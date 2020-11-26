Ограничения в Египте: что изменится для туристов с новыми карантинными правилами

В самой популярной среди украинцев курортной стране готовятся ввести новые карантинные правила. С 1 декабря в Египте магазины, рестораны и ночные клубы обязаны работать в ограниченном режиме с целью замедления распространения COVID-19 в стране.

К новым мерам власти готовились еще две недели назад, а недавно соответствующую информацию о новых мерах получили и украинские туристические компании. Что изменится для украинских туристов в Египте после такого нововведения - разбиралось РБК-Украина.

Фото: Большинство туристов отдыхают на территории отелей (pixabay.com)

Какие правила начнут действовать с 1 декабря

В рамках подготовки ко второй волне коронавируса правительство Египта объявило новые часы работы магазинов, ресторанов, кафе и крафтовых мастерских с 1 декабря. Такие меры стали необходимы из-за роста заболеваемости в стране, сообщает Egypt Today.

Министр локального развития генерал Махмуд Шаарави сообщил о новом режиме работы магазинов, торговых центров и ресторанов.

Новые правила относительно зимнего периода действуют с последней пятницы сентября до последнего четверга апреля.

- в будние дни магазины и торговые центры откроются в 7:00 утра и закроются в 22:00 зимой, и в 23:00 – летом.

- в четверг-пятницу и праздничные дни магазины и торговые центры будут закрываться на час позже – в 23:00 зимой и в полночь летом.

- рестораны, кафе и базары, в том числе в торговых центрах, будут открываться в 5:00 утра и закрываться в 24:00 зимой, и в 01:00 летом.

- в четверг-пятницу и праздничные дни рестораны, кафе и базары будут работать на час дольше и закрываться в 01:00.

Ограничения не распространяются на доставку еды из ресторанов – она будет работать круглосуточно. Также круглосуточно будут работать рестораны и магазины в аэропортах.

По обычному графику будут работать и супермаркеты, продуктовые магазины, пекарни, бутики и аптеки.

При этом сократят и время работы ночных развлекательных заведений (клубов и дискотек): они будут работать максимум до 02:00.

Фото: Подводный мир Красного моря (pixabay.com)

Как это отразится на отдыхе туристов

В Министерстве туризма и древностей Египта разъяснили, что новые правила не распространяются на магазины в отелях и отельных территориях. Также нет ограничений на проведение ночных мероприятий в отельных комплексах.

Эксперты туристического рынка уверены, что новый режим работы заведений в Египте не повлияет на качество отдыха украинцев и на количество желающих отдохнуть на курортах Красного моря.

"Для наших туристов данные ограничения не являются критичными, поэтому мы уверены, что усиленные меры правительства Египта не повлияют на бронирование туристами этого направления", - говорят в комментарии РБК-Украина в пресс-службе компании Anex Tour.

Кроме того, большинство украинских туристов ограничиваются отдыхом и развлечениями на территории отелей, говорит РБК-Украина Олег Кулик, генеральный директор сети агентств "Поехали с нами".

"В Египет туристы приезжают и в 90% случаев - отдыхают именно в отелях. В некоторых случаях - ездят на экскурсии. Это же не европейская страна - в Шарм-эль-Шейхе в некоторых отелях есть возможность выйти погулять на шопинг, но это не страна ночной жизни для туристов. Все, что туристам нужно, доступно на территории отелей", - отмечает специалист.

По его словам, отдыхающие выходят в город в основном для того, чтобы купить фрукты или одежду, сувениры.

"В Хургаде особо нет мест для отдыха вне отелей, в Шарм-эль-Шейхе работают бары, но и там наших туристов не так много", - добавляет он.

Фото: Экскурсии к пирамидам (pixabay.com)

По его информации, спрос на отдых в Египте понемногу повышается после спада в октябре. Отказываться от египетских курортов украинцы не станут из-за того, что пляжный сезон в Турции закончился, а другого направления по таким ценам сейчас нет, считает директор сети турагентств.

Также РБК-Украина стало известно, что некоторые туристические компании планируют расширить ночные развлекательные программы для своих туристов в египетских отелях.

Напомним, для поездки в Египет необходимо сделать ПЦР-тест перед полетом за 72 часа или по прилету в одном из аэропортов местных курортов. Египет по состоянию на сегодня находится в "зеленой зоне" украинского Минздрава, поэтому самоизоляция и тестирование после отпуска будут не нужны.

Напомним, ранее мы писали, когда восстановится туризм в Египте.

Также мы рассказывали, что в Египте заявляли о недостатке туристов на курортах.