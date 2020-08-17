Песочные пляжи и неглубокое море: уютный курорт на Азове для семейного отдыха

Город у Арабатской стрелки, где можно отдохнуть с комфортом
Один из самых частых запросов украинцев при поиске мест для морского отдыха – теплое море, поменьше отдыхающих и побольше песочных пляжей.
Одно из таких мест – Геническ. Это небольшой город на северо-западном побережье у Азовского моря. Наравне с такими курортами как Кирилловка и Бердянск, Геническ считается одним из самых уютных азовских курортов среди наших туристов. Один из очевидных его "плюсов" – расположение прямо у косы Арабатская Стрелка и близость к соленым минеральным озерам.
Кому подойдет отдых на этом курорте?
Традиционно сюда едут с семьями. Это идеальное место для отдыха с детьми преимущественно из-за теплой температуры здешнего моря и неглубокой воды у побережья.
В некоторых местных отелях также есть свои бассейны, в том числе – небольшие для детей. Судя по отзывам туристов, вход в море на пляжах Геническа – достаточно пологий, а линия заглубления – протяженная.
Здесь также понравится тем, кто не любит шума вокруг: Геническ – город небольшой, и, в отличие от той же Одессы, здесь нет такого огромного количества ночных клубов, которые ночью будут нарушать ваш отдых.
На окраине города есть железнодорожная станция, на которую каждый день прибывают электрички. Также здесь проходит дорога, соединяющая Арабатскую Стрелку с материковой частью области. На курорте также действует порт.
Вокруг самого Геническа расположены и приазовские степи, и море, и соленые озера. К слову, неподалеку находится знаменитое Лемурийское (или Розовое) озеро, которое можно посетить во время отдыха на курорте. Часто его называют украинским "Мертвым морем", поскольку уровень его солености составляет 35%.
Неподалеку от курорта есть еще одно соленое озеро – Геническое. Оно – очень мелкое, и не стоит бояться ехать сюда с детьми. Конечно, "традиционное" море оно не заменит, ведь это – другой вид отдыха: оздоровительный. Но посетить его стоит, приехав сюда хотя бы на пару часов, чтобы сделать хорошие фото.
Сколько стоит отдых в Геническе?
В августе этого года в городе все еще немало предложений для размещения в отелях, мини-отелях, в частных домах и в квартирах.
Судя по частным объявлениям, размещенным на сайтах по сдаче жилья посуточно, цены в самой простой комнате без изысков стартуют от 100 гривен за одни утки с одного человека.
Из вариантов подороже – размещение в мини-отелях с хорошим ремонтом и неплохими условиями за 400-600 гривен с человека в сутки. Но это варианты, которые предполагают самостоятельное приготовление еды и уборку.
Среди более комфортных мест размещения – номера в отелях, на территории которых есть бассейны и даже частные пляжи. Цены за размещение стартуют от 800 гривен и достигают 6 тысяч.
В стоимость последних часто входят завтраки, бесплатный паркинг, пользование бассейном и другие услуги.
Видео: Геническ и Арабатская стрелка с высоты птичьего полета (youtube.com/Vadim Hmakov)
Геническ - хорошее место для тихого спокойного отдыха. Убедитесь в этом сами и приезжайте на этот курорт!
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