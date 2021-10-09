Популярная курортная страна вводит сборы для туристов. Сколько придется доплатить

Власти Таиланда собираются ввести туристический сбор, предназначенный для субсидирования связанных с туризмом проектов.

Как сообщает издание Bangkok Post, сбор в размере 500 бат (около 14 долларов США) будет предназначен для "фонда трансформации туризма", который поможет индустрии страны отказаться от массового туризма в период пандемии, а также сосредоточиться на таких важных составляющих сферы как экологический туризм.

Глава Управления по туризму Таиланда Ютасак Супасорн заявил, что цель такой инициативы - собрать 5 миллиардов бат в первый год действия сборов.

"Правительство должно использовать фонд для поддержки проектов, которые могут оказать экономическое влияние на сферу", — сказал Супасорн корреспонденту Bangkok Post.

Он также добавил, что дополнительные расходы значительным образом не повлияют на туристов.

"Мы надеемся, что этот фонд поддержит преобразование национального туризма в создание более безопасных мест отдыха", — отметил он.

Туристический сбор введут в 2022 году

Впрочем, пока в Таиланде еще не решили, как именно будет взиматься плата с прибывающих туристов.

Профильный комитет также еще должен определить, каким образом и какие именно туристические проекты будут иметь право на финансовую поддержку.

Фото: Бангкок, Таиланд (unsplash.com/alejandro-cartagena)

Однако известно, что туристический сбор введут в следующем 2022 году. Пока же Таиланд постепенно открывает свои границы для иностранных туристов (ранее 14 обязательных суток самоизоляции сократили до 7). В июле в стране открылась программа Phuket Sandbox - "Песочница Пхукета", за которой последовала аналогичная программа Samui Plus на Самуи.

Также 1 ноября страна планирует открыть несколько других направлений для иностранных туристов, в том числе Бангкок и специально отведенные места в Чиангмае, Чонбури и Ранонге.

Пхукет уже открыт для туристов

Курортный остров Пхукет открыт еще с 1 июля для тех туристов, которые прошли вакцинацию от COVID. В стране ожидают, что так модель так называемой "Песочницы Пхукета" позволит возобновить туристические потоки, поскольку позволяет вакцинированным иностранцам посещать его без карантина.

Фото: Туризм на самом популярном острове страны начали возобновлять летом (unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

Впрочем, условия остаются довольно строгими: даже вакцинированные туристы должны делать перед поездкой на Пхукет ПЦР-тест, и еще одно тестирование проходят по прибытию. Отрицательный результат теста позволит туристам свободно передвигаться по острову, а положительный означает немедленную госпитализацию.

Также на всей территории острова строго соблюдается масочный режим, а бары открылись только недавно после более чем полуторагодичного перерыва в работе.

Ранее сообщалось, что Вьетнам открывает остров Фукок в октябре.

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