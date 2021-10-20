Отель в куполах среди дюн: в популярной стране открылся глэмпинг посреди пустыни

Необычный отель в тентах со всеми удобствами внутри начал принимать гостей в пустыне возле города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщило в Twitter Управление по инвестициям и развитию Шарджи.

Это первый такого рода отель в эмирате – он находится в пустыне Млейха всего в двух десятках километров от основных достопримечательностей Шарджи.

Какой отдых и развлечения найдут туристы в Шардже – в материале РБК-Украина.

"Люкс"-палатки с бассейнами и пустыня вокруг

Прилетая в Шарджу, куда из Украины есть несколько регулярных рейсов, туристы могут сразу отправиться в эко-отель в пустыне - Mysk Moon Retreat. Он находится в 19 км от международного аэропорта Шарджи и 33 км от аэропорта Дубая.

Фото: Отель в куполах возле Шарджы (booking.com)

Слово "ретрит" в названии отеля объясняет его предназначение – тихий отдых наедине с природой. Между тем, отдых в палатках или тентовых куполах с удобствами внутри называется "глэмпинг" и происходит от словосочетания "гламурный кемпинг". Поэтому такой вариант отдыха предполагает максимальный комфорт и эстетику.

В новом отеле построены 10 шатров с односпальными и двуспальными кроватями на двоих, а также четыре семейные палатки на две спальни. Гостям предлагают вид на горы и бассейн, который обустроен в каждом номере. Также там оборудованы ванные комнаты, кондиционеры для обогрева или охлаждения внутри помещения, терраса с шезлонгами и зона для парковки, уличный камин и зона для барбекю.

В номерах есть чайник или кофеварка, холодильник и обеденный стол. Для гостей сервируют континентальный или халяльный завтраки. Из развлечений можно покататься на велосипедах по окрестностям. Wi-Fi в отеле бесплатный.

Фото: Номер в глэмпинге изнутри (booking.com)

На сайте Booking можно забронировать номера в глэмпинге – например, на начало ноября доступен двухкомнатный четырехместный номер с частным бассейном и зоной для барбекю. При этом завтрак и ужин включены в стоимость. Шесть ночей в пустыне в четырехместном тенте обойдутся в 161081 гривну (1022 доллара сутки). В двухместном куполе – от 598 долларов за ночь.

Какие развлечения есть поблизости: шопинг, парки и пляжи

Для желающих совместить тихие вечера с активными развлечениями днем долго к основным туристическим "магнитам" ехать не придется.

Например, торговый центр "Сахара" с двумя сотнями магазинов мировых брендов находится в 28 км от отеля, а China Mall в Аджмане – на расстоянии 7,7 км.

Национальный парк Шарджа находится в 20 км – самый большой и зеленый "оазис" в эмирате на площади 63 гектара, в котором оборудованы зоны развлечений.

Аквапарк "Дримленд" находится в 15 км, а Аквариум Шарджа – в 26 км. Поиграть в гольф можно в ближайшем клубе охоты и гольфа Sharjah – в 17 км. На таком же расстоянии расположен и Пейнтбол-парк Sharjah.

Фото: Отель с пляжем в Шардже (booking.com)

Кроме того, в Шардже можно насладиться и пляжным отдыхом. В городе есть как общественные пляжи, на которых соблюдается строгий дресс-код, так частные пляжи отелей, где свободно загорают топлесс. В большинство из них к морю можно пройти за отдельную плату.

Напомним, мы писали про новый парк развлечений на нефтегазовой платформе в море в Саудовской Аравии.

Также мы рассказывали, какой будет погода в курортных странах до конца октября.