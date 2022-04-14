ru ua
Чт, 14 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Помочь Украине. Поляк пройдет пешком 164 километра в горах за 3 дня

Новина українською →
Четверг 14 апреля 2022 16:41
Помочь Украине. Поляк пройдет пешком 164 километра в горах за 3 дня Фото: Артур Вильдхардт устроит благотворительный поход для Украины (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Собранные средства пойдут на помощь детским домам

Польский спортсмен Артур Вильдхардт отправится в сложный поход в горы, чтобы собрать деньги для детей в Украине. Он планирует преодолевать пешком более 50 километров в день, а отчеты публиковать в Facebook.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на lovekrakow.pl.

На пределе сил: первый поход по маршруту в 164 км пешком

Артур Вильдхардт начнет свой поход 15 апреля в 6 утра от Кроводжи Гурки. Завершит маршрут по Тропе Орлиных Гнезд - до Ясной Горы в воскресенье вечером.

"Госпожа Беата из Ойцова пригласила меня на обед. Большое спасибо. В этот раз будет не время для осмотра достопримечательностей, а небольшой перерыв", - написал спортсмен о маршруте.

В первый день поляк запланировал пройти более 57 км по маршруту Гебултув – Ойцов - Пескова Скала. Это самый длинный участок, но уже пройденный ранее пешком.

"За Песковой Скалой я ездил только на велосипеде, для меня это будет новый опыт. Буду делить маршрут на более короткие участки, чтобы вложиться во время. Я не могу поддаваться эмоциям со старта и сразу идти очень быстро, потому что сил не хватит на потом", - рассказал он.

Финиш похода запланирован в Ченстохове на Ясной Горе.

Помочь Украине. Поляк пройдет пешком 164 километра в горах за 3 дня

Фото: Сложный маршрут за 3 дня (facebook.com/arturwgorach)

Деньги собирают для детских домов в Украине

"Жестокость, с которой приходится сталкиваться народу Украины, беспрецедентна. Как всегда, во время войны страдают дети. Особенно те, у кого нет родителей. Желая помочь, я решил реализовать проект прохождения Тропой Орлиных Гнезд и собрать вокруг нее сообщество людей, которые также хотят помочь украинским детям и их приемным семьям", - написал поляк на своей странице в Facebook.

Собранные деньги будут зачислены на счет "SOS Для детей Украины". На сайте проекта "SOS Украина" говорится, что ситуация в тысячах детских домов Украины крайне тяжелая:

"SOS Украина срочно организует помощь и ресурсы для обеспечения ухода за детьми, оставшимися без воспитателей. Финансовую поддержку им будут оказывать SOS Children’s Villages International и SOS Children’s Villages в Польше.

Сотрудники SOS Украина прогнозируют, что в скором времени десяткам тысяч из них потребуется неотложная помощь, связанная с поиском безопасного жилья, организацией транспорта, а также продовольственной, медицинской и психологической помощью".

Напомним, мы писали, что поляк выделил для украинцев целый коттеджный городок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Вторжение России в Украину
Отдых в Украине
Мнения
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Катерина Колонович
"Одной лошадке нужно 18 кг корма в сутки". Как спасают животных в Киеве во время войны
Катерина Колонович
журналист, специально для РБК-Украина
Алексей Бурчевский
Миллиард на "Мрию". Нужно ли Украине отстраивать еще один самый крупный самолет в мире
Алексей Бурчевский
адвокат в сфере авиационного права
Ирина Савина
Где найти работу, жилье и помощь. Большая подборка полезных ссылок для украинцев за рубежом
Ирина Савина
тревел-журналист, путешественница
Все мнения