Путешествия возвращаются. Страны, которые уже сняли большинство COVID-ограничений

Какие государства ЕС уже отказались применять строгие требования к путешественникам при въезде

Страны ЕС поэтапно снимают ограничения, которые ранее ввели в попытке бороться с пандемией.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

"Прийдя к выводу, что ограничения COVID-19 не остановили распространение вируса и его штаммов, а также приняв во внимание рост темпов вакцинации, несколько стран Европейского Союза/Шенгенской зоны объявили, что теперь они будут применять менее строгие правила", — говорится на сайте.

В числе первых стран, где решили применять упрощенные правила и отменили требования к тестированию — Швеция, Норвегия, Греция и Чехия.

В Швецию без ПЦР-тестов

"Швеция стала одной из первых стран, где объявили, что больше не будут применять строгие правила въезда для прибывающих путешественников. Власти страны объявили, что с 9 февраля, путешественники из Европы смогут въезжать в страну без ограничений, независимо от их вакцинации или статуса выздоровления", — отмечается в сообщении.

Это означает, что путешественникам из ЕС/Шенгенской зоны больше не нужно предъявлять цифровой сертификат ЕС о COVID или другое подтверждение вакцинации, выздоровления или отрицательных результатов тестов по прибытию в Швецию.

Помимо смягчения правил въезда, Швеция объявила, что с 9 февраля снимаются большинство национальных ограничений. Однако правила, которые в настоящее время применяются в отношении граждан третьих стран, останутся в силе.

В Норвегию без самоизоляции даже для невакцинированных

Фото: Норвегия существенно упростила правила въезда для туристов зимой (unsplash.com/jarand-k-lokeland)

Норвегия также упростила правила въезда. Власти страны объявили, что требование о карантине будет снято, поскольку эта мера "больше не считается необходимой для инфекционного контроля". Путешественники теперь могут въезжать в Норвегию без соблюдения правил самоизоляции, даже если они не были вакцинированы или не вылечились от вируса.

Тем не менее непривитым и не выздоровевшим путешественникам все же необходимо пройти тестирование и заполнить въездную форму.

"Путешественникам по-прежнему необходимо пройти тестирование и въездную регистрацию по прибытию. Требование документирования отрицательного теста до прибытия все ещераспространяется на людей, которые не могут предъявить справку о COVID-19, подтверждающую, что они полностью вакцинированы или выздоровели", — отметили в министерстве здравоохранения Норвегии.

Лицам, которые выздоровели или получили все необходимые дозы вакцины, не нужно соблюдать дополнительные правила при поездке в страну.

В Грецию без тестов, но с прививкой

Греция отменила требование тестирования на COVID-19 только для путешественников, имеющих действующий сертификат COVID ЕС. Все, кто имеет один из признанных в Греции COVID-сертификатов, больше не обязаны проходить предварительное ПЦР-тестирование.

Однако путешественники, которые не соответствуют критериям въезда, будут по прежнему подлежать тестированию, даже если они были вакцинированы или излечились от вируса.

Фото: Греция разрешает не сдавать тест вакцинированным (unsplash.com/patrick-EvMearrxas4)

Упрощенные правила въезда в Чехию

Чехия также будет применять упрощенные правила для путешественников b граждан страны. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что с 9 февраля снято требование предъявлять один из COVID-пропусков.

Это означает, что теперь все люди могут посещать рестораны, бары, культурные мероприятия и другие объекты без предъявления действительного сертификата о прививках. Остальные ограничения Чехия планирует снять во второй половине этого месяца.

Дания стала первой страной ЕС, где отменили все ограничения

Пока другие страны все еще оценивали ситуацию с COVID-19, Дания сняла все основные ограничения в начале февраля 2022 года. Таким образом, она стала первой страной ЕС, где это сделали.

В соответствии с новыми правилами, от путешественников больше не требуется носить маску или предъявлять COVID-сертификат для входа в рестораны, бары и другие закрытые помещения. Кроме того, отменено требование карантина для лиц с положительным результатом теста.

Какие еще три страны вскоре снимут ограничения

Франция, Португалия и Швейцария пока не сделали официальных заявлений относительно новых правил. Но там уже заявили о таких намерениях.

Однако ожидается, что Франция вскоре отменит требование о ПЦР-тестировании, сообщало РБК-Украина накануне. Государственный секретарь по европейским делам Клеман Бон заявил, что власти страны объявят об отмене правил в ближайшие дни.

Требование тестирования при въезде во Францию ​​в настоящее время предъявляется к большинству путешественников, за исключением граждан стран Европейского Союза, включая Андорру, Исландию, Монако, Лихтенштейн, Норвегию, Сан-Марино, Швейцарию и город-государство Ватикан, при условии, что они имеют действующий сертификат о прививках.

Фото: Швейцария планирует отменить требование для туристов получать внутренний пропуск (unsplash.com/andreas-m)

Власти Португалии также подтвердили, что страна отменит требования к тестированию для полностью вакцинированных путешественников.

В правительстве страны заявили что путешественники с действующим COVID-сертификатом или любым другим признанным доказательством вакцинации не должны будут предъявлять отрицательный тест, сделанный перед въездом. Однако пока точно неизвестно, когда новые правила вступят в силу.

Швейцария также планирует смягчить правила: там хотят отменить требование для туристов получать внутренний пропуск. На прошлой неделе швейцарские власти объявили, что от путешественников, въезжающих в страну для путешествий или любых других целей, больше не требуется "конвертировать пропуска в швейцарские эквиваленты".

Отметим, "швейцарские" COVID-сертификаты выдают туристам после прохождения экспресс-тестов на антитела или антиген.

"Они больше не потребуются", — отметили власти страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что Индия отменяет карантин и упрощает правила въезда для туристов.