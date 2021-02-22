Пять дней в изоляции: первые туристы прибыли на "карантинный остров" в Таиланде

Иностранных гостей поселили на изолированной вилле

Первые иностранные гости так называемых "туристических пузырей" Таиланда прибыли в экзотическую страну, чтобы отдыхать на пятизвездочном курорте Шри Панва на восточном побережье острова. Об этом сообщает издание The Phuket News.

Уточняется, что всего в международный аэропорт Пхукета 21 февраля прибыли 59 иностранных гостей. После всех проверок первых туристов в Таиланде отвезли на "карантинную виллу".

Как встречали первых туристов

Несмотря на то, что Таиланд является одной из самых популярных азиатских стран для отдыха западных туристов, страна долгое время оставалась закрытой для иностранных путешественников.

При этом на фоне экономического кризиса власти все же разрабатывали правила для посещения курортов иностранцами. В итоге первые туристы приехали в "туристические пузыри".

Фото: Первых туристов протестировали на COVID-19 (bangkokpost.com/Achadtaya Cheunniran)

Первая группа из 13 туристов, которых пустили в Таиланд на новых условиях, прибыла вечером чартерным рейсом авиакомпании Garuda Airlines из Индонезии. Их приветствовали заместитель губернатора Пхичет Панапонг, доктор Муанпрэ Бунлом, директор больницы Патонга, а также официальные лица по борьбе с болезнями, сообщает Bangkok Post.

Вторая группа прибыла другим чартерным рейсом из Индонезии чуть позже. До этого 59 туристов из Великобритании, США, Франции и Финляндии собрались в Индонезии.

"Когда они вошли в международный терминал, мы сначала проверили температуру их тела. У нас были сотрудники иммиграционной службы на 25 стойках для проверки документов. Затем туристы пошли в таможенную зону, чтобы задекларировать свои вещи", - рассказал вице-губернатор о первых шагах туристов на земле Таиланда.

После проверок иностранцев посадили в фургон, чтобы отвезти в здание Х-терминала, где у них взяли анализы на COVID-19. Позже туристов отвезли прямо на курорт Шри Панва.

"У нас было два полицейских фургона, один впереди и один за туристическим фургоном, пока туристы были в пути", - добавил чиновник.

Фото: Отель, в который поселили европейских туристов (booking.com)

Сообщается, что общее число прибывающих туристов составит 70 человек. Пока же первая группа остановилась в отеле Шри Панва на карантинной вилле. Гостям придется первые пять дней карантина оставаться в своих помещениях. После этого они могут пользоваться удобствами на территории отеля.

Какие условия въезда в Таиланд для украинцев

Cтрана открылась для украинских туристов с несколькими вариантами въезда - в зависимости от планируемой длительности пребывания на территории государства, сообщили РБК-Украина в Туристическом управлении Таиланда (TAT).

"Таиланд полностью готов к приему иностранных гостей. Разнообразные визовые опции и членство в Elite Card предоставляют отличную возможность для украинцев, в частности, для профессионалов, занятых удаленной работой, и членов их семей провести самые холодные месяцы года в солнечном Таиланде, одном из самых безопасных мест в мире относительно пандемии COVID-19", - рассказала директор представительства TAT в Восточной Европе Ваджанан Сильпаворнвиват.

По прибытии в аэропорт Таиланда все туристы должны пройти 14-дневный альтернативный государственный карантин (ASQ) в утвержденных правительством местах за свой счет. Сейчас таких мест – более сотни: в Бангкоке и других провинциях, включая популярные пляжные курорты, такие как Пхукет, Самуи и Паттайя.

Фото: Курортный мыс (booking.com)

После прохождения карантина необходимо будет сдать ПЦР-тест. Если он негативный, то турист может свободно посещать все места в стране.

Для украинцев есть несколько вариантов въезда, в зависимости от длительности отпуска Безвизовый режим позволяет оставаться в стране в течение 30 дней с возможностью продления на месте до 45 дней.

Украинцы, которые планируют посетить Таиланд по одной из долгосрочных виз, должны подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве за 3 недели до запланированного отъезда. Для удобства заявители могут передать полномочия агентам в Польше.

Список авторизованных агентов, а также другие полезные советы по въезду в Таиланд можно найти на сайте tourismthailand.com.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что спрос на островной отдых в "биопузырях" существенно вырос.

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