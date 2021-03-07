Популярная курортная страна упрощает правила въезда: что известно

Тунис упрощает правила въезда для туристов в надежде спасти туристический сезон. Теперь будет достаточно сдать тест и оставаться на самоизоляции до получения результатов в течение 48 часов. Об этом объявили в правительстве Туниса. Ранее все, кто прибывал в страну, должны были пробыть 7 дней на карантине.

В Министерстве здравоохранения Туниса заявили, что упрощают ряд правил во время пандемии, в том числе - ослабляют комендантский час, карантин для туристов и отменяют запрет на передвижение между городами. Новые правила начинают действовать с 8 марта 2021 года.

В то же время остальные условия въезда остаются в силе: нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов до вылета, также нужно заполнить онлайн-форму и установить приложение для отслеживания контактов.

Наряду с ослаблением карантинных мер, также отменяется запрет на передвижение между регионами, время работы ресторанов продлено до 20:00, а комендантский час сокращен. Теперь он действует с 22:00 до 5:00.

"Благодаря этим новым мерам видение дальнейшей ситуации стало более понятным для туристических туроператоров. Думаю, что сезон может начаться в мае и июне, поскольку бронирование начнется как раз с этого момента", - сказал журналистам министр туризма Аммар Мохамед.

Фото: Ожидается, что сезон отдыха в Тунисе начнется в мае или июне (pixabay.com)

Он добавил, что со стартом кампании по вакцинации, которая ожидается на следующей неделе, "Тунис сможет спасти туристический сезон".

В прошлом году экономика Туниса из-за пандемии сократилась на 8,8%, что стало крупнейшим спадом в истории страны для таких жизненно важных отраслей, как туризм, авиация и торговля.

Доходы от туризма Туниса в 2020 году уменьшились на 65% в сравнении с 2019 годом и составили около 746 миллионов долларов.

Могут ли ехать в Тунис туристы из Украины

Гражданам Украины разрешен въезд в Тунисскую Республику при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19, произведенного за 72 часа до запланированного путешествия и прохождения после прибытия в Тунис самоизоляции по месту проживания/пребывания в течение 48 часов.

Также после въезда надо сдать повторный ПЦР-тест. Если результат будет отрицательным, то самоизоляция прекращается, а если положительный, то самоизоляция продолжается или же туриста отвезут в специальный медицинский центр.

Согласно обновленным правилам въезда в Тунис, опубликованным на сайте украинского МИД, во время планирования путешествия в Тунис просят учесть, что между Украиной и Тунисом действует визовый режим, поэтому граждане Украины для въезда в страну должны оформить визу.

Фото: Туроператоры уже предлагают бронирование в Тунис без штрафов за аннуляцию (pixabay.com)

"Упрощенный визовый режим действует только для граждан Украины, прибывающих в Тунис с туристической целью чартерными рейсами в составе организованных туристических групп. Посольство Туниса в Украине отсутствует. Поэтому, чтобы оформить визы, нужно обращаться в Посольство Туниса в Варшаве", - говорится в сообщении.

Поедут ли украинцы в отпуск в курортную страну

Такие новые правила – гораздо лучше, чем условие 7-дневного карантина, как было раньше, говорит РБК-Украина турагент Любовь Чернега.

"Конечно, это позитивные новости. И это гораздо лучшее условие, чем обязательный карантин по прибытию. Думаю, скоро постепенно появятся предложения туров в Тунис от украинских туркомпаний. Несколько похожие условия сейчас действуют в ОАЭ – там требуют тест, сделанный в Украине, затем делают тест по приезду, результат которого надо ждать сутки в отеле. Однако туры в ОАЭ пользуются немалой популярностью", - говорит она.

Ранее в комментарии РБК-Украина директор турагентства Dискавери Ольга Сарахман говорила, что бронирований туров в Тунис не будет, пока не отменят требование недельного карантина.

Но даже при предыдущих условиях въезда (с 7-дневным карантином, но в ожидании упрощения правил ближе к лету) некоторые компании все же начали предлагать туры в эту курортную страну.

"Думаю, условия въезда все же будут влиять на спрос. Но те, кто обожает Тунис, могут рискнуть и бронировать. Ведь операторы сейчас предлагают эти бронирования без штрафов за аннуляцию", - отмечает Ольга Сарахман.

Напомним, мы рассказывали, как будут принимать туристов в Индии.

Также сообщалось, куда можно поехать в отпуск летом 2021 года.