Потрясающее место: украинец рассказал, как ему удалось побывать в уникальной локации

Известный украинский путешественник Вадим Ивлев несколько лет назад побывал в Перу, где увидел одно из чудес света - древний город инков Мачу-Пикчу. Первая попытка попасть на эту локацию оказалась неудачной, но со временем украинцу наконец удалось увидеть один из самых известных памятников планеты.

Во время карантина в 2020 году доступ к Мачу-Пикчу для туристов ограничен, но в Перу разрабатывают новые правила посещения древнего города с соблюдением правил безопасности во время пандемии. Чем уникально это таинственное место - в колонке Вадима Ивлева для РБК-Украина.

Первая попытка посетить памятник оказалась неудачной

Еще с юности я мечтал своими глазами увидеть легендарную горную цитадель. Но только через 30 лет мечту удалось воплотить в жизнь. Главной целью путешествия в Перу в 2013 году стало посещение Мачу-Пикчу, одного из самых выдающихся мировых памятников. Но первая попытка попасть на гору оказалась неудачной.

Мы поселились в Священной долине, в городке Ольянтайтамбо. Оттуда отправлялся экспедиционный поезд, который должен был подвезти нас под одноименную гору. Был февраль, и именно в эту пору года из-за дождей бурная горная река Урубамба размывает железнодорожные пути, проложенные на дне глубокого ущелья.

Нас очень поразило зрелище стремительного потока грязной воды, вдоль которого нам нужно было проехать десятки километров. В нем все бурлило, кипело, расплескивалось во все стороны и стремглав проносилось вдоль ущелья.

Фото: Девочка в городке Ольянтайтамбо (Вадим Ивлев)

Мы навсегда запомнили радость, когда нас пригласили сесть в поезд, и наше выражение лица, когда приказали покинуть вагон.

Служба безопасности железной дороги отменила поездку, и нам вернули деньги. Никто не знал, как долго будет действовать запрет. А у нас уже были куплены обратные авиабилеты. То есть, преодолев расстояние в половину земного шара, мы должны были просидеть в сельском отеле, так и не увидев Мачу-Пикчу.

"Вагон все время качало, а за окнами безумно неслась река"

Чтобы не думать о плохом и скоротать время, мы отправились осматривать местные памятники. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. В тот вечер нас ждало настоящее приключение - поездка ночью по незнакомым местам и встречи с местными знатоками, которые разговаривали исключительно на языке инков.

Ввиду заинтересованности коллекционеров искусством доколумбовой эры, в Перу началось массовое производство копий артефактов - большое количество ремесленников стали заниматься изготовлением копий различной художественной ценности, качества и стоимости. Для желающих острых ощущений есть возможность под покровом ночи посетить хранилище таких подделок.

Вот мой совет: не спешите выкладывать деньги после захода солнца, потому что утром рядом с "подпольным" музеем вы найдете те самые артефакты в витринах маленьких лавочек, но вдвое дешевле. Однако сама встреча с людьми пиратского вида стоит того, чтобы попробовать.

Фото: Вагон номер 13 к Мачу-Пикчу (Вадим Ивлев)

Итак, мы коротали время и ждали. Лишь на третий день настал счастливый момент. Это был наш последний шанс. По иронии судьбы, для нас остались места в вагоне № 13. Наша тревога нарастала. Но ровно в семь утра наш поезд отправился со станции - наконец нам улыбнулась удача. Вагон все время качало, а за окнами безумно неслась река, плескались волны и бурлила вода.

Было ощущение, что вагон просто плывет по реке, ведь на каждом повороте бурный поток поднимался почти до колес. Уже за час и двадцать пять минут поезд прибыл на станцию Агуас-Калиентес - здесь мы пересели на автобус, который еще битый час карабкался вверх, на вершину, которая утопала в плотных облаках.

Нам пришлось проехать 20 километров по грунтовому серпантину, проложенному в горных джунглях. Автобус несколько раз мог свалиться в пропасть, но нам повезло - мы наконец достигли нашей цели.

Инженерное чудо, которое хранит еще много тайн

Название "Мачу-Пикчу" с языка аймара переводится как "старая вершина". Это "город среди облаков", размещенный на высоте 2450 метров над уровнем моря.

Из летописи известно, что инки считали себя детьми богов Солнца и Луны, которым были построены многочисленные храмы. На горе Мачу-Пикчу располагается величественный храм Солнца с заветным энергетическим каменным алтарем.

Именно здесь, на вершине пирамиды, на ее пике, размещен камень солнца Интиуатана. Говорят, что он излучает энергию. Поэтому мы, воспользовавшись случаем, искренне пытались это почувствовать.

Фото: Воздух на высоте 2450 метров над уровнем моря - разряженный (Вадим Ивлев)

Сейчас туристам уже не разрешается к нему прикасаться. В этом городе заканчивается легендарная тропа инков, она очень популярна среди паломников духовного и исторического туризма. На соседней горе, среди облаков, расположен храм Луны. Подъем туда по "лестнице смерти" занимает целых три часа.

Мачу-Пикчу - это инженерное чудо, построенное без использования цемента, металлических инструментов и колес. Много тайн раскрыто, но раскопки не завершены. Археологи установили, что большая часть стен и каналов города прячутся под землей.

Есть ли здесь подземные лабиринты? Как можно туда попасть? Это все пока что остается загадкой.

Некоторые пути начинаются возле крепости и теряются в густых джунглях - никто не знает, куда они ведут. Внутри цитадели есть ужасный камень-алтарь для жертвоприношений. Также было найдено около 100 человеческих скелетов, половина из которых - женские.

Фото: Невероятно красивая панорама на "город среди облаков" (Вадим Ивлев)

В древней заброшенной крепости, среди седых камней и поросших травой террас, играют дружелюбные зверьки - шиншиллы. Это их дом, их естественная среда.

Воздух на вершине - очень разряженный, поэтому от горной болезни страдали почти все, даже наш гид, у которого синели и тряслись руки. Но за все испытания, трудности и волнения мы были награждены бесподобным ощущением восторга от невероятной красоты, которую увидели там - на горе посреди облаков.

Напомним, ранее мы писали, как тропический курортный остров пережил впечатляющий ураган.

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