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Помощь в беде. Зарубежные отели предлагают украинцам 5 тысяч бесплатных ночей и работу

Новина українською →
Среда 30 марта 2022 12:18
Помощь в беде. Зарубежные отели предлагают украинцам 5 тысяч бесплатных ночей и работу Фото: Помощь украинцам (unsplash.com/samuel-jeronimo)
Автор: Катерина Гончарова

Турагенты обратились с призывом к партнерам помогать украинцам

Во время войны России против Украины множество людей из разных сфер стари волонтерами. В том числе - те, кто работал туристическими агентами.

В частности, более 300 турагентов стали волонтерами, чтобы поддержать инициативу Tourism Helps Ukraine.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание "Турпрофи".

"Ее суть — обратиться к партнерам по всему миру с просьбой о помощи для украинцев с размещением за границей, с работой или просто финансово", – пояснил изданию одессит и руководитель агентской сети ХО Александр Довгопол.

Как турагенты призывают помочь украинцам

Турагенты призывают всех зарубежных партнеров, которые работали на украинском рынке, помочь украинцам одним из трех способов:

  • высылать деньги;
  • поселить в своих отелях беженцев из Украины;
  • трудоустроить украинцев за рубежом.

По мнению эксперта, с Украиной постоянно работают более 40 тысяч иностранных гостиниц. И они откликаются на призывы помочь. Например, болгарские отели уже готовы разместить у себя около 50 семей.

"Мы стараемся связаться с как можно большим количеством партнеров. Отели, которые захотели присоединиться к этой инициативе, уже предоставили украинцам более 5 тысяч ночей и более 40 вакансий. Их все можно посмотреть на сайте. Большое спасибо всем, кто присоединился и поддержал!", — отметил собеседник.

Собеседник уточнил, что многие партнеры написали о своих пожертвованиях: "Но мы не собираем деньги, а даем ссылку на НБУ, поэтому точную сумму сказать не могу".

Издание указывает, что в данный момент на сайте доступны варианты проживания не только в Болгарии, но также в Албании и Австрии. Рабочие вакансии в данный момент открыты в таких странах:

  • Германия;
  • Испания;
  • Греция;
  • Турция;
  • Швейцария;
  • Польша;
  • Швеция;
  • Андорра;
  • Франция
  • Грузия.

Напомним, недавно в Анталии приняли первых беженцев из детских домов Украины.

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