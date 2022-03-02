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УЗ изменила маршрут следования поезда со Львова в Ужгород: детали

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Среда 02 марта 2022 18:38
УЗ изменила маршрут следования поезда со Львова в Ужгород: детали Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева

Теперь курсирует через Чоп с остановкой на этой станции

В "Укрзализныце" сообщили об изменениях маршрута регионального поезда сообщением Львов – Ужгород.

Начиная с 2 марта этого года, изменен маршрут регионального поезда №829\830 сообщением Львов – Ужгород, который теперь курсирует через Чоп с остановкой на этой станции.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал "Укрзализныци".

Таким образом электропоезда, которые временно курсировали в сообщении Львов – Чоп в 00:40 и 05:27, в указанные часы возобновили рейсы по маршруту Львов – Перемышль.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые пригородные поезда изменяют график движения.

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