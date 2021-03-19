Обходите стороной: туристов предупредили о "горе-номерах" в отелях

Отправляясь на отдых, многие туристы зачастую ищут более бюджетные варианты проживания. Бронировать отель доверяют агенту или делают это самостоятельно.

Зачастую качество проживания зависит от категории номера. Что на самом деле "зашифровано" в обозначении гостиничных номеров, как правило, сложно понять по фотографиям отеля.

Советы, какой номер не стоит бронировать, можно найти у туристических агентов или на форумах путешественников.

Какие номера рекомендуют "обходить стороной"

Список категорий отельных комнат опубликовала на совей странице в Facebook основательница компании Kazakovs Travel Марина Казакова. Она отметила, что в отпуске туристы проводят в отеле минимум 8 часов – поэтому крайне важно, чтоб номер был комфортным и хорошим. Иначе весь отдых будет испорчен.

"Своим туристам я не бронирую номера категорий Promo Room, Corner Room, Club Room. И отговариваю их. Это мое табу", - сообщила специалист.

Она рекомендует "обходить стороной" указанный виды отельного размещения и рассказывает об их особенностях.

Фото: Отель в Египте (booking.com)

Promo Room - самый дешёвый номер в отеле. По сути это мини-версия номера стандарт, но с изъяном.

"Что такое мини? В сравнении со стандартом площадь помещения будет меньше. Этот номер часто размещают в подвале, мансарде", - объясняет турагент.

Окна могут выходить как на шумную улицу, так и во двор рядом вытяжкой из ресторана. Номер может быть без балкона или вообще окон.

"Были случаи, когда туристы присылали фото вида из окна. На расстоянии вытянутой руки стена с плесенью нежилого помещения. И со слов туриста - открыть окно невозможно, запах сырости и гнили. Такого не должно быть, я предупреждаю - но выбор за туристом", - делится случаем Казакова.

Она рассказывает, что иногда бывают горе-номера - угловые мансардные. В таких бывает очень низкий потолок под углом.

"Чтобы дойти до туалета, нужно половину комнаты идти не разгибаясь. Не то потолок снесете головой. В любом случае помните - Promo Room - номер с "приколом". В списке номеров - он всегда самый дешёвый", - предупреждает эксперт.

Corner Room - угловые номера, расположены на углу здания. Перед бронью номера туристам рекомендуют посмотреть карту отеля и понять, где он расположен.

"Если перед этим номером сад, территория, и нет вблизи соседних строений - смело берите. Но если он упирается в соседний дом, то есть шанс в отпуске изучать соседнюю стену дома. И хорошо, если она без плесени будет", - советует знаток.

Фото: Перед бронированием стоит изучить карту отеля (pixabay.com)

Club Room – такой номер может находиться отдельно на территории отеля, поэтому туристам также стоит изучить карту и перед бронированием найти расположение объекта.

"Часто бывает, что отель на первой линии, а номера категории Club расположены в другом корпусе через дорогу. Страшного ничего нет, кроме разочарования на месте, что поселили на отшибе. Ведь рестораны и развлечения в основных корпусах", - отмечает основательница турфирмы.

Она рекомендует бронировать как минимум категории номеров "стандарт" или "супериор".

Как выбрать вид из окна

Иногда туристы уверены, что слова sea view в описании номера гарантируют картину волн за окном. Марина Казакова рассказала, что не все виды размещения с таким описанием означают вид на море.

Она объяснила, что означают "видовые" термины в описании номера в отеле.

Sea view (SV) – вид из окна направлен в сторону моря. Но это не значит, что море будет прямо перед окнами из номера;

Ocean view (OV) – то же самое, только в сторону океана;

Sea side view (SSV) – боковой вид на море;

Partial sea view - вид на море частичный. Иногда нужно высунуться с балкона, чтоб вдалеке увидеть море.

Самые читаемые новости В Украину придет мокрый снег с дождем и морозы: где погода радовать не будет

Фото: Вид из номера отеля в Турции (pixabay.com)

Чтобы получить прямой вид на море, специалист рекомедует заказывать номер, в описании которого обозначены Front Sea View или Strait Sea View. Эти номера гораздо дороже предыдущих, но полюбоваться морем точно получится.

Для того, чтобы получить морской вид дешевле, нужно искать свой номер на карте отеля и убедиться, что береговую линию не будут загораживать другие корпуса.

Напомним, мы писали, путевки в какую курортную страну подорожают к лету.

Также мы сообщали, что в Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне.