Отпуск на Гавайях: на курорт пока не хотят пускать туристов

Фото: Гавайи (pixabay.com)

Курорт может отложить запуск туристической сферы

На Гавайях, вероятно, отложат ранее объявленную дату приема гостей и возобновления туристического сектора. Об этом заявил вице-губернатор Гавайских островов Джош Грин, передает местный ресурс khon2.

Открытие штата было запланировано на 1 августа. Но в сообщении говорится, что эта дата, скорее всего, будет отложена на более позднее время.

"Наилучший подход - отложить дату, чтобы нам было безопаснее, чтобы мы могли получить контроль над ситуацией с вирусом", - заявил Грин.

Некоторые местные чиновники и эксперты в области здравоохранения говорят, что Гавайи просто не готовы к открытию из-за рисков для здоровья туристов.

В то же время экономисты настаивают на том, что общественность должна взять на себя ответственность за соблюдение всех мер безопасности во время пандемии и возобновила сферу туризма, чтобы получать доходы.

Фото: Туризм на Гавайях (pixabay.com)

На прошлой неделе на Гавайях регистрировали в среднем 26 новых случаев COVID-19 в день.

Курорт не может позволить себе пускать туристов до тех пор, пока ежедневный рост числа заболевших не уменьшится. Пока что слишком много местных жителей не носят масок и не практикуют социальное дистанцирование, говорится в сообщении.

Когда можно будет планировать отпуск на Гавайях?

Ранее планировалось, что туристам надо будет представлять результаты отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 по прибытии, чтобы не проходить строгий двухнедельный карантин. Как будет развиваться ситуация дальше, какие будут требования для туристов и когда курорт откроется в полной мере, вице-губернатор не уточнил.

Туристов просят внимательно относиться к информации, которую те получают об открытии границ. Лучше пока не планировать отпуск на этом курорте по крайней мере в ближайшие несколько недель, говорят эксперты.

Гавайи – один из штатов США. Располагается на Гавайских островах в центральной части Тихого океана на расстоянии 3700 км от континентальной части США. Считается престижным курортом, который каждый год посещают туристы из множества стран.

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