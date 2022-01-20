Пятый раз за 42 года: в Сахаре наблюдали редкое погодное явление

В пустыне Сахара выпал снег после как температура упала ниже нуля, сообщает Daily Mail.

Ночью ртутный столбик в алжирском городе резко снизился до отметки -2C (28F).

Сообщается, что редкое явление для этой климатической зоны, и местные жители были крайне удивлены таким погодным условиям. Снег выпал в пустыне пятый раз за 42 года: ранее здесь фиксировали снегопады только в 1979, 2016, 2018 и 2021 годах.

Айн-Сефра, известная как "Ворота в пустыню", находится на высоте около 3000 футов над уровнем моря и окружена Атласскими горами.

Фотограф Карим Бучетата сделал снимки снега и льда в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира и поделился на странице в Facebook.

Фото: Фотограф Карим Бучетата сделал снимки снега и льда в городе Айн-Сефра на северо-западе Алжира (facebook.com/alhadath.algeria/karim-bouchetata)

Пустыня снова станет "зеленой" через 15 000 лет – прогноз

"Пустыня Сахара покрывает большую часть Северной Африки, и за последние несколько сотен тысяч лет в ней произошли изменения температуры и влажности.

Несмотря на то, что в Сахаре сегодня очень сухо, ожидается, что она снова станет "зеленой" примерно через 15 000 лет", — цитирует издание прогнозы климатологов.

В прошлом году здесь также выпал снег, поскольку в Северной Африке наблюдались изменения температур в летние и зимние месяцы.

Пустыня Сахара — крупнейшая жаркая пустыня и вторая, после Антарктической, пустыня на Земле по площади. Расположена на севере Африканского континента. Вытянута примерно на 4800 км с запада на восток и от 800 до 1200 км с севера на юг; имеет площадь около 8,6 млн км². Сахара частично захватывает территорию более десяти государств — Алжира, Египта, Ливии, Мавритании, Мали, Марокко, Нигера, Судана, Туниса и Чада, а также спорной территории Западная Сахара.

Тем временем в Международной ассоциации антарктического и арктического туризма обсуждают, сколько людей в день можно пускать на определенные острова.