По пути к морю. Что посмотреть, отправляясь на пляжный отдых в Украине: самые яркие места

Если вы задумываетесь, как именно ехать в Бердянск на море — поездом или на авто, — ярые путешественники вам посоветуют исключительно автомобильный вариант путешествия. Ведь тогда дорога на море превращается в интересное приключение, насыщенное разнообразными интересностями.

Мы рассмотрим проверенный автомобильный маршрут Киев – Полтава – Красноград – Новомосковск – Днепр – Запорожье – Токмак – Бердянск, который сочетает в себе не только интересные с исторической и архитектурной точки зрения места, но и по большей части хорошее дорожное покрытие.

Какое качество дорог в сторону Бердянска из Киева?

Киев–Полтава – дорога идеальная, с четкой разметкой, недавно отремонтирована;

После поворота на Красноград и до Карловки - новый асфальт, но еще нет разметки, после Карловки дорога старая, латанная, но без ям;

Красноград–Днепр – трасса с "сюрпризами" в виде колейности и внезапных ям, но не катастрофическая;

Днепр–Запорожье - дорога в хорошем состоянии;

Запорожье–Токмак–Бердянск – недавно отремонтированный путь с идеальной разметкой.

Вскоре можно будет повернуть на Днепр в Полтаву, в Решетиловке, но пока что этот отрезок дороги в процессе капитального ремонта, а некоторые участки строятся с нуля.

Видео: Обзор трасс по маршруту Киев–Бердянск (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Теперь рассмотрим интересности, которые можно посмотреть по дороге. Конечно, не все можно осмотреть за один раз. Ведь тогда путешествие к морю растянется на несколько дней, но из представленного списка вы сможете выбрать объекты себе по душе.

Что посмотреть по дороге в Бердянск: самые интересные места

Водонапорная башня (1952 года постройки) в Пирятине – кирпичное, обложенное плиткой с орнаментом в верхней части 30-метровое сооружение.

Известное тем, что рядом с ней в начале 60-х годов XX века снимался советский художественный фильм "Королева бензоколонки". Башня фигурирует в кадрах этого известного кино. Башня расположена возле трассы, по адресу ул. Архитектора Хитрина, 152.

Фото: Водонапорная башня в Пирятине (предоставлено РБК-Украина Анной Дубовской)

Мгар. Мгарский Спасо-Преображенский монастырь основан в 1619 году, но по легендам, монастырь на этом месте был еще до татаро-монгольского нашествия. Чтобы увидеть его, придется отъехать от основной трассы примерно на два километра.

Фото: Мгарский монастырь (предоставлено РБК-Украина Анной Дубовской)

Неподалеку от монастыря находится Курган Скорби (1993 года) на горе Зажуре, первый в Украине памятник жертвам Голодомора 1932-33 годов, что представляет собой огромный колокол, увенчанный крестом.

Фото: Курган Скорби на горе Зажуре (предоставлено РБК-Украина Анной Дубовской)

Полтава. Конечно, на знакомство с этим старинным городом стоит выделить как минимум два дня. Но вот локации, которые дают общее представление о Полтаве и является ее узнаваемыми символами:

- архитектурный ансамбль Корпусного сада (заложен в 1840 году);

- белая альтанка на Ивановой горе (возведена в 1909 году к 200-летию Полтавской битвы, восстановлена в 1954 году. Отсюда открывается прекрасный вид на долину реки Ворсклы и часть города);

- барочный Успенский собор XVIII века, памятник Ивану Мазепе и памятник галушке на Соборной площади; барочный Крестовоздвиженский монастырь, возведенный в XVII веке;

Фото: Свято-Успенский собор в Полтаве (предоставлено РБК-Украина Анной Дубовской)

- Полтавский краеведческий музей (его здание, построенное в начале XX века в стиле модерн с украинскими этническими мотивами привлечет вас, даже если вы не любитель музеев).

Фото: Интересные локации Полтавы

Фото: Полтавский краеведческий музей (предоставлены РБК-Украина Анной Дубовской)

Новомосковск. Это старинный город, основанный в XVII веке, раскроет вам красоту уникального деревянного Троицкого девятикупольного собора (XVIII век).

Он построен без единого железного гвоздя и спроектирован так, чтобы ни с одной точки было видно только восемь бань из девяти. Собор - в процессе реставрации, но большая часть работ уже завершена.

Фото: Троицкий собор в Новомосковске (предоставлено РБК-Украина Анной Дубовской)

Также можно осмотреть Свято-Николаевский пустынный Самарский мужской монастырь. Он основан в конце XVI веке, однако сохранились более поздние здания, датированные XVIII-XIX веками.

Днепр. Хотя в Днепре немало церквей, советую обязательно осмотреть величественный Спасо-Преображенский собор (1835 года строительства), интересный своей историей и расположением.

Храм должен был, по замыслу Григория Потемкина, быть выше римского собора Святого Петра на 1 аршин. Хотя этим планам не суждено было осуществиться, ведь построили его в шесть раз меньше, этот храм в стиле классицизма выглядит очень гармоничным.

Фото: Башни в Днепре (предоставлено РБК-Украина Анной Дубовской)

И совсем недавно Соборную площадь, на которой он возвышается, соединили с входом-колоннадой парка им. Шевченко современной пешеходной зоной (улица Яворницкого).

Также стоит прогуляться по пешеходным зонам на улице Короленко, Екатеринославском бульваре, Европейской площади. И, бесспорно, стоит вашего внимания недавно реконструированная набережная Днепра, которая собрала лучшие виды города.

Фото: Днепр, улица Яворницкого (предоставлено РБК-Украина Анной Дубовской)

Запорожье. Обязательно посетите одно из "Семи чудес Украины" - остров Хортицу с его историко-культурным комплексом "Запорожская Сечь". Любителей промышленного туризма привлекут вид на Днепрогэс, а поклонников архитектуры конструктивизма первой половины XX века – проспект Соборный, один из самых длинных проспектов в Европе.

Фото: Запорожье, ГЭС (предоставлены РБК-Украина Анной Дубовской)

Если вы любите старинные мосты и мостики, остановитесь в селе Юрьевка, примерно за 45 километров до Бердянска. Каменный арочный мост через реку Лозоватку, который вы увидите с трассы, сооружен во второй половине XVIII века.

Фото: Запорожье, Хортица (предоставлены РБК-Украина Анной Дубовской)

Если ваше путешествие - это дорога к морю, конечно, хочется доехать как можно быстрее и нырнуть в прохладу волн. Но когда по дороге встречаются столько интересностей, приходит понимание, что море немного подождет!

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