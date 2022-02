Отели заполнятся на 100%. На популярных курортах Египта готовятся к пиковому сезону

В Египте с началом курортного сезона прогнозируют увеличение заполняемости отелей, особенно в районах Шарм-эль-Шейха, Хургады, Луксора и Асуана, сообщает Egyptindependent.com.

Ожидается, что заполняемость отелей вырастет до 100% в ближайшие дни с началом курортного сезона и успехом туристического сектора в реализации мер предосторожности "на самом высоком уровне", говорится в сообщении.

"Отпуск в середине года оживляет внутренний туризм и способствует увеличению заполняемости отелей, особенно в районах Шарм-эль-Шейха, Хургады, Луксора и Асуана", – отметил глава туристического объединения Египта Басем Халака.

Кроме этого, по его словам, были разработаны туристические программы и открыты новые интересные объекты, в том числе Рамс-роуд, Национальный музей египетской цивилизации, новые музеи в Шарм-эль-Шейхе и программы религиозного туризма.

"Министерство туризма совместно с министерством здравоохранения следует строгим процедурам для обеспечения безопасности отелей и поддержки иностранных инвестиций и египетских рабочих, которые зависят от туризма как источника дохода. В настоящее время наиболее популярные страны, развивающие туризм в Египте - Германия, Литва, Украина, Румыния, Албания и Испания", – добавил эксперт.

Глава Палаты туристических компаний Луксора Тарват аль-Агами пояснил, что в предстоящий период сектор внутреннего туризма ожидает восстановление, поскольку заполняемость отелей увеличится по сравнению с прошлым годом на 10%.

"Отели предлагают разумные цены, повышения которых в этом году не ожидается. А внутренний туризм компенсирует отсутствие иностранных туристов в этот период из-за текущего глобального кризиса, связанного с коронавирусом", – говорится в сообщении.

Он добавил, что доходы гостиниц от внутреннего туризма в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе уже достигли 50%. При этом цены на размещение для иностранных туристов также будут "адекватными".

Глава руководящего комитета Палаты гостиничных предприятий Красного моря Алаа Акел пояснил, что в этот период показатели наполняемости отелей улучшаются благодаря сектору внутреннего туризма.

Отметим, цены на проживание являются вопросом спроса и предложения и определяются отелями в соответствии с минимальными ценами, установленными Министерством туризма.

Министерство туризма установило минимальную цену за ночь для человека в пятизвездочном отеле в размере 40 долларов США и 28 долларов – в четырехзвездочном отеле.

Когда лучше ехать в Египет: погода зимой и высокий сезон

Как правило, высоким сезоном для Египта является период с апреля, а также вторая половина сентября и октябрь-ноябрь. Такое разделение – довольно условное, поскольку в зависимости от конкретного года комфортная погода может начаться уже во второй половине марта или захватить начало июня, вторую половину сентября и так далее. Но вообще с точки зрения погоды эти месяцы идеальны для пляжного отдыха и купания в Красном море.

Средняя температура днем в Шарм-эль-Шейхе в марте +25.4 C, а в мае + 32.2 C. Море весной прогревается от +22.7 C до +25.2 C. В октябре в Шарм-эль-Шейхе в +31.5 С, но с каждым днем жара отступает и среднее значение ноября уже +26.9 C. Температура воды держится в районе + 26.0 C + 27.0 C вплоть до конца осени

