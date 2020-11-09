"Наследие Средневековья": малоизвестный городок на Черниговщине удивляет необычными объектами

Много путешествуя по Украине, об Остре на Черниговщине я не слышала абсолютно ничего. В информационном пространстве это городок с 6-тысячным населением не появлялся.

Популярные туристические пути осторожно его обходят, автобусные экскурсии туда практически не возят. Значит, и смотреть там нечего? Но каким-то странствующим ветром меня занесло в Остер. И я не пожалела! Расскажу вам, почему здесь стоит побывать.

Первый сюрприз: остатки древнерусской церкви

Остер - городок на Черниговщине. Если вы будете заезжать сюда с южной стороны, он встретит вас необычным зданием, похожим на круглую башню, "осколком" Средневековья, известным как Юрьева божница (ударение на "и" в слове "божница"). Это остатки древнерусской церкви, построенной еще в домонгольский период. А в целом это церковь Святого Михаила.

Откуда в крохотном городке такая "седая" древность? И что за путаница в названиях? Предлагаю ненадолго окунуться в историю, чтобы это выяснить.

И гарантирую вам, что мы в этом водовороте выловим не только Юрьеву божницу, а и еще кое-что интересное и совершенно неожиданное.

Видео: Юрьева божница - "осколок" Средневековья в украинской глубинке (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Этот городок не всегда был тихой провинцией.

Первое упоминание о городе на Остре появляется в летописи 1098 года. Но некоторые историки считают, что укрепления здесь появились не во времена Владимира Мономаха, а еще в период князя Олега. То есть не менее чем на полвека раньше. А Владимир Мономах укрепил княжеский город-крепость и приказал построить в ней храм Архистратига Михаила.

Храм был возведен из плинфы с добавлением местного красного песчаника. Раскопки фундаментов показали, что это была прямоугольная церковь 16 метров длиной и 10 метров в ширину.

Фото: Юрьева божница - остатки древнерусской церкви (Анна Дубовская)

Почему именно в этом месте стояла одна из самых мощных крепостей региона? Дело в том, что здесь Остер впадает в Десну, Десна несет свои воды в Днепр, а тот – в Черное море.

А в те времена самыми удобными, безопасными и быстрыми путями считались именно водные артерии. Поэтому на том месте, где стоит современный Остер, был перекресток важных торговых путей из северных княжеств к Византии и великокняжескому Киеву.

Фото: Уникальный как для маленького городка памятник истории (Анна Дубовская)

Но вернемся к храму Архистратига Михаила, построенному по приказу Владимира Мономаха. Сын Владимира Юрий Долгорукий (основатель Москвы, кстати) заказал нарядные фрески, похожие на те, которыми украсили Софию Киевскую. И вот тогда-то Михайловскую церковь народ стал называть Юрьевой божницей - в честь того, кто ее украсил.

Храм не раз страдал в княжеских междоусобицах, а в 1240 году был разрушен во время татаро-монгольского набега. В 1695 году церковь отстроили, но в 1753-м молния сожгла деревянную крышу, да еще и началось разрушение кладки из-за того, что холм сползал в сторону реки.

Фото: На здании сохранились остатки фресок школы киевской монументальной живописи 12-го века (Анна Дубовская)

В начале 19-го века большая часть церкви была разобрана из-за аварийного состояния. Сохранилась только апсида (алтарная часть) и остатки юго-восточной стены.

В 20-м веке проводились реставрации и консервации, благодаря чему сохранились остатки фресок, которые принадлежат школе киевской монументальной живописи 12-го века. Войти внутрь Юрьевой божницы везет не всем: на дверях висит замок. Все желающие могут осмотреть копию здешней фрески "Евхаристия" в Софийском заповеднике в Киеве.

Уникальность Юрьевой божницы в том, что это единственный сохранившийся до наших дней памятник переяславской монументальной архитектуры.

Сюрприз второй: уникальная Воскресенская церковь

На другом конце города... Нет, не пугайтесь: это всего в пяти минутах езды на машине или полчаса пешком. Когда вы уже отчаялись, что не увидите что-то достойное внимания, словно белый грациозный лебедь, перед вашими глазами появится Воскресенская церковь. Она построена в 1845 году в стиле позднего классицизма.

А вы думали, что хан Батый разрушил крепость 1240-го года, и здесь была пустыня или какое-то несчастное село, которое прозябало здесь и трансформировалось в нынешнее небольшой городок Остер? Ошибаетесь!

С 14-го века поселение, которое возникло на месте разрушенной монголо-татарами крепости, входило в состав Великого княжества Литовского. И в 16-м веке воевода построил здесь деревянный замок. Конечно, до наших дней он не сохранился.

Фото: Воскресенская церковь (Анна Дубовская)

Во время Освободительной войны 1648-57 годов Остер становится сотенным городом Переяславского полка, а чуть позже получает Магдебургское право и становится "серьезным" центром региона, маркерами чего были четыре ярмарки в год, деревянные настилы для пешеходов на улице и канализация из деревянных труб. И к 1917 году здесь насчитывалось четыре православных церкви, из которых по состоянию на сегодня сохранилась только Воскресенская.

Она и теперь радует глаз своими четырехколонными портиками и стройной трехъярусной колокольней. У стен церкви вы увидите захоронения. Здесь покоится один из братьев-купцов Цилюриков, на деньги которых был построен храм в 1845 году.

Сюрприз третий, очень неожиданный

Третье открытие связано с советскими временами. Нет, речь пойдет не о том, что на здешние базы отдыха приезжали из разных уголков СССР. Хотя и такое было, но авария на ЧАЭС перечеркнула все туристические достижения Остра, ведь он попал в IV зону радиоактивного загрязнения. Загрязнение развеялось, а город так и не возобновил славу здравницы, поэтому красивыми видами и купанием в Десне наслаждаются в основном местные.

"Сюрприз" я нашла в не очень ухоженном старом парке у дома культуры. Кстати, сам дом культуры – это бывшая синагога! Дело в том, что после введения черты оседлости для евреев в Российской империи в Остре образовалась мощная еврейская община: в начале 20-го века здесь проживало около 1 000 евреев.

Но уже в советские времена синагога была до неузнаваемости перестроена, теперь она выглядит как типичный советский дом культуры.

Фото: Дом культуры, бывшая синагога (Анна Дубовская)

Но вернемся к старому парку. Я была озадачена, когда обнаружила здесь памятник, надпись на котором говорит о том, что здесь покоится основатель чувашской советской поэзии Михаил Сеспель. Во-первых, я не подозревала о существовании чувашской советской поэзии. Во-вторых, где Чувашия, а где Остер!

Михаил Сеспель на самом деле был Михаил Кузьмич Кузьмин. Не удивляйтесь, что у человек с типично чувашской внешностью были такие русские имя и фамилия, ведь Чувашия была присоединена к Московии еще в 16-м веке, а местное население русифицировалось на протяжении веков. А псевдоним Сеспель переводится с чувашского языка как "подснежник".

Сеспель был идейным коммунистом. Считал, что верхушка не должна жить в роскоши, за что конфликтовал с партноменклатурой у себя на родине. Его возмущало, что партийная верхушка присваивала хорошие квартиры и разворовывала конфискованное имущество. На него "повесили" какой-то поджог, посадили. После тюрьмы он лечился от туберкулеза, оказался в Остре.

Фото: Это единственный сохранившийся до наших дней памятник переяславской монументальной архитектуры (Анна Дубовская)

Тут у него произошел конфликт с начальником из-за того, что Сеспель самовольно выдал зерно двум голодавшим семьям из Херсонщины. В тот же день поэт, которому было всего 22 года, повесился у себя в саду. Так могила чувашского поэта оказалась на украинской остерской земле.

Но хватит о грустном! Вот вам несколько советов.

Как доехать и с чем совместить поездку

Во-первых, если вы едете из Киева, выбирая маршрут, остановитесь на том, который идет через Вышгород: он намного живописнее, чем дорога через Летки, и позволит насладиться сосновыми лесами, Десной. В селе Пирново есть указатель на пляж, в поселке Десна с дороги можно увидеть полигон учебного центра Сухопутных войск Украины.

Во-вторых, советую вам совместить визит в Остер с посещением парка природы "Беремицкое" за 10 километров от Юрьевой божницы, или же с прогулкой по Межречинскому региональному ландшафтному парку. Оба парки я уже писала в одной из предыдущих статей.

Или же можно махнуть в Козелец (за 18 километров от Остра), чтобы увидеть волшебный собор Рождества Богородицы. О нем и прочих туристических "изюминках" Козельца шла речь в предыдущей статье. Также в Остер можно заехать по дороге в Чернигов или Батурин.