Япония вводит ограничения и ужесточает правила въезда. Разрешен ли въезд украинцам

Япония вводит строгие ограничения для въезда туристов из-за распространения нового штамма "Омикрон". Новые правила будут применяться для туристов из четырех стран — Индии, Греции, Румынии и четырех штатов США. Об этом пишет The Japan Times.

Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил об этом во время пресс-конференции 3 декабря 2021 года, после принятия решения правительственной оперативной группы из-за распространения в мире нового штамма.

Туристы, въезжающие в страну из Греции, Индии, Румынии и четырех штатов США — Колорадо, Гавайи, Миннесота и Нью-Йорк должны провести три дня в изоляции с двухнедельного карантинного периода в специально назначенных правительством учреждениях.

Австрия, Эквадор и Франция, уже включены в этот список ограничений из-за распространения штамма "Омикрон". Другие страны уже соблюдают жесткие карантинные ограничения — от туристов требуют изоляции в назначенных правительством учреждениях в течение десяти дней.

Коснутся ли изменения украинцев

С 30 ноября 2021 года введен запрет на въезд в страну для всех иностранцев, даже по сертификату вакцинации, которые посещают Японию впервые с целью краткосрочного пребывания. Отметим, такие же правила действуют и для украинцев.

В то же время в стране признают ПЦР-тесты, сделанные по прибытию в страну: все, кто прибывает из Украины, должны пройти тест на COVID-19 в аэропорту перед пересечением границы (бесплатно). До получения отрицательного результата нужно находиться на самоизоляции.

Те, кто получит отрицательный результат тестирования на COVID-19 на третьи сутки, могут покинуть специальное помещение, однако обязаны находиться дома в течение 14 дневного карантинного периода. В течение этого периода пользоваться общественным транспортом запрещается.

Напомним, с распространением в мире нового штамма "Омикрон" страны Европы вводят строгие ограничения въезда для всех туристов.