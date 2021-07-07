В поисках комфорта: как отдохнуть в Греции летом после открытия границ

Отдых в Греции наконец стал доступен украинским туристам после продолжительного закрытия границ. Начиная с 14 мая, въезд в страну был разрешен в новом сезоне при соблюдении одного из условий:

- справки об отрицательном ПЦР-тесте (не ранее 72 часов до поездки);

- сертификате о полной вакцинации;

- теста на антиген (не ранее 48 часов до поездки);

- справки о перенесенной болезни COVID.

Также на сайте необходимо заполнить специальную форму-бланк локации пассажира за 24 часа до пересечения границы.

Какие возможности отдыха предоставляет Греция в этом сезоне - в материале РБК-Украина, подготовленного по итогам пресс-тура, организованного туристической компании "Загорье".

Курорт Элунда: регион делюкс-отелей и "нешаблонная" Греция

Традиционно одна из самых популярных локаций для отдыха украинцев в Греции - остров Крит. Это самый крупный остров страны и пятый по величине в Средиземном море, занимающий площадь в 8,261 квадратный километр.

Прибывая на Крит, становится понятно, что остров действительно очень большой. И чтобы не ошибиться в выборе локации для отдыха, стоит ориентироваться в том, какие отели предлагают настоящее качество и комфорт. Где искать такой отдых на Крите?

Выбрать не так просто, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что основные отели на Крите, как и на других островах Греции, были построены довольно давно: в 50-60 годах 20 века. Тогда строили по-другому, гонясь за соответствием с "классическим" представлением об архитектуре Греции.

В результате появилось множество отелей - белых домиков с синими окошками, где были маленькие ванные комнаты и не слишком комфортные спальни. Сегодня это выглядит сродни стилизованным "под старину" отелям в Украине, вместо современных.

Фото: Элунда — общинное сообщество в Греции, в восточной части острова Крит (wikipedia.org)

На восток от аэропорта Ираклион расположен курортный регион Элунда: именно здесь больше всего возможностей для премиального отдыха. Здесь сконцентрированы практически все делюкс-отели острова.

Элунда - точно ваш выбор, если вы ищете отели иной философии, где предоставляют сервис по новым стандартам. Если же хотите увидеть не "картинную" и "шаблонную" Грецию, вам стоит планировать отдых в этих локациях. Если ранее бытовало мнение о том, что в Греции полностью отсутствует luxury-сервис и luxury-отдых, то в этом регионе можно убедиться в обратном.

Фото: Озеро Вулизмени в центре города Агиос-Николаос (wikipedia.org)

Курорт Элунда расположен недалеко от городка Агиос Николаос. Это бывшая рыбацкая деревня на месте древнегреческого порта Олус, которую превратили в престижный и фешенебельный курорт. Лагуна защищает от суровых волн, а море здесь спокойное и теплое.

Пляж в собственной бухте: как выбрать премиальный отель

Перечислим несколько факторов, которые помогут определиться с местом отдыха в этом курортном регионе.

В отличие от большинства довольно старых гостиниц Крита, курортный отель Daios Cove Luxury Resort&Villas открыли в 2010 году по современным требованиям 21 века. Здесь площадь стандартного номера - 50 квадратных метров - самая крупная нынешним стандартам отелей Греции. Гостиница располагает виллами и 290 номерами, а 165 из них - с индивидуальными бассейнами, в которые ежедневно транспортируется морская вода.

Фото: В Элунде на Крите сконцентрированы премиальные отели (предоставлено РБК-Украина/Daios Hotels)

Это самое большое количество бассейнов в отельных номерах в Европе. К слову, и само строительство отеля стало одной из самых значимых отельных инвестиций Греции за десятилетия: на строительство было потрачено 120 миллионов евро.

Какие еще факторы помогут понять, что вам стоит выбрать премиальный отдых регионе?

Во многом комфорт определяет то, кто именно отдыхает с вами в отеле. Выбирайте отель, где гости не стремятся показать свой статус. Стоит выбирать космополитичную гостиницу, ориентированную на разные рынки.

Daios Cove Luxury Resort&Villas - один из отелей, исповедующий принцип демократичности и свободы выбора клиента. В зависимости от сезона, праздников и других особенностей, здесь отдыхает много французов, немцев, израильтян, гостей из стран СНГ.

Фото: В курортном отеле стоит обратить внимание на безопасность пляжей и количество бассейнов (предоставлено РБК-Украина/Daios Hotels)

Второй фактор, на который стоит обратить внимание - безопасность пляжей. Обратите внимание на то, есть ли у отеля инфраструктура, ориентированная на семейный отдых.

К примеру, вышеупомянутый курортный отель располагает собственной бухтой. До того, как ее полностью выкупили, здесь были только скалы. Все, что здесь есть сегодня, буквально высечено в каменной породе вручную. Море здесь не такое шумное, как в южной части Крита: на тамошние курорты постоянно добавляют песок, который привозят танкерами. Но он смывается очень быстро - буквально за 3-4 дня. Однако в отелях, расположенных в бухтах, таких волн попросту не бывает.

Фото: Размещение отеля в бухте позволяет снизить интенсивность волн и сделать отдых безопасным для детей (предоставлено РБК-Украина/Daios Hotels)

К слову, на территории бухты Daios Cove вмонтированы перфорированные бетонные блоки, которые все время помогают намывать песок. Они расположены на глубине около 3 метров, поэтому совершенно не мешают плавать.

Стоит обратить на такую особенность тем, кто планирует отдых с детьми: подобные пляжи считаются одними из самых безопасных на всем острове. К слову, здесь только вода и песок: никаких водорослей и камушков.

Третий фактор при выборе премиального отеля, о котором не стоит забывать - доступность бассейнов и зон отдыха. В более чем 160 номерах Daios Cove оборудованы собственные с морской водой и подогревом. В бассейнах - морская вода, которая доставляется прямо из моря, а сами бассейны регулярно очищаются.

Фото: Концепция питания Residents' club (предоставлено РБК-Украина/Daios Hotels)

Еще один важный момент, который стоит принять во внимание - концепция питания. В здешнем отеле ее называют Residents' club: никаких отсылок к all inclusive.

Формат имеет свои отличия. Он включает:

- питание (обед и ужин) во всех ресторанах ежедневно;

- бесплатный выбор блюд по à la carte меню (меню из трех блюд, включая закуски, основное блюдо и десерт на человека);

- определенные напитки и фирменные коктейли в барах;

- одна бутылка вина из отменной винной карты за каждым обедом и ужином, мороженое;

- прохладительные напитки и свежевыжатые соки для детей в барах на пляже и около бассейна;

- бесплатное 24-часовое обслуживание номера.

Фото: Отдых на Крите (предоставлено РБК-Украина/Daios Hotels)

Важно, чтобы формат питания включал детское меню: тогда вы не будете волноваться о том, что за питание ребенка вы понесете дополнительные затраты. Стоит узнать, что включено и в меню для взрослых, как представлены коктейльная и винная карты.

В Daios Cove также широко представлено меню well being, соответствующее идеям здорового питания. Хорошо также, если шеф-повара выбранного вами отеля постоянно совершенствуют свое мастерство. К примеру, шефы Daios Cove - постоянные участники стажировок в ресторанах Франции.

Обратите внимание не только на развлекательную программу, но и на то, в каком формате она представлена. Никаких слов в стиле "анимация". Это скорее "досуг" гостей, а мастер-классы - это "кулинарные путешествия".

Если вы - в поисках именно такого отеля, специалисты украинской туристической компании "Загорье" предложат вам комплекс услуг по подбору места отдыха по наиболее оптимальным и выгодным условиям.

Широкий выбор туров, авторских экскурсионных программ и возможности для премиального отпуска - то, что вам нужно, если вы хотите открыть для себя Грецию с ее лучшей стороны.

Отдых в Греции во время пандемии: что нужно знать

В прошлом году отдых в Греции был ограничен для украинских туристов: страна для наших путешественников не открывалась. За это время местные отели претерпели множество изменений: кто-то и вовсе закрылся, а другие внедрили протоколы безопасности против COVID.

К государственным стандартам ISO, которым должны соответствовать отели, добавили также стандарты относительно борьбы с коронавирусом по стандартам ЕС.

Фото: Работа отелей во время пандемии значительно изменилась, но ограничения постепенно снимаются (предоставлено РБК-Украина/Daios Hotels)

В Daios Cove Luxury Resort & Villas регулярно проводят тренинги относительно новых правил во время пандемии, а весь отель строго соответствует всем требованиям: от наличия санитайзеров (они здесь буквально на каждом углу) до новых критериев по уборке помещений.

Интересно, что отельный номер сегодня нельзя убирать сразу после того, как из него выселился гость: для этого сначала должно пройти несколько часов. К слову, если вы забыли маску, придя на завтрак, обед или ужин, не стоит волноваться: персонал тут же даст вам новую.

Фото: Живописные пейзажи и закат солнца в бухте на Крите (предоставлено РБК-Украина/Daios Hotels)

Во время пандемии менялись и требования к детским клубам в гостиницах: были периоды, когда они работали, и были, когда открывать их было запрещено. В то же время не слишком изменились условия робот спа-центров: услуги остались прежними, но прийти туда можно только по записи. В спортзалах сотрудники отелей отслеживают, чтобы в помещении в одно и то же время занималось не более четырех человек.

В этом сезоне пока не разрешают открывать крытые бассейны. Впрочем, в новых условиях ослабления карантина для вакцинированных туристов, ограничения летом 2021 года все больше отменяют.

Напомним, ранее мы писали, что в Греции отменили масочный режим в ресторанах для тех, кто прошел вакцинацию от COVID.

Также предлагаем почитать, в каких странах существенно упростили правила карантина этим летом и где украинцам станет комфортнее отдыхать в июле.