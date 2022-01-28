"Пустая трата времени". Клиенты украинской авиакомпании не могут вернуть деньги за билеты

Юристы отмечают: шансы на компенсацию невысокие

После сворачивания всех рейсов новой авиакомпании Air Ocean остались пассажиры, которые купили билеты, но не успели полететь. Сейчас клиенты жалуются: им не удается вернуть деньги, хотя по закону положена компенсация.

Юристы же объясняют, что сложности возникают из-за неизвестности, в каком состоянии сама авиакомпания – будут ли возобновлены полеты или объявлено о банкротстве.

На что могут рассчитывать несостоявшиеся пассажиры в такой ситуации и как избежать подобных рисков в будущем – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Посоветовали судиться и отключили телефон"

Новый перевозчик Air Ocean появился на рынке внутренних украинских направлениях 21 ноября 2021 года, а уже 15 января 2022 года компания резко прекратила полеты с объяснением, что новые самолеты в ее парк поступают с опозданием, а уже поступившие нужно отправить на техобслуживание, пишет профильное издание Turprofi.com.

Фото: Новая авиакомпания выполняла рейсы только по Украине (pixabay.com)

Теперь пассажиры не могут вернуть деньги за билеты на рейсы, которые были запланированы на отмененные даты.

"С момента отмены рейсов Air Ocean прошло 10 дней. 15 января я должен был лететь из Киева во Львов, а 17-го — обратно. В ночь с 14 на 15 января, за 10 часов до вылета, пришло сообщение, что все рейсы отменены", - рассказал один из пассажиров Алексей Кукоба.

Он потерял два билета стоимостью около 4 тысяч гривен, а также - 500 евро возможной компенсации, которая положена в таких случаях по закону.

"Сразу же позвонил им — предложили судиться. Сейчас контактный номер выключен, на электронные письма не отвечают. Какой алгоритм возврата, куда обращаться?", - интересуется он.

Позже Алексею Кукобе пришло сообщение от авиакомпании, что возвращение его денег находится в компетенции операционного отдела, специалисты которого прилагают максимум усилий для ускорения процесса.

Фото: Пассажиры в аэропорту (РБК-Украина/Виталий Носач)

Что делать пассажирам, которым отменили рейсы

Эксперты авиаотрасли считают, что в ситуации, когда авиакомпания резко сворачивает все полеты, клиенты мало что могут сделать для возвращения средств.

"Предпринимать какие-то действия можно, если компания имеет активы и банковский счет с деньгами. Air Ocean такого впечатления не производит. Требовать и жаловаться в этом случае — пустая трата времени. Пассажиры, покупая билеты, должны были понимать и принимать риски - а поведение авиакомпании с открытием/закрытием рейсов говорило само за себя", - сказал изданию партнер юридической фирмы "Анте" Андрей Гук.

Фото: Аэропорт во Льовове (facebook.com/lvivinternationalairport)

При этом на сегодняшний день нет точного понимания, что происходит с авиакомпанией Air Ocean, отметил адвокат по авиационному праву Сергей Козырев:

"То ли это временное прекращение полетов для дальнейшего возобновления (именно так указано на сайте перевозчика), то ли подготовка к процедуре банкротства и полного прекращения перевозок".

"Закон на стороне пассажира – должны вернуть деньги и выплатить компенсацию", - юрист

Сергей Козырев обращает внимание, что закон на стороне пассажира, если рейс отменили за 14 дней до вылета. При этом авиакомпания не будет производить никаких выплат без подачи юридически обоснованной претензии.

"Необходимо собрать все имеющиеся перевозочные документы и вместе с юридически обоснованной претензией направить их в авиакомпанию. Кроме возврата средств за билеты, пассажиру положена компенсация за отмену рейса в размере 250 евро за каждого пассажира", – объяснил эксперт.

Но, по его словам, пока только один пассажир этой авиакомпании обратился в его компанию за помощью, чтобы вернуть деньги за билеты и получить компенсацию за отмену.

Между тем, согласно реестру юридических лиц, компания пока не находится в процессе прекращения деятельности, размер уставного фонда — 100 000 гривен. Количество билетов, которые успела продать Air Ocean и их общая стоимость неизвестны. Основная масса билетов, которые приобрели пассажиры, продавалась по цене от 800 гривен.

Фото: Самолет авиакомпании Air Ocean Airlines (facebook.com/airocean.airlines)

Что известно о компании, которая "полетала" 2 месяца

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, созданная в 2021 году и развивавшая внутренние рейсы, 15 января резко объявила об остановке всех полетов.

Такое решение в компании объяснили тем, что поставка новых самолетов задерживается, а на уже полученных авиалайнерах Ан-148 нужно провести плановое техническое обслуживание.

В авиакомпании Air Ocean Airlines начали регулярные рейсы 21 ноября 2021 года — летали на 10-летних комфортных региональных самолетах Ан-148, которые перегнали из России.

Сеть маршрутов была большой — из Киева можно было полететь во Львов, Черновцы, Харьков, Запорожье, из Львова - в Запорожье и Харьков. Авиакомпания предлагала полный сервис с багажом и питанием. Стандартная цена начиналась от 1500 гривен, а самые дешевые билеты стоили от 800 грн.

Напомним, мы писали, как бронировать авиабилеты, чтобы избежать проблем с перелетами.

Напомним, мы писали, как получить компенсацию за отмененный рейс или испорченный чемодан.