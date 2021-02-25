Песчаные бури и холодный ветер: к какой погоде готовиться туристам на курортах Египта

На побережье Красного моря возвращается тепло

Украинские туристы, отдыхающие на египетских курортах в конце февраля, делятся наблюдениями о погоде: от сильного ветра раскачиваются пальмы и шумит в ушах.

Считается, что февраль – не самый удачный период отдыхать на пляжах Красного моря именно из-за холодных ветров. Впрочем, не везде погода одинаковая: на некоторых пляжах теплее, а в некурортных регионах Египта можно встретить и настоящую зиму.

Какая погода в Египте в феврале и начале марта? Где лучше отдыхать, чтобы не застать сильный ветер? РБК-Украина узнало у местных жителей.

Туристы купаются все дни

На египетских курортах возвращается тепло после похолодания, которое накрывало Египет в середине февраля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала украинка Юлия Хазем, живущая с Шарм-эль-Шейхе с семьей.

"Была минусовая температура: -2, и даже выпал снег. Но это - высоко в горах. А внизу (в Шарм-эль-Шейхе – ред.) я даже колготки не надеваю, когда вечером выхожу: длинная юбка, и все", - рассказывает о периоде похолодания украинка.

Фото: Пляжи в Шарм-эль-Шейхе (mochileiros.com)

Она добавляет, что с середины января и в феврале на море ветрено и даже бывают песчаные бури, когда нельзя выйти на улицу.

"Песок как туман, в глаза задувает. Это один-два дня максимум. Плохая погода здесь долго не держится. Может быть ветер, потом один день тихий и снова - ветер, но не сильный", - говорит Юлия Хазем.

Жительница Шарм-эль-Шейха объясняет, что холод на курорте чувствуется в основном из-за ветра – он холодный. Но когда ветер стихает и солнце пригревает, можно даже сгореть.

"Сегодня, 25 февраля, ветра уже нет, солнышко греет. Туристы купаются и сегодня, и вчера купались, когда было прохладнее. Эта зима - самая теплая за последние 6 лет точно. В этом месяце было всего пару дождливых и ветреных дней", - отмечает она.

По ее словам, летом на курорте ветер тоже бывает, но он тёплый. Без ветра у моря было бы тяжело находиться.

Фото: Отдых в Марса-Аламе (booking.com)

Пляжи Шарм-эль-Шейха защищены от ветров

Впрочем, Шарм-эль-Шейх считается более защищенным от ветра морским курортом Египта по сравнению с другими благодаря более выгодному географическому расположению.

"Шарм – это горы, там есть защищенные от ветра пляжи в любое время года. А в Хургаде – равнина, ветры там сильнее ощущаются. А вот в Марса-Аламе, куда едут любоваться большими морскими коровами, черепахами и кораллами, погода ближе к Шарм-эль-Шейху. А рядом с Шармом есть Дахаб – там достаточно ветрено, поэтому место выбирают виндсерферы и кайтсерферы", - говорит в комментарии РБК-Украина турагент Ольга Калиновская.

К слову, сейчас в ближайшие дни в Шарм-эль-Шейхе прогнозируют до 25 градусов тепла, в Хургаде – до 22 градусов, в Марса-Аламе – до 23 градусов. Скорость ветра – до 6-15 метров за секунду в зависимости от курорта.

Фото: Подводный мир Красного моря (pixabay.com)

Где искать самые тихие бухты в Египте

Для семьи Юлии Хазем, привыкшей к египетскому климату, зимнее море в Шарм-эль-Шейхе часто кажется холодным. Поэтому она отправляется с детьми купаться в море в более теплые дни, а пляжный сезон открывает в конце марта.

"Последний раз купались еще 11 февраля: вода была очень теплая, но в бухте возле Олдмаркета. Там нет понтона, а заход сразу в море - мелко и вода прогревается хорошо", - рассказывает о теплом пляже местная жительница.

Она дает советы о том, какие бухты в Шарм-эль-Шейхе самые комфортные для отдыха в зимние месяцы.

"Зимой здесь может быть достаточно комфортно, если правильно выбрать место отдыха, а именно пляж", - отмечает украинка.

Бухта Шарм-эль-Майя. Это закрытая бухта возле Олдмаркета (рынок в пешей доступности тоже можно отнести к плюсам) и отличное место для детей. А также для тех, кто не умеет плавать: здесь нет понтонов, песчаный берег и заход в море, как в Одессе.

"Но для любителей красивого моря и кораллов нужно будет искать другое место, отойдя далеко от пляжа отеля вдоль берега, либо выбирать другой пляж", - описывает места она.⠀

В этой бухте она советует селиться в отели "Иберотель Палас" и "Альбатрос".



Фото: Зимой комфортно отдыхать в безветреных бухтах (pixabay.com)⠀

"В центре города Наама Бэй также безветренно. Еще здесь прекрасная набережная с кафе и магазинами, открытое море и большой выбор отелей: Новотель, Марриотт, Гафи, Газала, Маритим Джоли Вилли, Файруз (бывший Хилтон). В самом центре улицы Наама Бэй - Хельнан Марина и Тропитель", - рекомендует выбор мест для размещения Юлия.

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Между Наама Бэй и Шарм-эль-Майя находится ещё одна бухта Рас-Умм-Сид с коралловым рифом.

"Если хотите совместить кораллы и пологий песчаный заход в зимнее время, то выбирайте между отелями в Рас-Ум-Сид: Джас Фанара, Риф оазис Бич, Фараана бич, Риф Оазис Сентидо", - говорит местная жительница.



В бухте Шаркс Бэй тоже может быть комфортно зимой, но может быть и ветрено – предугадать будет сложно. ⠀

"Затем идёт район Монтаза и Набк. Здесь почти всегда ветер, но я, будучи туристской, отдыхала в Монтазе зимой, купалась и загорала. Можно рискнуть, учитывая, что именно в этой части города лучшие отели Шарма", - подытоживает рекомендации знаток местности.

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