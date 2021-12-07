Планы на лето. Куда можно полететь в 2022 году: главные направления

Авиакомпании определились с летним расписанием рейсов на новый сезон
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала специальную программу международных туристических маршрутов на весну-лето 2022, сообщает Avianews.com
МАУ планирует осуществлять международные чартерные рейсы в Грецию, Испанию, Турцию, Кипр, Черногорию и Хорватию.
Расписание рейсов МАУ в Грецию на весну-лето 2022 года:
Фото: Сплит, Хорватия (unsplash.com/spencer-davis)
Авиакомпания Ryanair анонсировала о запуске двух новых рейсов из Киева из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм (Швеция) и на остров Корфу (Греция).
Расписание рейсов Ryanair из Киева:
Венгерский перевозчик Wizz Air планирует запустить в летний сезон 2022 года рейсы из Киева, Одессы, Львова и Харькова в Испанию, Францию, Португалию, Грецию.
Расписание рейсов Wizz Air из Киева:
Напомним, в этом году в Греции впервые запускают кампанию зимнего туризма.