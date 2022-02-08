Новые формулы древних блюд: в Украине объявили манифест про возрождение украинской кухни

30 украинских шеф-поваров планируют популяризировать национальные блюда на гастрономической карте мира

7 февраля 2022 года самые известные и уважаемые украинские шеф-повара, откликнувшись на призыв государства, подписали манифест украинской кухни о возрождении украинской кухни, ее популяризации в мире, поиске новых формул древних блюд и популяризации отечественного гастротуризма. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) в пресс-релизе, полученном РБК-Украина.

Мероприятие организовано Государственным агентством развития туризма, в присутствии представителей Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства иностранных дел, Министерства экономики Украины и Украинского института.

"Встать бок о бок и в один голос заявить - мы хотим видеть Украину на гастрономической карте мира, мы обязуемся уважать национальные кулинарные традиции и дарить им новую жизнь - это большое, трогательное событие, - сказала Марьяна Олеськив, модерируя мероприятие.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что украинская кухня является частью национальной идентичности нашего народа. "Украинцам есть чем гордиться, ведь одних только борщей у нас официально насчитано 25 видов. Каждый регион нашей страны – уникален, в каждом – локальные ингредиенты и свои вкусовые предпочтения. Подписание Манифеста украинской кухни – это возможность поднять ее культурный вес и объединить страну", – сказал министр.

Заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан отметил, что важной составляющей в продвижении украинской кухни являются локальные производства, которые предлагают уникальные региональные продукты.

Фото: 30 украинских шеф-поваров планируют популяризировать национальные блюда на гастрономической карте мира (ГАРТ/tourism.gov.ua)

"В прошлом году, благодаря нескольким пилотным проектам Министерства, было зарегистрировано 12 географических значений продуктов. Речь о гуцульской коровьей и овечьей брынзе, мелитопольской черешне и т.д. И само производство таких уникальных региональных брендов позволяет нам заявить о себе в международном пространстве", – отметил он.

"Гастродипломатия – известный в мире инструмент, которым пользуются все страны мира, и Украина не исключение. Язык пищи, с помощью которой мы показываем нешаблонную кухню Украины, хорошо понятен всем без исключения. С помощью этого инструмента можно даже добиваться определенных политических целей. Мы хотим показывать, что такое украинская кухня, говорить о ее туристической привлекательности, рассказывать о наших традициях", – заявила Ирина Боровец, генеральный директор Директората публичной дипломатии и коммуникаций МИД Украины.

"Кино, литература, визуальное искусство являются теми убедительными инструментами, благодаря которым можно проматывать страну в мире, а теперь к ним присоединилась еще и еда. Мы хотим, чтобы Украина приобретала выразительное лицо в мире. Через такие культурные интервенции можно рассказывать иностранцам о нашем прошлом и сегодня", – сказал генеральный директор Украинского института Владимир Шейко.

Известный в международном гастросообществе шеф – Кристиан Гадау, основатель всемирно премии Best Chef, рассказал, что очень удивлен высокому уровню украинских ресторанов, которые он посещал, находясь в Украине.

"Вам не нужно копировать кого-то, вы уже самобытны. Поэтому просто развивайте то, что имеете. Покажите миру свою еду", – с такими словами обратился господин Гадау к украинским шефам.

Напомним, ранее мы писали, что украинский борщ вошел в рейтинг лучших супов мира.