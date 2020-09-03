Отдых на островах: почему пока не стоит покупать туры на Бали и другие экзотические курорты

Сезон отдыха на иностранных курортах в условиях карантина принес множество изменений. С одной стороны, страны одна за другой уже открывают свои границы, а местные власти заявляют, что полностью готовы к приезду гостей. А с другой - открытие границ совсем не означает, что в эти страны легко добраться. Все еще остаются проблемы, связанные с отсутствием прямого авиасообщения, да и не все туркомпании готовы продавать туда туры.

Так происходит, в частности, с экзотическими странами и островами. К примеру, свои двери для туристов открыла Доминикана, но добраться туда на отдых не так просто: лететь приходится через те страны, которые пока закрыты для туристов.

"Из островных курортов пока нельзя поехать практически никуда. Сейшелы на данный момент вообще закрыты. Бали и Таиланд - тоже. Открыты разве что только Мальдивы и Занзибар (Танзания), но перелеты осуществляются черед Дубай (ОАЭ). Это значит, что туристам нужно предъявлять результаты теста на COVID-19 туда и обратно даже для транзита", - говорит РБК-Украина эксперт по туризму Игорь Короленко.

Фото: Пляжи многих островных курортов пока недоступны для туристов (pixabay.com)

По его словам, границу закрывают и открывают по решению правительств той или иной страны.

"Отели, авиакомпании и туркомпании давно готовы во всем мире, но бизнес не в силах прекратить этот "цирк", - считает Игорь Короленко.

Когда стоит задумываться об отдыхе в Доминикане, на Бали, Мальдивах и других экзотических курортах, чтобы беспроблемно туда добраться - в материале РБК-Украина.

Доминикана: в страну зовут туристов, но долететь туда непросто

Принимать туристов сегодня уже готовы в Доминикане. По заявлениям местных властей, на отдых в страну можно ехать туристам из всех стран. Уже после прибытия в страну они смогут и получить страховку, и пройти тест на коронавирус. Результаты тестов будут готовы в течение всего 30 секунд. От туристов не требуют сдавать тесты на COVID-19 до прилета.

Но хоть страна и открыта, но все же остаются большие нюансы логистики, говорит РБК-Украина Наталья Хватова, специалист по индивидуальному туризму из турфирмы "Караван Люкс Тур".

"Доминикана открыта, но здесь возникает логичный вопрос: как вы туда долетите? Не поплывете ведь на лодке? (расстояние от Украины до Доминиканы составляет более 9 тысяч километров - ред.) Дело в том, что у нас нет прямых перелетов в Доминикану. Вместо этого предлагаются рейсы с пересадкой в странах Европы, которая сейчас закрыта для украинских туристов. В Доминикану перелеты из Украины на данный момент осуществляются только через Париж и Амстердам", - поясняет специалист.

Ввиду этого, пассажиру любых авиалиний при этом надо заранее понимать, пустят его по маршруту дальше или нет, подчеркивает специалист (границы ЕС пока закрыты для украинских туристов, а въезд разрешен только отдельным категориям граждан - к примеру, имеющим вид на жительство в странах ЕС или студентам европейских ВУЗов - ред.).

Фото: Доминикана открыта для туристов, но добраться туда - порой целая проблема (pixabay.com)

"Скажем, если у вас рейс в Доминикану из Амстердама на следующий день, то вам нужно выйти из аэропорта и где-то переночевать. Но на территории аэропорта гостиницы нет. Готовы ли вы спать на полу, не покидая территорию аэропорта?", - подчеркивает Наталья Хватова.

"Получается, что вопрос не так в открытости страны, как в том, как туда добраться. Более того: цена на перелет в Доминикану сейчас высокая. Она выше на 30-40%, чем была раньше, до карантина. Если ранее можно было долететь не только в Доминикану или на Бали за 18 тысяч гривен, то сейчас средняя стоимость билета достигает 1 тысячи долларов", - отмечает Наталья Хватова.

В то же время, если гражданин Украины находится в США, то в Доминикане ему отдохнуть намного проще, и территориально ближе.

"То есть теоретически все возможно, но на практике это крайне сложный процесс", - говорит специалист.

Бали: курортный остров закрыт до конца года

Известный курортный остров Бали в Индонезии останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года. По словам губернатора Бали Вайана Костера, там ситуация с коронавирусом остается небезопасной, поэтому Бали также не может начать прием иностранцев.

Ранее планировалось, что Бали начнет принимать иностранцев, начиная с 11 сентября 2020 года. К тому же, местный туристический бизнес серьезно пострадал: более 2,6 тысячи человек остались без работы, еще больше людей ушли в неоплачиваемые отпуска. Но позже курортный остров решили оставить закрытым и далее, до конца 2020-го.

Фото: На Бали туристы не поедут вплоть до конца 2020 года (pixabay.com)

В прошлом 2019 году курортный остров Бали посетили более 6 миллионов туристов из разных стран. Это - более трети всех туристов, которые побывали в Индонезии. По состоянию на начало сентября в стране было подтверждено более 155 тысяч случаев заболеваемости COVID-19. При этом от недуга умерли более 6 тысяч человек.

"По сути, для наших туристов остались открытыми те же страны, что и были - Турция. Египет, Хорватия. Черногория, Албания. Скорее всего, Турция продлит разрешение на въезд для украинцев на весь год. Также можно ехать в Эмираты. Но там нужно предъявлять результаты тестов на коронавирус", - говорит Наталья Хватова.

Мальдивы: ехать можно, но с результатами тестов

На Мальдивы из Украины можно лететь в отпуск уже сегодня. Для въезда в страну власти Мальдив будут требовать наличие отрицательного результата теста COVID-19 для въезда в страну.

Это должно гарантировать защиту туристов, заявил министр туризма страны Абдулла Маусум в эфире одного из местных телеканалов.

"Перевозчики flydubai и Emirates наконец-то сделали удобные и не длительные стыковки под вылеты в Украину, многие клиенты настроены отдыхать именно на Мальдивах. Тем более что альтернативных вариантов отдыха в Индийском океане нет, за исключением разве что Занзибара", - говорит профильному изданию "Мастер Тура" директор туроператора "Центр" Светлана Витковская.

Фото: На Мальдивы из Украины можно полететь уже сегодня (pixabay.com)

Мальдивы открыты, но и там не все так просто, утверждает Наталья Хватова.

"Дело в том, что каждый отель может выдвигать свои правила. Когда планируете отдых на Мальдивах, надо внимательно изучить правила каждого из местных отелей. Бывает, что там делают тесты на COVID-19 прямо на месте, а в другом - просят сделать тест заранее. Но в целом на Мальдивы сегодня лететь можно, и есть стыковка в других странах", - поясняет она.

Когда все же стоит планировать отдых на островах?

По мнению Натальи Хватовой, стоит внимательно мониторить официальные заявления государств и также смотреть списки стран, которые обновляет Украина. Одну страну в нем могут отнести к "зеленой" зоне, и тест после приезда оттуда сдавать не нужно. А другую - в "красный" список, и тогда после приезда в Украину надо сдавать тест на коронавирус.

"15 сентября будет следующий пересмотр списка стран, куда можно ехать. До этого говорить о каком-то массовом туризме на острова я бы не решилась. Но и это не значит, что острова для нас откроются. Хоть и есть определенные общепринятые нормы, но каждая страна принимает решение от открытии своих границ индивидуально", - говорит она.

Фото: Перед тем, как планировать отдых на островах, надо узнать, открыта ли эта страна (pixabay.com)

По ее словам, официальную информацию проверять нужно ежедневно. Ведь она может быть изменена в любой момент: как со стороны Украины, так и со стороны других государств.

"Прежде чем что-то бронировать, надо изучить и правила въезда в страну. Особенно это касается лоукостов. Даже если бронировка открыта, и билеты свободно продаются, то все, что происходит дальше после прибытия в страну - это полностью ответственность туриста", - говорит Наталья Хватова.

Напомним, ранее мы писали, что еще одна курортная страна готова принимать туристов без тестов на коронавирус.

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