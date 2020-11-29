Потрясающее место: украинец рассказал, как ему удалось побывать в уникальной локации

Мачу-Пикчу - легендарная горная цитадель
Известный украинский путешественник Вадим Ивлев несколько лет назад побывал в Перу, где увидел одно из чудес света - древний город инков Мачу-Пикчу. Первая попытка попасть на эту локацию оказалась неудачной, но со временем украинцу наконец удалось увидеть один из самых известных памятников планеты.
Во время карантина в 2020 году доступ к Мачу-Пикчу для туристов ограничен, но в Перу разрабатывают новые правила посещения древнего города с соблюдением правил безопасности во время пандемии. Чем уникально это таинственное место - в колонке Вадима Ивлева для РБК-Украина.
Первая попытка посетить памятник оказалась неудачной
Еще с юности я мечтал своими глазами увидеть легендарную горную цитадель. Но только через 30 лет мечту удалось воплотить в жизнь. Главной целью путешествия в Перу в 2013 году стало посещение Мачу-Пикчу, одного из самых выдающихся мировых памятников. Но первая попытка попасть на гору оказалась неудачной.
Мы поселились в Священной долине, в городке Ольянтайтамбо. Оттуда отправлялся экспедиционный поезд, который должен был подвезти нас под одноименную гору. Был февраль, и именно в эту пору года из-за дождей бурная горная река Урубамба размывает железнодорожные пути, проложенные на дне глубокого ущелья.
Нас очень поразило зрелище стремительного потока грязной воды, вдоль которого нам нужно было проехать десятки километров. В нем все бурлило, кипело, расплескивалось во все стороны и стремглав проносилось вдоль ущелья.
Фото: Девочка в городке Ольянтайтамбо (Вадим Ивлев)
Мы навсегда запомнили радость, когда нас пригласили сесть в поезд, и наше выражение лица, когда приказали покинуть вагон.
Служба безопасности железной дороги отменила поездку, и нам вернули деньги. Никто не знал, как долго будет действовать запрет. А у нас уже были куплены обратные авиабилеты. То есть, преодолев расстояние в половину земного шара, мы должны были просидеть в сельском отеле, так и не увидев Мачу-Пикчу.
"Вагон все время качало, а за окнами безумно неслась река"
Чтобы не думать о плохом и скоротать время, мы отправились осматривать местные памятники. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. В тот вечер нас ждало настоящее приключение - поездка ночью по незнакомым местам и встречи с местными знатоками, которые разговаривали исключительно на языке инков.
Ввиду заинтересованности коллекционеров искусством доколумбовой эры, в Перу началось массовое производство копий артефактов - большое количество ремесленников стали заниматься изготовлением копий различной художественной ценности, качества и стоимости. Для желающих острых ощущений есть возможность под покровом ночи посетить хранилище таких подделок.
Вот мой совет: не спешите выкладывать деньги после захода солнца, потому что утром рядом с "подпольным" музеем вы найдете те самые артефакты в витринах маленьких лавочек, но вдвое дешевле. Однако сама встреча с людьми пиратского вида стоит того, чтобы попробовать.
Итак, мы коротали время и ждали. Лишь на третий день настал счастливый момент. Это был наш последний шанс. По иронии судьбы, для нас остались места в вагоне № 13. Наша тревога нарастала. Но ровно в семь утра наш поезд отправился со станции - наконец нам улыбнулась удача. Вагон все время качало, а за окнами безумно неслась река, плескались волны и бурлила вода.
Было ощущение, что вагон просто плывет по реке, ведь на каждом повороте бурный поток поднимался почти до колес. Уже за час и двадцать пять минут поезд прибыл на станцию Агуас-Калиентес - здесь мы пересели на автобус, который еще битый час карабкался вверх, на вершину, которая утопала в плотных облаках.
Нам пришлось проехать 20 километров по грунтовому серпантину, проложенному в горных джунглях. Автобус несколько раз мог свалиться в пропасть, но нам повезло - мы наконец достигли нашей цели.
Инженерное чудо, которое хранит еще много тайн
Название "Мачу-Пикчу" с языка аймара переводится как "старая вершина". Это "город среди облаков", размещенный на высоте 2450 метров над уровнем моря.
Из летописи известно, что инки считали себя детьми богов Солнца и Луны, которым были построены многочисленные храмы. На горе Мачу-Пикчу располагается величественный храм Солнца с заветным энергетическим каменным алтарем.
Именно здесь, на вершине пирамиды, на ее пике, размещен камень солнца Интиуатана. Говорят, что он излучает энергию. Поэтому мы, воспользовавшись случаем, искренне пытались это почувствовать.
Сейчас туристам уже не разрешается к нему прикасаться. В этом городе заканчивается легендарная тропа инков, она очень популярна среди паломников духовного и исторического туризма. На соседней горе, среди облаков, расположен храм Луны. Подъем туда по "лестнице смерти" занимает целых три часа.
Мачу-Пикчу - это инженерное чудо, построенное без использования цемента, металлических инструментов и колес. Много тайн раскрыто, но раскопки не завершены. Археологи установили, что большая часть стен и каналов города прячутся под землей.
Есть ли здесь подземные лабиринты? Как можно туда попасть? Это все пока что остается загадкой.
Некоторые пути начинаются возле крепости и теряются в густых джунглях - никто не знает, куда они ведут. Внутри цитадели есть ужасный камень-алтарь для жертвоприношений. Также было найдено около 100 человеческих скелетов, половина из которых - женские.
В древней заброшенной крепости, среди седых камней и поросших травой террас, играют дружелюбные зверьки - шиншиллы. Это их дом, их естественная среда.
Воздух на вершине - очень разряженный, поэтому от горной болезни страдали почти все, даже наш гид, у которого синели и тряслись руки. Но за все испытания, трудности и волнения мы были награждены бесподобным ощущением восторга от невероятной красоты, которую увидели там - на горе посреди облаков.
Напомним, ранее мы писали, как тропический курортный остров пережил впечатляющий ураган.
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