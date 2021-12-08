Новый штамм и всплеск COVID в Европе. Что стоит учитывать туристам

Новый штамм коронавируса быстро распространяется по Европе - уже в 19 странах ЕС обнаружены случаи заболеваемости. По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваемости, список пополнила Хорватия с 3 выявленными случаями "Омикрона".

В ЕС Омикрон распространяется скрыто

Почти всегда у заболевших выявили связь с путешествиями в африканские страны или с транзитом в аэропортах континента. Но в некоторых странах пациенты непонятно как заразились - например, в Бельгии, Дании, Испании, Исландии). Заразившиеся не посещали территорий, где были выявлен новый штамм вируса. Это свидетельствует о том, что передача инфекции в этих странах может происходить скрыто. Например, в Финляндии обнаружили "Омикрон" у туриста, который побывал в Швеции.

Всего по состоянию на 7 декабря было выявлено 274 случая "Омикрона" в таких странах: Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, Швеция. В нескольких странах точное количество случаев нового штамма еще выясняется.

По всем полученным данным, заболевание у зараженных протекало или бессимптомно, или средней тяжести. Смертельного исхода пока ни у одного из них не было. Впрочем, общего числа диагностированных случаев недостаточно, чтобы делать выводы о том, что новый штамм отличается от предыдущих, отмечают в центре.

Всего в мире уже 57 стран (33 страны вне ЕС) выявили на своей территории вариант "Омикрон". Всего было подтверждено 1137 случаев в мире и еще 234 остаются под вопросом.

Многие из этих стран – популярные у украинцев туристические направления. Например: Танзания, Шри-Ланка, ОАЭ, Мексика, Мальдивы, Израиль, Таиланд.

Также навый штамм был обнаружен в таких странах: Аргентина, Австралия, Ботсвана, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Фиджи, Гана, Индия, Япония, Малазия, Набимия, Непал, Россия, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, ЮАР, Южная Корея, Швейцария, Тунис, Великобритания, США, Замбия, Зимбабве.

Фото: В каких популярных туристических странах обнаружили новый вариант "Омикрон" (unsplash.com/martin-sanchez)

В каких странах ввели строгие ограничения

Австралия впервые открыла свои международные границы в ноябре, после 18 месяцев, когда она разрешала своим гражданам покидать или въезжать в страну только при наличии специального разрешения.

В настоящее время приостановлен прием иностранных студентов и мигрантов.

Границы Новой Зеландии по-прежнему закрыты с прошлого года, хотя ее правительство объявило, что они снова откроются для своих граждан и для владельцев виз из Австралии с нового года и для вакцинированных посетителей - с апреля.

Во Вьетнаме также действует один из самых длительных запретов на поездки, но в этом месяце он впервые открыли свои границы.

В этих странах также было относительно немного случаев до июля 2021 года, когда вариант "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, начал распространяться.

В Бельги и объявили комендантский час в некоторых заведениях сферы гостеприимства в пятницу после резкого увеличения числа случаев заболевания и появления нового штамма коронавируса;

объявили комендантский час в некоторых заведениях сферы гостеприимства в пятницу после резкого увеличения числа случаев заболевания и появления нового штамма коронавируса; Из-за роста числа случаев COVID-19 Нидерланды объявили о частичном закрытии баров, ресторанов и других заведений с 17:00 до 5:00;

объявили о частичном закрытии баров, ресторанов и других заведений с 17:00 до 5:00; В некоторых регионах Германии доступ в рестораны, бары, кинотеатры и парикмахерские разрешили только тем, кто вакцинирован или недавно вылечился от COVID.

Во время путешествий все туристы должны соблюдать общие правила и меры безопасности – соблюдать дистанцию, вакцинироваться, а также в общественных местах и заведениях не забывать одевать маски, чтобы снизить распространение короновирусной инфекции COVID-19.

Напомним, ми рассказывали в какие страны Европы не стоит планировать путешествие из-за нового штамма "Омикрон".