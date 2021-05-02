Пикник и шашлыки на природе: лучшие места для идеального загородного отдыха

Отдых на майские праздники вблизи Киева – прекрасная идея для тех, кто не уехал на праздники в путешествие, оставшись в столице. Поездку за город на природу многие сочетает с приготовлением шашлыков и с пикниками.

Стоит обязательно воспользоваться такой возможностью. Тем более, что наконец наступило долгожданное тепло, солнце светит ярче, на улице теплые солнечные дни, а карантинные ограничения ослабляют.

Шашлыки на природе: что нужно знать

Жарить шашлыки и вообще разводить костры можно, конечно, далеко не во всех парках. Преимущественно там, где для этого предусмотрены специальные места. Например, места для разведения костра и мангалы.

В черте города это определенные лесопарковые зоны. Лучшей идеей будет поехать за город. Где, конечно, следить за правилами безопасности. Также - не оставлять мусор и всегда тушить костер после завершения пикника.

Фото: Отдых на природе на майские праздники (Катерина Гончарова)

К слову, согласно украинскому законодательству, за разведение огня в неразрешенных местах предусмотрена ответственность по 152 статьей "Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов и правил благоустройства населенных пунктов" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предполагает штраф от 340 до 1360 гривен.

Мы подобрали для вас самые интересные локации вблизи Киева, где можно безопасно, весело и интересно провести время.

Лесопарк Виноградарь

Хорошая зона для пикника и шашлыков – лесопарк Виноградарь. Здесь, в сосновом лесу на территории жилого массива Виноградарь, есть оборудованные места для пикников. Можно арендовать беседку с мангалом. Вблизи беседок также расположена игровая зона для детей.

Фото: В лесопарковой зоне на Виноградаре есть оборудованные места для пикников

Пуща-Водица

Особой популярностью пользуется зона отдыха Пуща Водица – лесопарк в северо-западной части города. Здесь расположено много озер и песчаных пляжей, кафе, магазинов, станций проката лодок и катамаранов.

Близость расположения Пущи-Водицы до Киева (сюда можно доехать, например, на трамвае от Контрактовой площади) делает эту локацию удобной для посещения тем, кто остался в городе на выходные.

Фото: Парк в Пуще-Водице - хорошее место для прогулок (Екатерина Гончарова)

Для жарки шашлыков стоит искать специально оборудованные места для пикника. В Пуще есть деревянные беседки, которые оборудованы столами, скамейками и мангалами, или же вы можете просто устроить пикник в каком-нибудь другом уютном месте.

Круглик

Еще одно замечательное место для отдыха на природе возле столицы - Круглик (село в Киево-Святошинском районе Киевской области). Здесь расположено озеро, где можно не только пожарить шашлык, но и порыбачить. Можно арендовать беседку, а можно и устроить "дикий" отдых.

По желанию здесь можно остаться и на несколько дней. Свежий воздух, активный отдых зарядят энергией и позитивом.

Фото: Нижнее озеро Круглик (uk.wikipedia.org)

Как добраться. Село Круглик, улица Вытянская, 2. Курсируют маршрутки от станции метро "Выставочный центр".

Ковалевка

Чтобы насладиться видами, как в Европе, необязательно ехать за границу. Можно посетить село вблизи столицы - Ковалевка. Здесь вас встретят ухоженные усадьбы, чистые дороги и много зелени.

Фото: Одна из самых известных локаций села – Часы вечности (igotoworld)

В селе есть живописная река Каменка и каскад прудов. Здесь можно пожарить шашлыки, а также половить рыбу. А еще здесь множество разнообразных цветов: можно сделать потрясающие фото. Рядом с живописным местом находится монастырь. В селе есть и озеро, на котором живут белые и черные лебеди.

Кстати, в этом селе можно остаться на уикенд: забронировать номер в местном отеле и вкусно поесть в местных кафе и ресторанчиках.

Фото: Парк в Ковалевке (vidviday.ua)

Как добраться. Село Ковалевка находится между Фастовом и Белой Церковью. Из Киева можно доехать автобусом или электричкой до Фастова или Белой Церкви, затем - на маршрутке к самому селу. Из Киева со станции метро "Ипподром" следует маршрутка Киев-Устимовка. Однако в таком случае из Устимовки до Ковалевки придется ехать на попутке еще около трех километров.

Васильковские Карпаты

Эта локация скорее подходит не для жарки шашлыков (бережно относитесь к природе, особенно на заповедных территориях), а для активных прогулок на свежем воздухе и наслаждения красотой вокруг.

Васильковские Карпаты - ландшафтная заповедная территория, охраняющая степные растения, сохранившаяся лишь на склонах балок, которые не использовали в сельском хозяйстве. Однако для туристов место интересно тем, что очень напоминает Хоббитанию. Складывается такое впечатление, что здесь горы будто растут вниз. Вас удивят местные пейзажи и буйство диких цветов.

Фото: Васильковские Карпаты — ландшафтный заказник местного значения, расположенный между селами Большая Бугаевка, Гвоздов, Крушинка, Рославичи (wikimedia.org)

Как добраться. Локацию несложно найти, рассмотрев спутниковые снимки в Google Maps. Ориентировочно - между селом Великая Бугаевка и Васильковом.

Ворзель

Поселок Ворзель - в 30 километрах от Киева недалеко от Ирпеня. Этот поселок городского типа буквально расположен в лесу. Здесь есть огромная Березовая роща, которая постепенно переходит в парк, где можно и погулять, и пикник устроить. Также здесь сохранен лесной заказник.

В Ворзеле можно не только отдохнуть в лесной местности, но и полюбоваться архитектурными памятниками. К примеру, увидеть имение графини Натальи Уваровой, построенный в 1902 году.

Фото: Большое озеро в Ворзеле (wikimedia.org)

Как добраться. Из Киева (от станции метро "Святошин") до Ворзеля через Бучу ездит маршрутка №424. Также можно довольно быстро доехать на собственном авто: Варшавская трасса – в хорошем состоянии и без существенных дорожных недостатков.

Вариантов отдыха на майские праздники - множество. Каждый сможет выбрать то, что ему больше по душе. Главное - позитивное праздничное настроение!

Напомним, ранее мы писали о лучших парках вблизи Киева для ярких выходных.

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