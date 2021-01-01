Потери и достижения: самые знаковые события 2020 года в украинской авиации

Мы не слишком отойдем от истины, если скажем, что 2020 год оказался беспрецедентно тяжелым для украинской авиации за всю ее тридцатилетнюю историю.

Предлагаю остановиться на основных событиях, определивших судьбу украинского неба в уже ушедшем году.

Банкротство Ernest Airlines

Мало кто уже помнит, но 2020-й начался с новостей о неплатежеспособности итальянского лоукостера Ernest Airlines. Как часто бывает в таком случае, ничего не подозревающие пассажиры незадолго до полета узнали, что их рейсы отменены, а деньги за билеты обещают вернуть в "скором будущем".

Итальянский перевозчик с албанским менеджментом успел полюбиться украинцам недорогими билетами и обилием направлений в любимую всеми Италию.

По слухам, основателями и основными инвесторами авиакомпании выступили создатели известной компьютерной игры Minecraft. Которые, судя по всему, так и не смогли организовать эффективное и ответственное руководство предприятием.

Фото: 11 января 2020 года лоукостер Ernest Airlines приостановил полеты (wikipedia.org)

В результате, в декабре 2019 года итальянские авиационные власти объявили об отзыве сертификата эксплуатанта у перевозчика, а 11 января он приостановил полеты.

В это время никто еще серьезно не обращал внимания на эпидемию COVID-19 в китайском городе Ухань, и у авиакомпании теоретически были шансы на возобновление деятельности. Однако, пройдет еще совсем не много времени, и все остальные авиакомпании на континенте окажутся на грани выживания.

Катастрофа МАУ в Тегеране: крупнейшая за всю историю украинской авиации

Рождественские праздники 2020 года были омрачены трагедией в Иране. 8 января 2020 года новенький Боинг 737-800, выполнявший рейс Международных авиалиний Украины № PS752 "Тегеран-Киев", был ошибочно сбит ракетой, выпущенной с иранской военной базы.

Катастрофа рейса 752 стала крупнейшей за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. В катастрофе погибло 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

После долгих раздумий Иран признал свою ответственность за катастрофу, однако переговоры о выплате компенсаций ведутся между Украиной и Ираном до сих пор (на днях в Иране заявили о намерениях выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета МАУ - ред).

Фото: Авиакатастрофа в Иране (twitter.com / SZimpas)

Иран стал для украинской авиации воистину несчастливым местом, ведь еще в далеком 2002 году на территории этой страны разбился новый на то время украинский самолет Ан-148 с руководящими представителями авиационно-промышленных предприятий нашей страны.

Катастрофа Ан-32 в Харькове

К сожалению, авиакатастрофа под Тегераном не стала единственной в этом году. 25 сентября под Чугуевом при посадке взорвался и сгорел военно-транспортный самолет Ан-26 из состава 203-й учебной авиационной бригады. Погибли 26 человек, в основном курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Одному курсанту чудом удалось выжить. Самолет выполнял тренировочные полеты, во время которых курсанты отрабатывали взлет и заход на посадку. Предварительное расследование катастрофы показало изношенность авиационной техники и нарушения техники безопасности во время осуществления полетов.

22 декабря суд арестовал командира бригады и руководителя полетов по подозрению в преступной халатности. Также подозрения были предъявлены командующему украинскими ВВС.

Суд по делу MH-17

В уходящем году украинцам пришлось вспомнить о еще одной авиакатастрофе. 9 марта в суде голландского города Гаага начались слушания в уголовном процессе по рейсу Малайзийских авиалиний MH-17, сбитому российскими боевиками над оккупированным Донбассом в 2014 году.

На виртуальной скамье подсудимых - четверо обвиняемых, ни один их которых не присутствует на процессе лично. Трое являются российскими гражданами и один – гражданином Украины.

Фото: Несмотря на довольно мрачную картину, повод для оптимизма все же есть (pixabay.com)

Все так или иначе командовали незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, самый известный – Игорь Гиркин (Стрелков), руководивший захватом Славянска. За 2020 год суд успел решить только некоторые процедурные вопросы. Предполагается, что в следующем году судьи начнут слушать дело по сути.

По моему мнению, маловероятно, чтобы подсудимые понесли наказания в виде реальных сроков заключения, однако установление их вины в суде очень сильно поможет Украине в случае рассмотрения гражданских исков от родственников жертв авиакатастрофы в будущем.

Туризм во время пандемии COVID-19

Безусловно, больше всего 2020 год запомнится нам эпидемией COVID-19 и связанными с ней запретами на путешествия.

Повсеместное закрытие границ на карантин в начале года "приземлило" все основные авиакомпании в Европе и мире и заставило многих украинцев отказаться от перелетов. Авиакомпании частью прекратили полеты, частью переориентировались на грузовые перевозки.

Ситуация немного смягчилась летом, когда некоторые страны открыли границы для украинских туристов. Однако вторая волна коронавируса перечеркнула надежду авиакомпаний и их сотрудников на быстрое восстановление.

По самым оптимистичным данным, объем авиаперевозок сможет восстановиться до "доковидных" значений не ранее 2024-го года.

Фото: Вторая волна COVID-19 перечеркнула надежду авиакомпаний на быстрое восстановление (РБК-Украина)

Пострадали не только перевозчики и их пассажиры. Украинский государственный провайдер аэронавигационных услуг – "Украэрорух", потерял большую часть своих поступлений и был вынужден взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития.

Стоят полупустыми и большинство украинских аэропортов. Примечательно, что государство так и не выделило помощь ни одному из участников украинского авиационного рынка, как это произошло во многих европейских странах.

А что в 2020-м? Все же есть надежда

Несмотря на в целом мрачную картину, повод для оптимизма все же есть. Тяжелейшая ситуация в отрасли пока что не заставила ни одного украинского перевозчика объявить о банкротстве. Новая отечественная авиакомпания Bees Airline объявила о выходе на рынок в 2021 году.

Открылся обновленный терминал аэропорта Запорожье. Началось сооружение нового терминала в Днепре. Одна из лучших международных авиакомпаний Qatar Airways возобновила полеты в Украину. Отечественная авиакомпания Роза Ветров получила несколько новых самолетов и начала использовать их на международных рейсах.

Фото: В 2020 году в авиационной сфере все же произошло и много хорошего (РБК-Украина)

"Украэрорух" впервые с 2014 года открыл основные воздушные трассы над Черным Морем для международного воздушного движения.

Массовая вакцинация против COVID-19 и ожидаемое подписание многострадального Соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС обещают вернуть самолеты в украинское небо. Было бы желание, а возможность летать у украинцев всегда найдется.

Напомним, ранее мы писали, что будет с ценами на авиаперелеты этой зимой.

Также предлагаем почитать, каким стал 2020 год для украинского туризма.