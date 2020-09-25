Что нужно знать перед отпуском в Египте: украинцам сообщили важные детали

Начиная с 1 сентября, Египет требует от украинских туристов сдать ПЛР-тест на коронавирус. Это обязательное условие посещения местных курортов в этом сезоне. Тест можно сделать в Украине (его стоимость составляет от 700 до 1500 гривен) или в Египте (30 долларов).

Немало туристов, узнав об опции прохождения тестирования за рубежом, выбирают именно эту услугу вместо того, чтобы сделать тест еще дома.

Но многие представители турфирм настаивают на том, чтобы туристы перед отпуском в Египте все же сдавали тест в Украине, а не после приезда в отпуск. По словам экспертов сферы, это поможет избежать множества проблем. Так, если еще в Украине обнаружится, что турист заболел, то он будет спокойно лечиться дома и не будет потенциально заражать других отдыхающих. А вот если болезнь обнаружится во время отдыха, то это повлечет как дополнительные траты, так и сам отпуск будет попросту испорчен.

К примеру, так считает Марина Казакова, основатель турфирмы Kazakovs Travel. По ее словам, если у туриста обнаружен вирус в Украине, то он будет спокойно лечиться дома или в больнице, а в отпуск поедет позже.

"При этом тур не сгорает - страховая возвращает его стоимость. Иногда можно бесплатно перенести тур на другие даты", - говорит она.

Но что если COVID-19 обнаружен у туриста в Египте?

Если у туриста вирус обнаружен в Египте, то алгоритм такой:

Во-первых, турист попадает на карантин через 12-24 часа после прилета. Его селят в изоляционный корпус или клинику, размещенную при отеле. В случае если заболевание у него проходит бессимптомно, то туристу обеспечивают прием только витаминных комплексов. Но если заболевание выраженное, то назначают медикаментозное лечение, говорит представитель турфирмы.

"В это время несколько раз в день туристам приносят еду и напитки в номер. Услуга бесплатна. При этом туристам запрещено пользоваться пляжем, бассейном, ресторанами и территорией отеля", - отмечает Марина Казакова.

Фото: Что происходит, если у туриста обнаружен COVID-19 в Египте? (pixabay.com)

Карантин длится до момента, пока результат теста не будет негативным, говорит она.

Повторное тестирование туристу в Египте проводят через 7 дней с момента прилета или за 3 дня до вылета домой. Эта процедура платная, и ее стоимость составляет 110 долларов за человека.

"Турист оплачивает услугу самостоятельно, страховая не покрывает эти расходы", - говорит Казакова.

Она настоятельно рекомендует сдавать тесты в Украине еще до поездки: тогда в случае негативного результата теста туристы смогут полноценно отдохнуть на море, а не пребывать на длительной изоляции.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские туристы покупают фейковые справки о якобы пройденном тесте на коронавирус. Мы писали, чем это грозит и почему этого не стоит делать перед отпуском.

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