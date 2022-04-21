"Победа на антарктическом фронте". Первый рейс "Ноосферы" успешно совершили вопреки войне

Первый рейс ледокола "Ноосфера" к Антартике под украинским флагом завершился 20 апреля возвращением в порт Пунта-Аренас в Чили. Судно вели вместе украинский капитан Павел Панасюк и бывший британский капитан ледокола Саймон Уоллес.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Ледокол обеспечил ротацию экспедиций Украины и Польши

Во время первого рейса судно обеспечило пересменку украинских антарктических экспедиций: привезло на станцию "Академик Вернадский" команду 27 экспедиции, которая будет зимовать. Вместо них ледокол забрал участников 26 экспедиции и сезонный отряд ученых и технических работников.

Фото: Украинская экспедиция (facebook.com/AntarcticCenter)

Также на станцию доставили 140 тонн горючего и 80 тонн других грузов (продукты питания, стройматериалы для модернизации "Вернадского").

На "Ноосфере" прибыли также грузы и на польскую антарктическую станцию - "Арцтовский". На обратном пути ледокол забрал участников польской антарктической экспедиции, которые ранее планировали отправляться из Антарктики на борту российского судна.

Далее участники обеих экспедиций будут вылетать самолетами домой. Сначала - в Варшаву. Украинская команда из Польши будет добираться в Украину наземным транспортом.

Ученые выполнили часть важных исследований дна океана

После рейса ледокол "Ноосфера" остается в Чили. На первом рейсе была запланирована мощная программа по исследованиям Южного океана, но большую ее часть пришлось отменить из-за войны, сообщают в центре.

Фото: Ледокол выполнил важную миссию (facebook.com/AntarcticCenter)

Впрочем, украинские ученые выполнили с борта судна часть запланированных исследований. Впервые за 20 лет украинская экспедиция отобрала пробы донных отложений в океане.

"То есть за первый рейс "Ноосферы" в Антарктику мы имеем и пересменку украинских экспедиций, и международное сотрудничество, и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.

В условиях войны, когда другие страны у нас спрашивали, сможем ли мы хотя бы провести ротацию зимовщиков на "Вернадском", это можно назвать не просто победой, а очень большой победой на антарктическом фронте", – заявил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Напомним, украинка раскрыла детали жизни в Европе во время войны.