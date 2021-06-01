Снова с ПЦР-тестом. Турция обновила правила въезда для украинцев: что известно

Турция с 1 июня изменила карантинные правила, которые коснутся украинских туристов. При въезде в страну теперь снова действует требование предоставлять негативный результат ПЦР-теста на COVID. Об этом сообщили в Офисе по вопросам культуры и туризма посольства Турции.

Отмечается, что с 1 июня 2021 въезжать на территорию Турцию можно при соблюдении одного из четырех условий. При себе необходимо иметь один из документов:

- о вакцинации от COVID-19, которая завершена не позже чем за 14 дней до приезда в страну;

- о том, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

- негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не раньше 72 часов до приезда;

- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже 48 часов до приезда.

При этом транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

Фото: Въезжать в Турцию можно с одной из четырех справок о COVID (pixabay.com)

Новые требования были зафиксированы в сообщении для летного состава NOTAM, который опубликовали ночью 31 мая.

Наличие такого документа и то, что правила въезда в страну изменились с 1 июня, подтвердили РБК-Украина представители украинского туристического оператора "Аполло-тур".

Обновленные правила уже появились на сайтах авиакомпаний. Например, ознакомиться с ними можно на сайте Turkish Airlines.

Отметим, Турция вводила и отменяла требование наличия ПЦР-тестов для въезда в период пандемии несколько раз. Очередное упрощение правил въезда произошло этой весной: справку об отрицательном ПЦР-тесте отменяли с 15 мая для туристов из 16 стран мира, в число которых входила и Украина.

Напомним, ранее Грузия открыла сухопутные границы для туристов.

Также в популярной стране будут доплачивать за ночевки туристов в местных отелях.