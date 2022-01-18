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Праздники завершаются. Стало известно, сколько людей посетило новогоднюю елку в Киеве

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 10:32
Праздники завершаются. Стало известно, сколько людей посетило новогоднюю елку в Киеве Фото: Главная елка Киева на Софийской площади (prjctrcomua)
Автор: Евгения Тугушева

Новогодний городок работал с 18 декабря по 16 января текущего года

Более четырех миллионов киевлян и гостей столицы посетили новогоднюю локацию на Софийской площади. Об этом сообщается на официальном сайте Киевского городского совета.

В этом году новогодний городок работал с 18 декабря по 16 января.

По словам депутата Киевского городского совета, главы постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям Виктории Мухи, ежегодно новогодне-рождественская локация на Софийской площади привлекает посетителей из Украины и всего мира.

Праздники завершаются. Стало известно, сколько людей посетило новогоднюю елку в Киеве

Фото: Более четырех миллионов киевлян и гостей столицы посетили новогоднюю локацию на Софийской площади (prjctrcomua)

"Главная елка Киева является действительно зимним магнитом столицы. Праздничная локация уже не первый год входит в число самых красивых в Европе. В этом году новогоднее дерево, высотой 31 метр, украшали 20 тысяч игрушек красно-золотого цвета и яркая гирлянда, длиной 10 километров в виде большого купола.

В то же время возле елки был обустроен самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса Христа, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Городские власти в партнерстве с представителями бизнеса организовали уникальную новогодне-рождественскую локацию, которую посетило более четырех миллионов киевлян и гостей города со всего мира", – отметила Виктория Муха.

Праздники завершаются. Стало известно, сколько людей посетило новогоднюю елку в КиевеФото: Возле елки был обустроен самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса Христа, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов (prjctrcomua)

С 17 января в столице начали демонтаж праздничных городков.

Праздники завершаются. Стало известно, сколько людей посетило новогоднюю елку в Киеве

Фото: Главная елка Киева на Софийской площади (prjctrcomua)

Напомним, ранее мы писали, что Киевская елка попала в рейтинг самых красивых в Европе.

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