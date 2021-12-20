Новый тренд среди туристов. Украинцы активнее уезжают в теплые страны на зиму

В зимний период много украинских туристов выбирают отдых или длительное проживание в странах с теплым климатом.

Туристы отправляются на длительный отдых за рубеж, несмотря на пандемию. Самым популярным направлением в 2021 году оказалась Турция, говорят опрошенные РБК-Украина эксперты.

Путешественники выбирают недорогие отели от Анталии до Алании с системой питания “завтраки” или дороже апартаменты с “все включено”. В среднем длительное проживание варьируется от 28 дней до месяца и дольше.

Куда едут зимовать украинские фрилансеры

"Сейчас есть неплохие предложения в отелях Турции для тех, кто приезжает на больший срок, чем 28-30 дней. На зиму там применяют совсем другие тарифы – выходит дешевле минимум в два-три раза, чем краткосрочное проживание", – говорит в комментарии РБК-Украина Павел Григораш, директор Украинской ассоциации туристических агентств.

На втором месте по популярности зимовки среди украинцев, которые обращаются в туристические агентства – Таиланд.

"Таиланд был в топе направлений для зимовки благодаря дешевизне и хорошему климату. Обычно ни с перелетом, ни с проживанием, ни с питанием сложностей в этой стране не возникает", – говорит Павел Григораш.

Фото: Самым популярным направлением зимой в 2021 году оказалась Турция (unsplash.com/chundy-tanz)

Также эксперт добавил: пока Таиланд остается "проблемным" с точки зрения правил посещения. Те туристы, которые уже отправились на зимовку – скорее всего, поселились на островах, а не на материке.

На третьем месте по спросу на зимовку среди украинских фрилансеров остается Египет.

"В Дахабе не так много отелей – там обычно берут виллу или апартаменты. Там классный дайвинг – этот город любят именно дайверы. Так отдыхают месяц и больше", – рассказывает Павел Григораш.

Напомним, мы писали, что в Греции впервые запустили кампанию по зимнему туризму.