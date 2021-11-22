Новые отели и снежные трассы. Перед началом сезона на популярном курорте Турции забронировано большинство номеров

Горнолыжный сезон на самом популярном курорте Турции - Эрджиесе - обещает быть "жарким"– места в отелях уже забронированы на 70%, сообщает Turizm Ajansi.

Сезон катания на курорте еще не начался, по веб-камерам видно, что снег пока не выпал. Но спрос среди иностранцев и местных туристов активно растет, сообщил глава правления курорта Эрджиес Мурат Джахид Джынги.

Перед началом сезона на склонах горы введут в эксплуатацию трех новых отеля общей вместимостью в 250 мест, отметил он. Таким образом, на курорте смогут разместиться до 2 тысяч гостей. Другие отели продолжают строить, и примерно через 5 лет здесь смогут одновременно отдыхать до 5 тысяч человек.

В прошлом году на курорт приехали 20 тысяч иностранных гостей. В этом году в Эрджиесе готовятся к большому наплыву туристов из Украины.

"В этом сезоне будет выполняться 5 чартерных рейсов в неделю из Украины и один чартерный рейс - из Польши. Количество может увеличиться в зависимости от ситуации с пандемией в странах", — рассказал руководитель горнолыжного курорта.

Развлечения на весь сезон. Чем интересен курорт Эрджиес в Турции

Эрджиес считается самым современным горнолыжным курортом страны с трассами разного уровня сложности и хорошей инфраструктурой.

Фото: Туристы на склонах Эрджиес (wecityguide.com)

От любого отеля в Кайсери максимум полчаса до горнолыжного курорта Эрджиес, рассказывает Мария Степаненко, директор турагенства "Sun Dali" на странице в Facebook.

"Здесь в этом году будет работать 41 трасса вместо 34. С декабря на курорте планируются развлекательные мероприятия на весь сезон. Из новенького: с этого сезона в кафе и ресторанах разрешено продавать алкоголь, так что после катания на лыжах и санях можно будет согреться, не то что раньше", - пишет она.

Другие факты о горнолыжном курорте Эрджиес, которые привлекают туристов:

3917 м – высота потушхего вулкана, который является самой высокой горой в Центральной Анатолии и второй по высоте - в Турции;

150 дней в году длится зимний сезон на курорте;

2 м - средняя высота снежного покрова в разгар сезона;

18 подъемников, из которых два – гондольные;

26,7 тысяч человек в час – пропускная способность канатной дороги на курорте;

154 пушки обеспечивают 60% снега на трассах;

есть детские площадки и зоны катания на санках;

кафе и фастфуд находятся на большинстве станций;

школа катания принимает учеников от 3 лет;

К слову, от города Кайсери до парка Гереме в Каппадокии – рукой подать. Автобусом расстояние в 66 км преодолевают за час.

Фото: Воздушные шары в Каппадокии (unsplash.com/mehmet-turgut-kirkgoz)

Туристам предлагают на зиму не только горнолыжный отдых, но и комбинированные туры: несколько дней в Кайсери + несколько дней в пещерных отелях в колоритной локации Каппадокии, где можно будет полетать на воздушном шаре над заснеженными легендарными долинами.

К слову, по раннему бронированию можно найти туры по цене от 9600 гривен с человека на неделю (проживание и перелет в Кайсери), а комбинированные туры Эрджиес + Каппадокия обойдутся от 13 тыс. гривен с человека.

Как долететь на курорт Эрджиес из Украины

Прямые перелеты длительностью 2,5 часа на курорт Эрджиес запланированы в чартерных программах туроператоров. В Кайсери (ближайший аэропорт) зимой можно будет вылететь из четырех городов Украины чартерными рейсами авиакомпании МАУ:

из Киева – с 26 декабря до 22 февраля по вторникам, пятницам, воскресеньям; из Харькова – с 31 декабря по 25 февраля по пятницам; из Одессы – с 28 декабря по 22 февраля по вторникам; из Запорожья – с 26 декабря по 22 февраля по вторникам.

В Кайсери из Киева можно будет полететь также с авиакомпанией SkyUp – с 31 декабря до 26 февраля – по субботам.

Фото: В Эрджиес едут кататься лыжники разного уровня (unsplash.com/oguz-yagiz-kara)

Стоимость авиабилетов в зависимости от дат составляет от 6000 до 9000 гривен в обе стороны по базовым тарифам.

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