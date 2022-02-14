Приведет к подорожанию. Эксперт развеял мифы об отдыхе в формате "все включено"

В украинских отелях пока не приживается формат "все включено", к которому многие уже давно привыкли во время отдыха в Турции или Египта.

Об этом идет речь в материале TRAVEL РБК-Украина.

Отели в Украине уже "двигаются" в сторону развития этого формата, говорит в комментарии изданию директор Школы отельного бизнеса "Smart Education" Александр Чорный.

"Если взять морское побережье, мы можем работать летом как классический курорт-гостиница, а зимой - как здравница. Есть несколько примеров, когда гостиницы работают круглогодично на нашем побережье – один на Азовском море, другой – на Черном. Они пытаются развиваться за счет достраивания инфраструктуры: зимой - теплый крытый бассейн, часть оздоровительных процедур – водолечение, массажи, комплексные детокс-программы", - рассказывает эксперт.

"Шведская линия три раза в сутки – это просто трехразовое питание"

Однако формат "all inclusive" эффективен при наличии нескольких ресторанов и сравнительно большого номерного фонда, объясняет он.

"Номерной фонд турецких и египетских отелей, работающих в таком формате, позволяет заселить 500-2000 гостей", – говорит он.

А когда же у украинской гостиницы есть 30 номеров при максимальной загрузке 75-80 гостей, то трехразовое питание и абсолютно все услуги в тарифе номера будут стоить дороже, чем наш турист готов платить.

"Бизнес может зарабатывать или на цене, или на вале – с небольшой маржой 6-7% при тысячах гостей. Когда же гостей немного – номер стоит 1,5 тысячи грн, а трехразовое питание будет добавлять еще 700-1000 грн в день, плюс минимум пару сотен другие услуги", – приводит пример эксперт.

Он обращает внимание: не надо путать питание с "all inclusive". "Все включено" - пакет всех услуг отеля:

пользование пляжем;

бассейном;

аквапарком;

детской комнатой;

мини-баром в номере;

анимация, развлечения, спортзал.

Себестоимость этих услуг при небольшом номерном фонде не позволяет прибыльно продавать такие пакеты.

Фото: Не надо путать питание с "all inclusive" и "все включено" (unsplash.com/anshu-a)

"Обычно all inclusive касается отелей на море, где загруженность высокая большую часть года. У нас высокий сезон на море – три месяца. Если брать Затоку и Азовское побережье – с середины июня по конец августа. С сентября все предлагают бархатный сезон, скидки 30-50%, чтобы дозаработать", - описывает проблему сезонности Александр Чорный.

К концу сентября продолжают работать единицы отелей, в которых есть еще бассейн с подогревом. Это подходит для индивидуальных туристов, групп, которые не могут позволить себе купить 20-30 номеров в высокий сезон.

"Кардинально увеличить сезон – значит получить расходы на подорожавшее отопление. Большинство наших туристов готовы платить, например, 40-50 долларов в сутки отдыха. Процент туристов, которые могут заплатить 100-150 и больше долларов в сутки, незначителен. И в этой категории внутренний рынок туруслуг уже вступает в конкуренцию с иностранными курортами", - говорит эксперт.

"То, что называют "all inclusive", когда питание просто включено по "шведской линии" трижды в сутки – не все включено, а просто трехразовое питание", – уточняет разницу специалист.

Если в реалиях Украины добавить все услуги, напитки в номере, на баре, снеки – все, что предлагает турецкий или египетский отель, это приведет к росту цен, считает он.

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