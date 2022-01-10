"Рады видеть вас снова". В Израиле после открытия границ запустили сайт о правилах въезда в страну

В Израиль можно ехать после полного курса вакцинации

Министерство туризма Израиля запустило сайт для информирования туристов со всего мира о последних правилах и ограничениях, установленных правительством Израиля в связи с COVID-19, пишет Jpost.com.

С 7 января в Израиле жителям разрешено путешествовать в любую точку мира.

Двумя днями позже также были сняты ограничения для иностранных граждан из государств, не находящихся в "красном" списке. Это означает, что теперь туристы могут въезжать в Израиль без специального разрешения при условии, что они полностью вакцинированы.

После открытия неба над Израилем Министерство туризма выступило с инициативой запустить регулярно обновляемый веб-сайт, включающую всю необходимую и полезную информацию для туристов.

Сайт включает три раздела, чтобы обеспечить легкий доступ ко всей соответствующей информации. В настоящее время доступен только на английском языке. Вскоре обещают добавить и другие языковые версии.

В первом разделе, "Планирование поездки", представлена ​​информация об актуальном определении министерства здравоохранения вакцинированных и выздоровевших от COVID-19, а также список одобренных вакцин против коронавируса и необходимая документация для въезда в Израиль.

В разделе "Во время вашего пребывания", рассказывается о расположении центров тестирования на COVID-19 по всему Израилю и о том, что должны делать туристы, если им необходимо пройти тестирование во время визита в Израиль.

Третий и последний раздел "Для тех, кто выезжает" содержит информацию о тестировании на коронавирус и документы, необходимые для посадки на обратный рейс в аэропорту Бен-Гурион.

С 28 ноября 2021 года Израиль запретил въезд всем, кто не является гражданами страны, на 2 недели в связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон".

Какие условия въезда в Израиль из Украины сегодня

ВНИМАНИЕ! Израиль анонсировал открытие границ для полностью вакцинированных или поправившихся иностранных туристов.

С 9 января 2022 года в Израиль через аэропорт Бен-Гуриона смогут въезжать иностранные туристы, получившие прививку от COVID-19 или поправившиеся, при следующих условиях:

- если они не были в красной стране в течение 14 дней до въезда в Израиль – https://corona.health.gov.il/en/country-status/ – по состоянию на 4 января Украина оранжевая;

- привиты двумя дозами вакцины Pfizer не более полугода назад (если после получения второй дозы вакцины прошло не менее 7 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля) или;

- привиты двумя дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac и Sinopharm не более полугода назад (если после получения второй дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля) или;

- привиты одной дозой вакцины Johnson & Johnson (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль и не более 180 до выезда из Израиля) или;

- привиты "бустерной" дозой вышеперечисленных вакцин (если после получения дозы вакцины прошло не менее 14 дней до въезда в Израиль).

Фото: Министерство туризма Израиля запустило новый сайт о правилах въезда в страну (unsplash.com/shai-pal)

Также в Израиль смогут попасть те, кто переболел и получил не менее одной дозы признанной ВОЗ вакцины. Кроме этого, разрешается въезд в страну переболевшим COVID-19 менее полугода назад – то есть те, кто смогут предъявить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в виде digital recovery certificate положительный результат теста NAAT (молекулярный тест – например, ПЦР), после которого прошло более 11 дней до въезда в Израиль и не более 190 дней до выезда из Израиля.

Как будет проходить Ваш въезд в Израиль:

1. Кроме сертификата вакцинации необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия в Израиль, или экспресс-тест на антиген, выполненный в течение 24 часов до вылета. От вас требуется предоставить официальный распечатанный документ на английском языке, подтверждающий отрицательный результат теста, а также номер паспорта путешественника. Никакие другие тесты какого-либо вида не принимаются.

2. Пассажиры, прибывающие в Израиль, должны в течение 48 часов до посадки заполнить декларацию лица, въезжающего в Израиль по ссылке https://corona.health.gov.il/en/flights/

Напомним, ранее мы писали, какие страны принимают украинских туристов.