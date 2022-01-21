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Полная отмена рейсов: популярная у туристов страна снова продлевает запрет на полеты

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Пятница 21 января 2022 13:17
Полная отмена рейсов: популярная у туристов страна снова продлевает запрет на полеты Фото: Индия продлила запрет на рейсы до конца февраля (unsplash.com/mitchell-ng-liang)
Автор: Евгения Тугушева

Международные рейсы в Индии не будут выполнять до конца февраля

В связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусом во всем мире с распространением нового штамма "Омикрон" власти Индии решили приостановить международные рейсы еще на месяц, сообщает Economictimes.indiatimes.com.

Так, в страну не будут выполнять полеты до конца февраля 2022 года.

19 января 2022 года Генеральное управление гражданской авиации (DGCA) выдало циркуляр, согласно которому продлило приостановку международных рейсов из Индии и в Индию до 28 февраля 2022 года.

"Компетентный орган принял решение продлить приостановку регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии до 23:59 IST 28 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В это время разрешены будут только рейсы из стран и в страны, с которыми Индия ранее подписала соответствующее двустороннее соглашение. Сейчас в этом списке 28 государств (в том числе, Россия, Украина, Узбекистан, Нидерланды, Германия, Франция и другие).

Индия начала открываться для туристов в октябре 2021 года

Туристы в Индии оставались под запретом для въезда дольше других категорий путешественников, которым было разрешено посещать страну. Ранее в стране возобновили выдачу деловых, дипломатических и студенческих виз, сообщало РБК-Украина накануне.

"Все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, о которых время от времени уведомляет Министерство здравоохранения и благополучия семьи, должны соблюдаться иностранные туристы, перевозчики, доставляющие их в Индию, и все другие заинтересованные стороны", – заявляли власти страны.

Помешал всплеск COVID

Согласно заявлениям властей страны, для туристов до 31 марта 2022 года должны были выдавать бесплатные визы. Однако теперь неизвестно, продолжится ли этот процесс на фоне запрета на полеты.

Ожидалось, что безвизовый режим стимулировал бы поездки "краткосрочных" туристов, которые снова начнут ездить в Индию. В 2019 году страну посетили более 10,9 миллиона иностранных туристов, которые принесли бюджету более 30 миллиардов долларов. Выдача бесплатных виз будет стоить казне Индии 100 млн долларов.

Стоимость месячной электронной туристической визы зависит от страны, но составляет, как правило, около 25 долларов. Цена же за годовую многократную визу для туристов составляет около 40 долларов. Выдача таких виз ранее была на продолжительное время приостановлена.

Напомним, ранее в Индии заявили о создании новой стратегии по туризму на 2022 год.

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