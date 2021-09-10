Популярные страны вводят новые правила карантина: с какими ограничениями столкнутся туристы

Летний туристический сезон в европейских странах закончился ростом заболеваемости COVID, а также усилением карантинных ограничений для граждан и путешественников.

Между тем с проведением вакцинации для украинцев открывается все больше возможностей отправиться на отдых в одну из стран Европы. И если условия въезда можно изучить при покупке авиабилета или тура, ограничения внутри страны стоит изучить на этапе планирования поездки.

Греция: комендантский час и запрет на музыку

Одна из первых европейских стран, которая открылась для туристов из Украины весной 2021 года, была Греция. Несмотря на то, что для запуска туристического сезона были приняты все возможные антиковидные меры, и на вакцинацию местного населения, уровень заболеваемости COVID в результате массового наплыва туристов достиг опасных значений в августе.

Фото: Туристы в Греции (unsplash.com/natalie-sym)

С тех пор на некоторых курортных островах стали вводить ночной комендантский час с 01:00 до 06:00 и запрет на музыку в заведениях и на пляжах. Целью было исключить ситуации массового скопления людей во время танцев и развлечений. Комендантский час и запрет на музыку действуют в таких регионах Греции: Ираклион, Икария, Мессиния, Арголида, Эвритания, Ахея, Элида.

Также в Греции сохраняется требование носить маски, а кафе и рестораны для невакцинированных могут работать только на открытом воздухе. Для посещения ночных клубов и туристических мест необходимо иметь доказательство вакцинации или выздоровления.

Германия: запрет на ношение тканевых масок

Германия открылась для украинцев с 18 июля. Для поездки необходимо иметь один из четырех документов: о вакцинации, выздоровлении, ПЦР-тест за 72 часа или экспресс-тест на антиген за 48 часов.

Эти же документы являются и пропуском в общественные места – как в помещении, так и на свежем воздухе: рестораны, концерты, театры и кинотеатры.

В стране введено обязательное ношение медицинских масок в магазинах и в общественном транспорте. Сюда относятся респираторы классов FFP2 или KN95/N95. При этом запрещено носить маски из ткани и прикрывать рот и нос предметами одежды в общественных местах.

Фото: Архитектура в Германии (unsplash.com//roman-kraft)

Франция: среди людей нужен "пропуск здоровья"

Для поездки во Францию украинцам необходимо предъявить сертификат вакцинации или негативный тест – ПЦР за 72 часа или экспресс-тест на антиген за 24 часа до въезда.

Вход в публичные места (музеи, театры, стадионы, рестораны, бары, торговые центры, больницы) разрешено при условии предъявления санитарного пропуска (Le Pass sanitaire), которая выдается на основании следующих документов:

- сертификат прохождения полного курса вакцинации (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson);

- документ, подтверждающий, что человек выздоровел минимум 11 дней назад, максимум 6 месяцев назад;

- ПЦР-тест, тест на антитела, сделанный не ранее, чем за 48 часов.

Фото: Экскурсии по Сене в Париже (unsplash.com/yiwen)

Санитарный пропуск содержит QR-код, который сканируется уполномоченными представителями при входе в публичные заведения.

Испания: отмена ограничений

Для поездки в Испанию с 27 июля украинцам не нужны ни тесты, ни вакцинация. Из-за того, что ситуация с уровнем заражения в стране летом была одной из худших в Европе, во многих регионах действовали строгие ограничения – ночной комендантский час и запрет работы клубов и дискотек в ночное время. Рестораны и бары в Испании закрываются в 01:00, в некоторых локациях и в 02:00.

При этом требование носить маски в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях остается в силе, как и социальная дистанция.

Фото: Достопримечательности Барселоны (unsplash.com/toa-heftiba)

К слову, комендантский час и запрет на ночные вечеринки в некоторых регионах начали отменять. Например, в Валенсии на днях было решено отменить комендантский час и разрешить собираться большим компаниям, в Каталонии (Барселона) решили открыть дискотеки и ночные клубы.

Бельгия: все работает, но справки нужны

Бельгия разрешает въезд украинцам с сертификатом о вакцинации или негативным ПЦР-тестом за 72 часа.

В стране уже отменили большинство антиковидных ограничений. Отели работают. Бары, рестораны и кафе - открыты для посетителей. Как правило, прием посетителей в них осуществляется на открытых летних площадках.

При этом ношение защитных масок для лиц старше 12 лет является обязательным на улицах, транспорте и общественных местах. Также на мероприятиях с большим скоплением людей у посетителей, включая туристов, могут попросить показать документ о состоянии здоровья: сертификат вакцинации или справку о выздоровлении, или негативный ПЦР-тест.

Фото: Туристы в Бельгии (unsplash.com/dim-hou)

Болгария: социальная дистанция в ресторанах и закрытые клубы

Болгария все лето принимала туристов на своих курортах, а с начала осени начала ужесточать антиковидные меры.

Так, с 7 сентября до 30 октября рестораны и общественные места не будут работать ночью – с 22:00 до 7 утра. За столиком разрешат сидеть одновременно не больше 6 человек. Необходимо будет соблюдать дистанцию в полтора метра.

Ночные клубы полностью закрыты. Зато на концерт или в кинотеатр можно будет попасть на половину предусмотренных мест. В закрытых помещениях сохраняется требование носить защитную маску.

В некоторые заведениях питания потребуется предъявлять сертификат вакцинации или свежий тест на COVID – при таком условии ресторанам разрешат принимать гостей по количеству мест.

Напомним, в Черногорию больше не будут пускать туристов, привитых только одной дозой вакцины от COVID.

Также в ЕС вернули ограничения на въезд из шести стран.