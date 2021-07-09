Домик рыбака и старинные усадьбы: лучшие маршруты поездок по Украине для летнего уикенда

Лето - идеальная пора для путешествий по родной стране. Уехать на несколько дней из Киева – хорошая идея, если у вас в запасе есть хотя бы пара выходных.

Если вы уже давно побывали во Львове и Одессе, предлагаем подборку из трех маршрутов выходного дня по Украине, которые подойдут для непродолжительной поездки.

Знаменитый Переяслав-Хмельницкий и таинственные Змиевые валы

Маршрут выходного дня: Киев – Переяслав-Хмельницкий – Киев

Продолжительность: 1 день

Город Переяслав-Хмельницкий располагается в 85 км от столицы. Это место особенно придется по душе тем, кто любит исторические артефакты и экскурсии, ведь Переяслав-Хмельницкий уже давно называют городом-музеем. Здесь их целых 25, и можно выбрать музей на любой вкус.

Музеи

В этом городе музеев действительно множество. Один из самых популярных - Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины. Он расположен, правда, на окраине города. Но здесь есть и не менее интересные музеи. К примеру, музей лекарственных растений, музей хлеб, отдельно - музей истории пчеловодства.

Фото: Один из многочисленных музеев в Переяславе-Хмельницком (tcb.vn.ua)

История города

В древние времена Владимир Великий заложил в городе крепость, предназначенную для защиты южных рубежей государства от ордынцев. Также в городе находилась резиденция митрополита. В 1239 году древний Переяслав был разрушен во время нашествия татар. Со временем город постепенно восстанавливался.

Как добраться

От автостанции “Дарница” в Киеве в Переяслав-Хмельницкий примерно три раза в час отправляются маршрутки. До пункта назначения транспорт доезжает примерно за полтора часа. Конечно, на автомобиле есть возможность добраться быстрее и без остановок.

Если вы выезжаете из Киева около семи или восьми часов утра, предварительно выбрав для посещения в Переяславе хотя бы парочку музеев, вернуться обратно в Киев вы, скорее всего, успеете до 8-9 часов вечера.

Фото: Древние Змиевы Валы (pixabay.com)

Кстати, до вечера вы также успеете увидеть Змиевы валы. Это древние оборонительные укрепления, которые располагаются всего в 4 километрах от Переяслава-Хмельницкого. Если взобраться на валы, вам тут же откроется чудесная панорама на Днепр.

Это хорошее место для отдыха от длительных прогулок и экскурсий. Здесь также можно устроить себе небольшой пикник на открытом воздухе или просто полюбоваться живописными видами вокруг валов.

Городковка, Бердичев и домик рыбака на острове

Маршрут выходного дня: Киев—Лещин—Иванков—Андрушивка—Старая Котельня—Червоне—Бердичев—Старый Солотвин—Киев

Продолжительность: 1 день

Опытные экскурсоводы заверяют, что из земель Надднепрянщины самое большое количество польских дворцов и римо-католических храмов располагается именно на юго-востоке Житомирской области.

Многие из местных интересных мест по важности исторического наследия можно приравнять к национальному достоянию.

Бердичев

Это один из самых интересных пунктов маршрута выходного дня по Житомирщине. О том, какого наследия здесь сохранилось больше – еврейского, польского или украинского, — историки спорят уже много десятков лет. В любом случае этот город объединил множество разных культур.

Фото: Бердичев - уютный город, который вас приятно удивит (Олег Божко)

Город зарождался как замок-крепость, и долгое время считался самым одним из самых активно развивающихся населенных пунктов региона. Многие советуют начать экскурсию по городу с Бердичевского замка XVI века. Сейчас он действует как монастырь-крепость ордена босых кармелитов.

Это грандиозное сооружение, впечатляющее туристов величием. Посмотрев монастырь, можно также увидеть костел святой Варвары. Это место тесно связано сразу с двумя выдаующимися личностями в истории Европы.

Все местные гиды рассказывают, что здесь венчался знаменитый писатель Оноре де Бальзак, а не менее легендарный Фредерик Шопен в юности обучался здесь игре на музыкальных инструментах.

Сравнительно недалеко от костела располагаются Музей Конрада и Краеведческий музей. Можно сходить туда, а далее - прогуляться по старой части города и увидеть уникальный еврейский некрополь. Кладбище расположено недалеко от центра города, и туда можно пройти пешком. Это место хранит историю - несколько тысяч надгробий с надписями на идише.

Фото: Все местные гиды рассказывают, что здесь венчался знаменитый писатель Оноре де Бальзак (Олег Божко)

Здесь также находится место захоронения цадика Леви Ицхака Бердичевского, ставшее местом паломничества хасидов, которые приезжают сюда каждый год со всего мира.

Уезжая из Житомирской области, непременно стоит посетить Старый Солотвин. Главное, что нужно здесь увидеть - это старый домик на маленьком живописном острове, расположившемся посередине озера. Это место называют идеальным для сьемок клипов и фотосессий.

Фото: Домик рыбака в Старом Солотвине (Олег Божко)

Черниговская область: Старый дендропарк и усадьба Тарновских

Маршрут выходного дня: Киев—Козелец—Качановка—Сокиринцы—Тростянец—Киев

Продолжительность: 1 или 2 дня

Козелец

На север от столицы по дороге к Чернигову располагается Козелец – небольшой населенный пункт. Самое известное место здесь - древний Собор Рождества Богородицы. Он был возведен в 1752-1763 по личному заказу графини Натальи Розумовской, матери Алексея и Кирилла Разумовских. Ради этой точки на карте точно стоит свернуть с трассы в город.

Фото: Собор Рождества Богородицы в Козельце (stejka.com)

Качановка

Следующий пункт в путешествии по Черниговщине, который стоит посетить – Качановка. Если вам не удалось найти это место на автомобильной карте по пути из Козельца – не страшно. Его легко заметить на указателях по дороге в сторону Ични, а еще проще отыскать его в Google-картах.

Дворец в Качановке, возведенный по заказу семьи Тарновских на живписном склоне реки, туристам видно издалека. Рядом с дворцом находится единственная в Восточной Европе церковь Георгия Хозевита, которая ранее служила семейной усыпальницей Тарновских.

Местные рассказывают, что в усадьбе гостил Николай Гоголь. Он как-то приезжал в гости к своему однокурснику по гимназии Василию Тарновскому, с которым учился в Нежине. Есть версия, что здесь он впервые для публики прочел вслух повесть “Тарас Бульба”, которая позже стала легендарной.

Фото: Усадьба Галаганов - прекрасный пример дворцовой архитектуры Левобережья Украины (Олег Божко)

Рядом есть парк с альтанкой Глинки. Названа она в честь знаменитого композитора не просто так. Ведь эти места вдохновили его на создание оперы “Руслан и Людмила”. В этом населенном пункте, кстати можно остаться на ночлег. Небольшая гостиница есть при музее-заповеднике - прямо на территории самого парка.

Сокиринцы

Живописный дворец Рода Галаганов в Сокиринцах можно увидеть, когда вы проедете дальше от Качановки. Самое известное туристическое место этого населенного пункта - памятка садово-паркового искусства XIX столетия. Это усадьба Галаганов, вокруг которого в хорошем состоянии сохранился английский парк, а рядом – не менее живописное и чистое озеро.

Тростянецкий дендропарк

Проехав около 10 километров далее, вы увидите Тростянецкий дендропарк, основанный еще в далеком 1834 году. Туристы говорят, что это деальное место для наслаждения тишиной и красотой природы. Ведь вокруг есть еще и хвойный лес.

Фото: Завершить поездку стоит в Тростянецком дендропарке (wikimedia.org)

В Тростянецком дендропарке можно увидеть, насколько хорошо прижилось привезенное много лет назад из Кентукки кофейное дерево, можно даже изучить особенности 17 видов елей и большой туи. Кстати, местны говорят, что именно из туи индейцы в Америке делали каное, ведь кора этого дерева не пропускает влаги.

Общая территория парка занимает примерно 200 гектаров, поэтому гулять здесь можно действительно долго. Главная особенность этого места – красивейшая природа с множеством видов редких растений и даже с озерами в центре. Это место точно не оставит вас равнодушными.

Напомним, ранее мы писали, почему стоит поехать на Шацкие озера в Украине летом.

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