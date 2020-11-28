Прогуляться по Парижу и покорить Эверест: лучшие книги о путешествиях для выходных дома

Фото: Книги о путешествиях (pixabay.com)

Большой список книг для "погружения" в путешествия во время карантина

В период пандемии путешествия стали настоящей роскошью: организовать их стало сложнее, и ресурсов на это нужно больше. Но остается один неизменно простой и очень доступный способ путешествовать не выходя из дома - чтение книг.

Мы подготовили для вас большой список из четырнадцати книг от различных украинских издательств, которые гарантируют увлекательное путешествие в новые неизведанные края: Южную Америку, лесистый горный хребет Аппалачи, шумный и атмосферный Париж, жаркую Сирийскую пустыню и недосягаемый Эверест.

Устраивайтесь поудобнее, и начнем путешествие.

Исследуем уголки Украины

"Книга-мандрівка. Україна", Ирина Тараненко, Юлия Курова и другие авторы

На полках украинских магазинов появилось обновленное издание "Книги-мандрівки. Україна" - большого иллюстрированного атласа об Украине, где содержится 1200 фактов о культурных объектах, исторических памятниках и выдающихся деятелей.

Обновленная версия атласа - интерактивная: у читателей будет возможность сканировать QR-коды и просматривать серии анимационного сериала "Книга -мандрівка. Україна", узнавая об истории и культуре страны еще больше интересного.

Фото: "Книга-мандрівка. Україна" (yakaboo.ua)

Книга выходила также на английском, немецком и французском языках. По ее мотивам снят одноименный анимационный сериал, который транслируется по украинскому телевидению и недавно стал частью проекта "Всеукраинская школа онлайн".

"Книга -мандрівка. Україна" попала в перечень лучших книг об Украине по версии Украинского института книги и была представлена на национальном стенде Украины на Франкфуртском ярмарке 2018 года.

Неизведанный Китай

"Китайський шлях", Р. Гиффорд

Сегодня Китай - страна глобализации, эффективной экономики и потребительского "бума". Но это - лишь верхушка айсберга, за которой скрыта правда, которую можно увидеть за пределами модернизированных городов.

В этой книге Роб Гиффорд рассказывает о том, как он преодолел расстояние свыше 3000 километров по трассе 312 от Шанхая до границы с Казахстаном, разговаривая с обедневшими крестьянами, водителями и даже тибетскими монахами.

Он освещает современную жизнь Китая во всех его противоречиях.

Фото: "Китайський шлях", Р. Гиффорд (предоставлено издательством)

Книга содержит реальные истории простых китайцев, анализируя которые, автор задает себе и каждому из нас вопросы. Действительно ли Китай - следующая мировая сверхдержава? Что произойдет с ее культурными традициями? И, наконец, кто же они - рядовые китайцы ХХІ века?

"Прогуляться" по Парижу

"Рік у Провансі", Питер Мейл

Остроумный и откровенный рассказ Питера Мейла - это вдохновляющее приключение и увлекательная прогулка по Провансу для каждого читателя, пока границы Франции закрыты для туристов.

В обществе любимой жены, а также с двумя большими собаками автор книги осуществил свою самую заветную мечту: переехал из шумного большого города в живописное село на юге Франции, в старинный прованский дом.

Фото: "Рік у Провансі" (предоставлено издательством)

Они медленно познают особенности здешней жизни: от традиционной кухни и местного французского диалекта к уникальной манере общения провансальцев, ведь соседи всегда помогают, развлекают, путают и не перестают удивлять британскую семью.

Книжка легко перенесет читателя в сказочную атмосферу Прованса - с его простыми земными наслаждениями и непривычным ритмом жизни, в котором определяющими являются капризы природы, а не сюрпризы безумных будней, как в мегаполисах.

"Маленька паризька книгарня", Нина Джордж

Вам нужно прочитать эту книгу, если вы любите завтракать круассаном с кофе, вы зачитываетесь французскими романами и давно мечтаете о билете в столицу Франции.

Издание действительно имеет особую парижскую атмосферу и гарантирует максимально реалистичное путешествие по улицам Парижа и берегам реки Сена.

Особенно по берегам, ведь главный герой, мсье Жак Одинак, - владелей необычной плавучей магазины-баржи. А еще у него есть суперспособность: он умеет идеально подобрать читателю книгу, которая залечит жизненные раны.

Фото: "Маленька паризька книгарня" (предоставлено издательством)

Правда ему свою рану любви так и не удалось вылечить, и на нас, кроме путешествия в Париж, ждет еще и путешествие в романтическую историю, которая длится вот уже полжизни господина Жака.

Роман написан в легком стиле, поэтому история "поглощается" за несколько вечеров. Эти простые слова расшевелят ваши сердца и, возможно, разожгут еще большую жажду путешествия в романтический Париж во времена после пандемии.

"Світло Парижа", Элинор Браун

Медлен – молодая девушка из Чикаго, которая живет светской жизнью. После очередной ссоры с мужем она возвращается к своей матери. В семейном имении девушка находит дневник своей бабушки, где та описывает путешествие в Париж в начале 20-х годов.

История чередуется между современной Америкой и Парижем.

Фото: "Свет Парижа" (предоставлено издательством)

В книге Элиор описывает две параллельные истории женщин: Марджи и ее внучки Мадлен. Она узнает о времени, где ее бабушка решилась покинуть родителей и прожить лето в Париже.

В романе город становится полотном для внутренних приключений Маргарет и невероятных историй. Воспоминания из дневника – это часть одного большого приключения, где образы Парижа настолько реальные, что можно почувствовать себя там.

Элинор Браун – автор одних из самых популярных современных американских книг. Ее герои - самобытные и будто реальные благодаря тому, что преодолевали свой собственный, уникальынй путь.

"Добрі новини з Аральського моря", Ирена Карпа

"Французская мечта" манит стилем и романтикой, ароматом выпечки и вкусом изысканного вина. Казалось бы, Париж - идеальное место для побега, где легко все начать заново. И парижские улочки раскрывают секреты только "своим", а от прошлого не убежишь, пока оно живет в памяти.

Роман Ирэны Карпы- это истории четырех украинских женщин во Франции.

Фото: "Добрі новини з Аральського моря" (предоставлено издательством)

Каждая из них ищет что-то свое: юная красавица Богдана – приключений и развлечений, опытная и взвешенная Рита - свободы и семейного уюта, бывшая рок-музыкант Хлоя стремится к покою, а энергичная Маша - самореализации и славы.

Пока есть настоящие чувства, дружба и поддержка, умение наслаждаться жизнью, любить себя и свой город - до тех пор есть и надежда на "хорошие новости", которые непременно поступают даже после крупнейших катастроф.

Северная Америка и каньоны

"Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей", Кристофер Макдугал

Вам нужно прочитать эту книгу, если вы хоть раз гуглили "каньон" или "Северная Америка", любите спорт или планируете начать бегать, интересуетесь историей происхождения человечества и древних народностей.

Американский журналист и бегун-любитель Кристофер Макдугал не ищет легких путей в решении своих проблем. Столкнувшись с типичными спортивными травмами, такими как боль коленей или стоп, он идет за советами к тем, кто никогда не жалуется и не травмируется: северо-американское индейское племя тараумара, проживающему в Мексиканском каньоне Copper Canyons.

Вместе с Макдугалом читатель получит несколько порций адреналина, ведь журналист выбрал не самую простую цель - найти общий язык с теми, кто ее находить не желает. Да и добраться к тараумару не легко: нужно избежать встречи с криминальным наркокартелем и преодолеть пешком сложный горный маршрут.

Фото: "Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей" (предоставлено издательством)

Кроме того, вместе с Макдугалом мы пробежим несколько марафонов и ультрамарафонов, побываем в пустынях и на горных вершинах и почувствуем влияние древней культуры. Неутомимый американец ищет не только истину, но и предел человеческих возможностей.

Сирийская пустыня, Ближний Восток

"Королева пустелі", Джорджина Говелл

Вам нужно прочитать эту книгу, если вас захватывает культура Ближнего Востока, вы ставили на заставку фото песчаных дюн, вы любите мемуары и чувствуете себя комфортно в жаркие дни.

Главная героиня этой книги Гертруда Белл - не только первая европейская женщина, которая пересекла Сирийскую пустыню в начале 20 века, но и единственная женщина, имевшая тогда политическое влияние на жителей Ближнего Востока.

Писательница и картограф, археолог и путешественница - с задором к жизни и жаждой новых открытий, но не лишена дипломатической мудрости. Смелая женщина покинула свою привычную среду, потому что иначе просто не могла.

Фото: "Королева Пустелі" (предоставлено издательством)

Вместе с Гертрудой мы объедем на верблюдах всю Месопотамию, приобщимся к организации первых выборов в Ираке, учредим в Багдаде Национальный музей культуры бедуинов.

Арабская культура отличная от нашей, и это разнообразие еще больше очаровывает. Гертруда поделится не только приключениями и закулисьем политики, но и любовью, страстью и сокровенной женской философией.

"Путеводитель" по Америке

"Прогулянка лісами", Билл Брайсон

Что будет, если двух лентяев оставить на самом начале Апалацкой тропы? Нет-нет, это не начало фильма ужасов, а завязка остроумного, искреннего и полного интересных фактов путешествиях Билла Брайсона и его друга одним из самых длинных туристических маршрутов мира

“Прогулка по лесам” - это увлекательная история, сочетающая в себе размышления автора на тему экологии, философии и истории Америки.

Это - не скучный путеводитель и не сборник биологических очерков, а насыщенное юмором приключение, позволяющее окунуться в атмосферу американских лесов с головой, не рискуя потерять ее по дороге до пункта назначения.

Фото: "Прогулка лесами" (предоставлено издательством)

Билл Брайсон - британский журналист и писатель, корреспондент Times и The Independent, не только прошел сверхсложным маршрутом Аппалачской тропы вместе со своим другом, но и с юмором рассказал об их приключениях всему миру.

Маршрут имеет протяженность около 3,5 тысяч километров от горы Катадин на севере до горы Спрингер на юге в североамериканской горной системе Аппалачи.

Путешествие, которое изменило внутренний мир

"Турист мимоволі", Энн Тайлер

Энн Тайлер – американская писательница и автор более 20-ти романов, обладательница Пулитцеровской премии за роман "Уроки дыхания".

В книге "Турист мимоволі" Энн рассказывает о жизни педантичного Мейкона Лири. Мужчина не любит сюрпризов и неожиданностей. И после трагической гибели сына и развода, герой романа Мейкон Лири неожиданно начинает совершенно новую жизнь.

Фото: "Турист мимоволі" (the village.com.ua)

Он знакомится с положительной и эксцентричной Мюриєль, и это просто перевернет его мировоззрение. Она - его абсолютная противоположность: свободная, спонтанная и беззаботная.

Благодаря ей Мейкон делает выбор в пользу невероятного путешествия и впервые почувствует удовольствие от наполненного жизни.

Путешествие "в прошлое"

"Капітан смуток", Сергей “Колос” Мартынюк

Это дебютная книга лидера украинской рок-группы “Фиолет”.

Роман - это рассказ о безумном парне по имени Пи. Книга - о его путешествии во времени в прошлое, о поисках своего дома и собственного "я". Читатель узнает неожиданные факты из детства Пи. Несмотря на тяжелые времена, герои вспоминают период детства счастливым.

Фото: "Капітан смуток", Сергей “Колос” Мартынюк (пресс-служба)

Путешествуя вместе с ними, читатель знакомится со свободными художниками, ведет философские разговоры и бродит по городам.

Без денег и лишних вещей, Пи со своим другом путешествуют по стране в поисках ответов на значимые жизненные вопросы. На перекрестке дорог они встречают множество людей, и погружаются в неповторимые истории мест и людей.

История Пи убеждает читателя в том, что мы самостоятельно наполняем смыслом места и находим свой дом среди городов и людей, где нам хорошо. Книга полна любви и жажды к жизни, поиска и приключений.

Эверест: Непал, Азия

"Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу", Татьяна Яловчак

Вам стоит прочитать эту книгу, если вы увлекаетесь силой духа альпинистов, вам нужна мотивация для каких-то личных свершений, вам не хватает острых эмоций, вы бы хотели побывать на одной из самых высоких точек планеты.

Татьяна Яловчак - первая украинка, которая покорила семь высочайших вершин мира. Она делится в своей книге не только опытом восхождения на Эверест, но и другими жизненными наблюдениями.

Например, о том, что предшествовало карьере успешной альпинистки и спортсменки: о ее детстве на Донбассе и жажде к победам, умении ставить на карту все, рисковать и принимать решения.

Фото: "Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу" (пресс-служба)

Вместе с Татьяной можно взойти на вершину Джомолунгмы.

Но сначала мы будем готовиться к этому: тренироваться на более низких пиках, тренироваться к жизни в минусовой температуре, под давлением стихии и без сна. В конечном итоге, это история о том, как много может сделать человек.

Напомним, ранее мы подобрали самые увлекательные книги для незабываемого отпуска.

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