"Остерегайтесь теплового удара": туристов предупредили об аномальной жаре на курортах Турции

На курортах Турции первые дни июля ознаменуются критически высокими температурами. Жара в ближайшую неделю будет превышать норму на 6 градусов, сообщает местное издание Ege Haber.

Самый большой температурный удар придется на Эгейский регион – Измир (курорты Чешме, Алачати, Кушадасы) и Мугла (Мармарис, Бодрум, Фетхие): жара будет держаться на отметке 35-37 градусов в тени.

"Гражданам, проживающим в этом регионе, следует остерегаться аномальной жары, которая будет сохраняться в течение всей недели. Особенно стоит быть осторожными пожилым людям, детям и людям с хроническими заболеваниями, чтобы избежать теплового удара между 11 и 16 часами дня", - говорится на сайте главного управления метеорологии.

Между тем, пиковые температуры уже зафиксированы на большинстве турецких курортов – например, в Сиде туристы сфотографировали показатели табло с дневной температурой в 42 градуса. Из-за жары также повысились риски пожаров – на днях на курорте Мармарис вблизи отелей горел лес.

Популярные курорты среди туристов и местных

В Турции определили самые популярные у туристов курортные регионы. Исследование проводил Центр мониторинга медиа (МТМ) на основе упоминаний в местных и зарубежных СМИ.

Фото: Курортный город Анталья (booking.com)

По официальным данным Министерства туризма, количество внутренних и иностранных туристов, посетивших Турцию в 2020 году, составило 15,9 млн (12,7 млн иностранцев). Этот показатель снизился на 69% по сравнению с 2019 годом. Вице-президент Федерации отельеров Турции (TUROFED) Мехмет Ишлер надеется, что в 2021 году Турцию посетят 20 млн туристов.

Куда они поедут, анализировали по упоминаниям в 10 тысячах источниках СМИ, включая телеканалы и социальные сети - в период с 25 мая по 26 июня 2021 года.

На первом месте по популярности оказался Бодрум, который находится на побережье Эгейского моря. На втором – Чешме, один из самых старых и знаменитых курортов с термальными источникмаи в Эгейском регионе. Далее в списке наиболее упоминаемых оказались: Алания, Паммукале с травертиновыми терассами из списка ЮНЕСКО и живописные Мармарис и Каш.

Фото: Травертиновые терассы в Памуккале (pixabay.com)

Самые востребованные курорты среди иностранных туристов:

- Фетхие;

- Бодрум;

- Памуккале;

- Алания;

- Мармарис;

- Кушадасы;

- Чесме.

Фото: Отдых в районе Фетхие (pixabay.com)

Какая погода на курортах Турции

Несмотря на опубликованные ранее рейтинги в СМИ, самым популярным направлением для украинских туристов из года в год все же остается Анталийское побережье Средиземного моря с курортами Кемер, Алания, Сиде, Белек.

По прогнозу accuweather, погода на курортах Турции 30 июля и первые дни июля будет такой:

- Анталия – 42-44 градуса;

- Измир – 37-39 градусов;

- Бодрум – 34-36 градусов;

- Кемер – 35-36 градусов;

- Фетхие – 34-35 градусов;

- Памуккале – 41-43 градуса.

Фото: Пляж в Анталии (booking.com)

Отмечается, что жара ощущается на несколько градусов больше. При этом ночные температуры колеблются от 20 до 28 градусов. Но уже с выходных 3-4 июля температурная кривая начнет снижаться на несколько градусов и отдыхать туристам станет комфортнее.

Напомним, мы писали, что ждет туристов при бюджетном отдыхе в Египте.

Также сообщалось, что известно об аварии с украинскими туристами, которая произошла в Турции накануне.