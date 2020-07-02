В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом

Пожалуй, самым востребованным туристическим направлением в сезоне лета 2020 года будет Турция. Эта страна каждый год имеет достаточно большой доход от туризма, поэтому и рискнула в полном объеме открыть свои курорты для отдыха этим летом.

Несмотря на то, что количество заболевавших COVID-19 в Турции еще недавно было очень высоко, правительство справилось с эпидемией путем принятия очень жестких мер. В некоторые дни было там запрещено даже покидать дома, а проезд на все популярные курорты, такие как Анталия, Бодрум был закрыт полностью.

При этом некоторые отели, такие как Rizos Belek, на карантин не закрывались. По сути, на них тестировали правила поведения туристов, используя официальные рекомендации и пожелания от Всемирной организации здравоохранения. Итак, что важно знать туристам?

Фото: Отдых в Турции летом 2020 года (pixabay.com)

Даже несмотря на многие споры, система питания “все включено” осталась для клиентов, но в некоторой модификации. Для туристов шведский стол закрыт прозрачным стеклом, турист имеет возможность видеть все предлагаемые блюда, но накладывают еду в тарелки только шеф-повар. На самом деле это очень круто.

Чтобы открыться, турецким отелям нужно было строго следовать протоколу, в котором четко прописаны все правила работы персонала и мест общественного пользования, таких как пляж, бассейн, ресторан, ресепшен.

Детские клубы и СПА работают, как и раньше, но требуют предварительной брони. Поэтому лучше заказать место заранее.

Анимация разрешена только на свежем воздухе, тренажерами можно воспользоваться в залах, но на расстоянии, чтобы у гостей не было никакого контакта друг с другом. В целом, могу констатировать, что в отелях Турции все работает, но во главу угла ставится обеспечение гигиены и соблюдение социальной дистанции.

Все остальное зависит уже только от нас с вами. Перед вылетом нельзя забывать об оформлении страховки. Она должна покрывать лечение COVID-19 и страховать от невыезда. Детали о страховании нужно обязательно уточнить у туроператора.

Будем надеяться, что отдых на Средиземном море только оздоровит нас и не принесет никаких проблем со здоровьем!