Планы на лето. Куда можно полететь в 2022 году: главные направления

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" анонсировала специальную программу международных туристических маршрутов на весну-лето 2022, сообщает Avianews.com

МАУ планирует осуществлять международные чартерные рейсы в Грецию, Испанию, Турцию, Кипр, Черногорию и Хорватию.

Расписание рейсов МАУ в Грецию на весну-лето 2022 года:

Киев – Афины, Греция – Киев – от 27.03.2022;

Киев – Ларнака, Кипр – Киев – от 27.03.2022;

Киев – Сплит, Хорватия – Киев – от 08.06.2022;

Киев – Пула, Хорватия – Киев – от 11.06.2022;

Киев – Тирана, Албания – Киев – от 07.06.2022;

Киев – Тиват, Черногория – Киев – от 02.06.2022;

Киев – Тенерифе, Испания – Киев – от 28.04.2022;

Киев – Невшехир, Турция – Киев – от 06.03.2022;

Киев – Пальма-Де-Мальорка, Испания – Киев – от 31.05.2022.

Фото: Сплит, Хорватия (unsplash.com/spencer-davis)

Какие еще авиакомпании объявили о рейсах на 2022 год

Авиакомпания Ryanair анонсировала о запуске двух новых рейсов из Киева из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм (Швеция) и на остров Корфу (Греция).

Расписание рейсов Ryanair из Киева:

Киев – Стокгольм – от 29.03.2022;

Киев – Корфу – от 07.07.2022.

Венгерский перевозчик Wizz Air планирует запустить в летний сезон 2022 года рейсы из Киева, Одессы, Львова и Харькова в Испанию, Францию, Португалию, Грецию.

Расписание рейсов Wizz Air из Киева:

Киев - Барселона – с 27 марта 2022;

Киев – Мадрид – с 3 мая 2022;

Киев – Аликанте – с 2 июля 2022;

Киев – Малага – с 3 мая; с 3 июля 2022;

Киев-Порту – с 1 июля 2022;

Киев – Пальма-де-Майорка – с 1 августа 2022;

Киев-Ханья – с 2 августа 2022;

Киев-Базель-Мюлуз-Фрайбург – с 1 августа 2022;

Напомним, в этом году в Греции впервые запускают кампанию зимнего туризма.