 миллионов туристов. В Турции раскрыли планы на новый сезон 2022 года

Турция ожидает получить доходы от туризма в размере 22 млрд долларов в 2021 год, а в страну должно приехать более 28 миллионов иностранцев, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. Об этом сообщает Hurriyetdailynews.

Министр напомнил, что доход от туризма в Турции в 2020 году составил 12,1 миллиарда долларов, когда в странах мира были жесткие меры по борьбе с пандемией коронавируса и действовали жесткие запреты на поездки.

Мехмет Нури Эрсой отметил, что доход от туризма в стране достиг 16,8 миллиарда долларов в течение первых девяти месяцев 2021 года. Он добавил, что рекламные кампании Турции играют важную роль в восстановлении экономики. По словам Эрсоя, туристический сектор является одной из наиболее пострадавших от пандемии сфер, и Турции пришлось "отложить выполнение своих туристических целей".

Расходы туристов в Турции увеличились - TurkStat

По данным турецкого института статистики (TurkStat), доходы страны от туризма выросли на 181,8% в годовом исчислении в третьем квартале 2021 года после значительного падения в прошлом году из-за пандемии.

Страна заработала 11,4 миллиарда долларов в июле-сентябре по сравнению с 4 миллиардами долларов за тот же период прошлого года, когда кризис COVID-19 привел к коллапсу международных поездок. Тогда ограничения и закрытие границ привели и к падению потребительского спроса.

Эта цифра составляла 14 миллиардов долларов за тот же период 2019 года. Около 78% доходов сгенерировали иностранные посетители, показали данные TurkStat.

Фото: Доход от туризма в Турции в 2020 году составил 12,1 миллиарда долларов (unsplash.com/nihat-sinan-erul)

За трехмесячный период Турцию посетили 13,6 миллиона человек, что на 143,4% больше в годовом исчислении. Среди причин - ослабление ограничений и вакцинация. 84% или 11,5 млн посетителей составили иностранцы, а остальная часть - граждане Турции, проживающие за границей.

По официальным данным, индивидуальные расходы составили почти 9 миллиардов долларов от общего дохода от туризма. Около 2,3 миллиардов долларов прибыли приходилось на расходы на пакетные туры.

Какие регионы Турции стали самыми популярными в 2021 году

Согласно данным Министерства культуры и туризма страны, число иностранных посетителей с января по сентябрь в Турции увеличилось на 86% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 17,6 миллиона.

Фото: Достигнуть уровня туризма 2019 года до пандемии в стране пока не удалось (unsplash.com/imad-alassiry)

Несмотря на значительное улучшение ситуации, показатель за девять месяцев все же не превысил уровень 2019 года до пандемии. Средиземноморский курортный город Анталия был самым популярным среди иностранцев с долей в 39%. Там привлекли 6,8 миллиона иностранцев в январе-сентябре.

За ним следуют Стамбул, крупнейший город Турции с населением 33%, и Эдирне на северо-западе Турции, граничащий с Болгарией и Грецией, с долей 10%.

Отметим, перед началом зимнего сезона на популярном горнолыжном курорте Турции забронировано уже большинство номеров.

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