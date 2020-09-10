Отпуска не ждать?: успеют ли украинцы отдохнуть в еще одной курортной стране этой осенью

Фото: Отдых в Греции (pixabay.com)

Когда туристам стоит покупать туры в Грецию

Отдых в Греции в бархатный сезон для украинцев все лето и в начале осени находится в "режиме ожидания". Ходят слухи о том, что страна так и не откроет своих границ, но у туристов остается надежда, что курорт все же может пустить украинцев на отдых.

Даже если границы откроют, то непонятно, будут ли продавать туры в эту страну. Также остается открытым вопрос, есть ли смысл ехать туда на отдых в октябре, когда в Греции уже довольно холодно.

Стоит ли бронировать туры в Грецию в случае открытия границ, и когда это лучше делать - спрашиваем у экспертов туристического бизнеса.

Греция вряд ли откроется в этом сезоне

Пляжи Греции в этом сезоне вряд будут доступны для украинских туристов, предполагает в комментарии РБК-Украина Наталья Хватова, cпециалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур".

"Есть туры, ориентированные только на морской отдых. Их не стоит ждать в ближайшее время. Но Греция - это еще и Афины, это и поездки по вопросам бизнеса. Если запустится авианаправление в Афины, то туры в этом направлении будут продаваться. Но речь будет идти скорее об экскурсионном туризме, во время которого едут смотреть достопримечательности, а не отдыхать на море. Также это могут быть туры в некоторые спа-отели Греции. Афины - это культурный центр страны. И если страна откроется для туристов, то туда полетят не чартеры, а регулярные рейсы", - говорит она.

Фото: Афины - культурный центр Греции (pixabay.com).

Сезон пляжного отдыха длится до конца октября

По мнению другого эксперта, украинские туроператоры не станут заниматься греческим направлением в этом сезоне из экономических соображений.

"Даже если бы сегодня огласили об открытии границ Греции, то чтобы поставить чартерные рейсы и их продать, необходимо минимум две недели. Соответственно, полеты смогли бы начаться только в конце сентября. А сезон в Греции длится до конца октября, на некоторых курортах – до начала ноября. Грубо говоря, останется максимум месяц", - объясняет Андрей Демура, директор "Аполло Тур".

Эксперт сомневается, что отели будут открываться на такой короткий срок: к приему туристов нужно набрать персонал, запустить все процессы.

"Я сомневаюсь, что это будут делать на один месяц. Поэтому о Греции на этот пляжный сезон мы забываем. Кроме того, нет никаких оснований ждать, что страна все-таки откроется", - отмечает специалист.

Сезон морского отдыха в Греции, скорее всего, будет перенесен на май следующего года, прогнозирует Наталья Хватова.

"Надо понимать, что в октябре в Греции уже достаточно прохладно, и говорить о пляжном отдыхе в этот период не стоит. Греция буквально недавно открылась для туристов из России, но ограничила число прибывающих в страну до 500 человек в день. Для России это мало, а для Украины пару рейсов в день было бы нормально. Тем не менее, для украинских туристов границы Греции пока закрыты", - подчеркивает она.

К слову, Украина остается для Греции в "красной" зоне исходя из количества активных случаев заболеваемости COVID-19 за последние две недели. В Греции этот показатель составляет 28,7 человек на 100 тысяч населения, в Украине – 79,6 (в РФ – 46,4).

Напомним, недавно мы писали, что будет с турами в Турцию из-за новых правил на курорте.

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