Как одно видео подтолкнуло украинцев на 120% чаще искать билеты в Ливан: кейс блогера Антона Птушкина

Недавно известный украинский ресторатор Миша Кацурин и популярный радио- и телеведущий Антон Птушкин запустили на YouTube совместное фуд и тревел шоу.

В первом видео, посвященному еде Ливана, блогеры объясняют, почему любят путешествовать по экзотическим странам, и для подготовки выпуска выбрали столицу страны - Бейрут. Его часто называют “ближневосточным Парижем”.

За сутки с момента выпуска видео посмотрело более 400 тысяч пользователей. По состоянию на 12 декабря выпуск собрал уже более полумиллиона просмотров.

Видео: Гастрономическая культура Ливана

Одновременно с ростом просмотров первого ролика, на международном сервисе поиска авиабилетов Aviasales.ua заметили в Украине резкий рост запросов в Ливан. Количество поисковых запросов на перелеты в Бейрут за сутки увеличилось на 120%, после премьеры видео на youtube-канале Кацурина и Птушкина.

Либеральная страна на Ближнем Востоке

Вопреки расхожему мнению, Ливан — самая либеральная страна на Ближнем Востоке. В бывшей французской колонии на берегу Средиземного моря нет пустынь, женщины могут ходить в мини-юбках, а до введения карантинных ограничений из других стран региона сюда приезжали на шумные вечеринки. Здесь также круглосуточно работают бары и рестораны.

Фото: Ливанская кухня - разнообразная и интересная (unsplash.com/slashio-photography)

Чтобы показать подписчикам местную гастрономическую культуру, Миша Кацурин и Антон Птушкин полетели в Ливан, пытаясь больше узнать о кулинарных традициях страны, где переплелись кухни армян, французов, осман и финикийцев.

Город Бейрут отличает не только насыщенное историческое прошлое, но и космополитичное настоящее. Античные памятники здесь граничат с ультрасовременными небоскребами, а уважительное отношение к традициям и культуре не мешает местным жителям идти в ногу со временем.

Фото: Улицы Бейрута (unsplash.com/ramy-kabalan)

В то же время в Aviasales уточнили, что несмотря на большое количество поисков билетов, количество их бронирований по этому направлению не увеличилось. В компании говорят, что это может быть связано с двумя причинами:

стоимость перелета в Бейрут - довольно высокая (цена билета “туда-обратно” в среднем составляет от 12 000 грн); длительное время, которое путешественник должен провести в самолете. К примеру, полет из Киева в Бейрут с пересадкой в Ларнаке займет около 9 часов.

Фото: Мечеть в Бейруте (en.wikipedia.org)

Сколько стоят поездки в Ливан из Украины

Путешествие в Ливан из Украины предлагают довольно мало туристических фирм: такие поездки относятся к категории эксклюзивных и авторских туров. Одна из компаний предлагает экскурсионную поездку в Ливан на апрель 2022 года на 7 дней (6 ночей).

В программе - Бейрут – пещера Жаита – Библос – Тир – Кана – Макдуши – Анжар – Баальбек – кедровая роща – водопад Баатара – музей Хезболла - крепость крестоносцев Бельфорт в Набатии. Стоимость поездки - от 1025 долларов с человека.

Фото: Храм Бахуса в Баальбеке (uk.wikipedia.org)

У еще одной компании можно найти туры в Ливан с посещением экскурсии по Бейруту, пещер Джейта и древнего Библоса, шопинг на знаменитых улицах Бейрута - Хамра, Мар-Эльяс и Вердун. Там можно купить изделия из шелка, шифона, украшенные богатой отделкой. Стоимость тура на неделю - от 1155 долларов.

Какие условия въезда в Ливан во время пандемии

Начиная с 9 сентября этого года, все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет, обязаны сдать ПЦР-тест в лабораториях, сертифицированных местными органами власти стран не позднее чем за 96 часов до вылета в Ливан и предъявить результат теста с QR-кодом при регистрации в аэропорту.

Исключения:

Пассажиры, которые прошли полную вакцинацию (в Ливане признаются все виды вакцин, признанные ВОЗ).

Фото: Водопад Баатра (uk.wikipedia.org)

Также исключение составляют пассажиры, выздоровевшие от коронавируса в течение 90 дней перед посадкой на самолет. Однако они все же обязаны сдать ПЦР-тест по прибытию в аэропорт.

В Ливан можно въехать по Сертификату вакцинации в Приложении "Дия" и по бумажному сертификату с портала "Дия" (с QR code).

Перечень вакцин, признаваемых в Ливане

Comirnaty производства Pfizer-BioNTech;

AstraZeneca/Oxford, а также ее аналог Covishield;

CoronaVac производства Sinovac Biotech;

Janssen производства Johnson & Johnson;

mRNA-1273 производства Moderna и BBIBP-CorV производства Sinopharm.

Все пассажиры, прибывающие в Ливан, за исключением детей до 12 лет, обязаны сдать ПЦР-тест по прибытию в аэропорту города Бейрут (стоимость ПЦР-теста составляет 50 долларов и входит в стоимость авиабилета).

Напомним, ранее мы писали, в каких экзотических странах украинцы планируют отдыхать зимой.