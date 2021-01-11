Новые реалии поездок: главные риски, о которых стоит помнить туристам в 2021 году

С наступлением 2021 года эксперты по туризму строят множество прогнозов относительно того, какими будут путешествия в новом сезоне и какая очередная курортная страна откроет свои двери для туристов. Но я считаю, что во время повторной волны пандемии во всем мире строить какие-либо сценарии - бессмысленно.

На эту тему есть анекдот. Журналист спрашивает у доктора, что он думает обо всем этом и когда наконец это закончится. Врач отвечает: "Простите, я только доктор, а не политик".

Поэтому стоит оставить прогнозы другим и попытаться определить главные риски, с которыми могут столкнуться путешественники в 2021 году как во время планирования поездки, так и непосредственно на отдыхе.

Финансовые гарантии и безопасность денег

Рассмотрим кратко ситуации, на которые я бы советовал обратить внимание клиентам (туристам), учитывая непростые времена пандемии COVID-19.

Первое - финансовая безопасность процедуры заказа тура. Так сложилось, что клиенты не готовы доверять даже небольшую сумму денег банку без договора и целого ряда вопросов, без любой проверки финансовой безопасности и безо всякой уверенности в том, что их деньги находятся в надежном месте.

Но в то же время клиенты смело отправляют гораздо более крупные суммы на платежную карту или отдают их наличными даже без квитанции любому, кто назвал себя турагентом.

Туристы смело отдают деньги и часто не слишком интересуются, кто именно этот турагент, каковы реальные финансовые гарантии безопасности их денег, кроме красивого сайта и рекламы в соцсетях. Турагент как вид ведения бизнеса в Украине не лицензируется, но количество мелких и крупных финансовых махинаций - огромное, порой доходит до сотен тысяч евро.

Фото: Путешествуя в другие страны, надо помнить о финансовых рисках во время бронирования туров (pixabay.com)

Поэтому любого турагента перед покупкой тура стоит проверять не менее тщательно, чем банк, в котором вы оставляете деньги на депозите.

ПЦР-тест может оказаться позитивным за день до поездки

Второе - сама поездка в нынешнее время пандемии коронавирусной инфекции. В этом контексте может возникнуть сразу несколько рисков. Первый - если вы летите в страну с требованием негативного результата ПЦР-теста, надо быть готовым к ситуации, когда буквально за день до вылета вы можете получить позитивный тест дома, еще до поездки.

Даже если вы не заболели, а позитивный результат получен из-за технической погрешности лаборатории, ваша поездка в любом случае отменяется. В таком случае помогает страховка от невыезда, но ее цена обычно составляет около 10% от стоимости тура и предполагает очень жесткие условия от страховых компаний.

Второй риск состоит в следующем: вы прилетаете на отдых, и повторный ПЦР-тест по прилету оказывается позитивным. Вместо оплаченного вами отеля местные санитары отвозят вас на карантин в очень аскетичные и жесткие условия за ваши деньги.

Фото: С апреля-мая 2021 года путешествовать мы сможем, скорее всего, только с негативными результатами ПЦР-тестов (pixabay.com)

Не менее серьезный риск связан с тем, что уже были случаи реальных ошибок или "как бы ошибок" местных лабораторий по ПЦР-тестам, и предложений "все урегулировать за разумное вознаграждение".

Ни в коем случае нельзя идти на такие предложения "порешать". Что же делать? Нужно требовать повторного теста в другой лаборатории и немедленно сообщать об этом встречающему туроператору.

Станут ли тесты обязательными во всех странах

Планируя отдых в стране, где не требуют тестов, нельзя верить, что там реально нет болезни и опасности. Понятно, что для таких случаев есть страховки, но они не компенсируют нервных потрясений и испорченного отдыха.

Я не призываю сидеть дома и бояться путешествий. Лишь делюсь историями за период с июля по декабрь 2020-го, чтобы еще раз напомнить о рисках, которые сопровождают нас в путешествиях и сегодня.

Что касается прогнозов, то совершенно очевидно, что с апреля-мая 2021 года летать в разные страны мы сможем, скорее всего, только с негативными результатами ПЦР-тестов на COVID-19 или при наличии сертификатов о вакцинации. Но какие-либо детали по сертификатам, судя по всему, появятся не ранее марта. А пока желаю всем здоровья и терпения. Скоро точно полетим!

Напомним, ранее мы писали, станут ли ПЦР-тесты обязательными для всех путешествий.

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