Песочные пляжи и неглубокое море: уютный курорт на Азове для семейного отдыха

Один из самых частых запросов украинцев при поиске мест для морского отдыха – теплое море, поменьше отдыхающих и побольше песочных пляжей.

Одно из таких мест – Геническ. Это небольшой город на северо-западном побережье у Азовского моря. Наравне с такими курортами как Кирилловка и Бердянск, Геническ считается одним из самых уютных азовских курортов среди наших туристов. Один из очевидных его "плюсов" – расположение прямо у косы Арабатская Стрелка и близость к соленым минеральным озерам.

Кому подойдет отдых на этом курорте?

Традиционно сюда едут с семьями. Это идеальное место для отдыха с детьми преимущественно из-за теплой температуры здешнего моря и неглубокой воды у побережья.

Фото: Теплое море Геническа (lyapatravel.com)

В некоторых местных отелях также есть свои бассейны, в том числе – небольшие для детей. Судя по отзывам туристов, вход в море на пляжах Геническа – достаточно пологий, а линия заглубления – протяженная.

Здесь также понравится тем, кто не любит шума вокруг: Геническ – город небольшой, и, в отличие от той же Одессы, здесь нет такого огромного количества ночных клубов, которые ночью будут нарушать ваш отдых.

Фото: Отдых в Геническе (arkadiya-tour.com.ua)

На окраине города есть железнодорожная станция, на которую каждый день прибывают электрички. Также здесь проходит дорога, соединяющая Арабатскую Стрелку с материковой частью области. На курорте также действует порт.

Вокруг самого Геническа расположены и приазовские степи, и море, и соленые озера. К слову, неподалеку находится знаменитое Лемурийское (или Розовое) озеро, которое можно посетить во время отдыха на курорте. Часто его называют украинским "Мертвым морем", поскольку уровень его солености составляет 35%.

Фото: Живописное Лемурийское озеро (wikipedia.org)

Неподалеку от курорта есть еще одно соленое озеро – Геническое. Оно – очень мелкое, и не стоит бояться ехать сюда с детьми. Конечно, "традиционное" море оно не заменит, ведь это – другой вид отдыха: оздоровительный. Но посетить его стоит, приехав сюда хотя бы на пару часов, чтобы сделать хорошие фото.

Сколько стоит отдых в Геническе?

В августе этого года в городе все еще немало предложений для размещения в отелях, мини-отелях, в частных домах и в квартирах.

Судя по частным объявлениям, размещенным на сайтах по сдаче жилья посуточно, цены в самой простой комнате без изысков стартуют от 100 гривен за одни утки с одного человека.

Из вариантов подороже – размещение в мини-отелях с хорошим ремонтом и неплохими условиями за 400-600 гривен с человека в сутки. Но это варианты, которые предполагают самостоятельное приготовление еды и уборку.

Фото: Цены за размещение в одном из отелей Геническа (скриншот РБК-Украина)

Среди более комфортных мест размещения – номера в отелях, на территории которых есть бассейны и даже частные пляжи. Цены за размещение стартуют от 800 гривен и достигают 6 тысяч.

В стоимость последних часто входят завтраки, бесплатный паркинг, пользование бассейном и другие услуги.

Видео: Геническ и Арабатская стрелка с высоты птичьего полета (youtube.com/Vadim Hmakov)

Геническ - хорошее место для тихого спокойного отдыха. Убедитесь в этом сами и приезжайте на этот курорт!

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