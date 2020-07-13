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Отпуск на Гавайях: на курорт пока не хотят пускать туристов

Понедельник 13 июля 2020 10:59
Отпуск на Гавайях: на курорт пока не хотят пускать туристов
Фото: Гавайи (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Курорт может отложить запуск туристической сферы

На Гавайях, вероятно, отложат ранее объявленную дату приема гостей и возобновления туристического сектора. Об этом заявил вице-губернатор Гавайских островов Джош Грин, передает местный ресурс khon2.

Открытие штата было запланировано на 1 августа. Но в сообщении говорится, что эта дата, скорее всего, будет отложена на более позднее время.

"Наилучший подход - отложить дату, чтобы нам было безопаснее, чтобы мы могли получить контроль над ситуацией с вирусом", - заявил Грин.

Некоторые местные чиновники и эксперты в области здравоохранения говорят, что Гавайи просто не готовы к открытию из-за рисков для здоровья туристов.

В то же время экономисты настаивают на том, что общественность должна взять на себя ответственность за соблюдение всех мер безопасности во время пандемии и возобновила сферу туризма, чтобы получать доходы.

Отпуск на Гавайях: на курорт пока не хотят пускать туристовФото: Туризм на Гавайях (pixabay.com)

На прошлой неделе на Гавайях регистрировали в среднем 26 новых случаев COVID-19 в день.

Курорт не может позволить себе пускать туристов до тех пор, пока ежедневный рост числа заболевших не уменьшится. Пока что слишком много местных жителей не носят масок и не практикуют социальное дистанцирование, говорится в сообщении.

Когда можно будет планировать отпуск на Гавайях?

Ранее планировалось, что туристам надо будет представлять результаты отрицательного результата ПЦР-теста COVID-19 по прибытии, чтобы не проходить строгий двухнедельный карантин. Как будет развиваться ситуация дальше, какие будут требования для туристов и когда курорт откроется в полной мере, вице-губернатор не уточнил.

Туристов просят внимательно относиться к информации, которую те получают об открытии границ. Лучше пока не планировать отпуск на этом курорте по крайней мере в ближайшие несколько недель, говорят эксперты.

Гавайи – один из штатов США. Располагается на Гавайских островах в центральной части Тихого океана на расстоянии 3700 км от континентальной части США. Считается престижным курортом, который каждый год посещают туристы из множества стран.

Напомним, ранее мы сообщали, почему был задержан рейс из Киева в хорватский город Пула.

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