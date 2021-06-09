Неизведанные уголки планеты: в Украине стартует необычный конкурс для путешественников

Объявили конкурс короткометражных фильмов о красоте дикой природы

С 21 июня по 21 июля 2021 года состоится конкурс короткометражных любительских видеоработ и фильмов "Жага мандрів".



Организатор конкурса - сообщество путешественников Voyagemakers во главе с Вадимом Ивлевым - профессиональным путешественником, участником международных научно-исследовательских экспедиций на необитаемые труднодоступные острова, радиолюбителем, автором книги "Мандри киянина Океанією".

Основная цель конкурса - успеть заснять для потомков неизведанные, безлюдные и труднодоступные уголки планеты, которые под влиянием человека стремительно теряют свою первозданность.

Согласно отчету ООН 2019 года, три четверти наземной среды и 66% морской среды существенно изменены из-за действия человека. Поэтому ООН объявила 2021-2030 годы десятилетие наук об океане в интересах устойчивого развития.

Фото: цель конкурса - заснять для потомков труднодоступные уголки планеты, которые под влиянием человека теряют свою первозданность (пресс-служба)

"Жага мандрів"" - это виртуальное место, где путешественники собираются по теплой традиции у костра и рассказывают друг другу свои истории о путешествиях, культуре других народов, охране природы, тайнах, открытиях и приключениях. Мы ждем ваши видео рассказы о местах, где вы были, и истории, которые вы пережили", — говорят организаторы.

В конкурсе могут участвовать видеофильмы, репортажи, обзоры продолжительностью до 10 минут о странствиях в самые разные уголки нашей планеты.

Темы работ могут касаться любых аспектов дикой природы, разнообразия видов, безлюдных отдаленных пространств: от Арктики до Африки и Океании, от пустынь до труднодоступных тропических лесов, от глубин морей и океанов до снежных вершин и горячих вулканов.

Фото: В состав жюри вошел Валим Ивлев - путешественник, радиоинженер и этнограф-любитель (предоставлено РБК-Украина пресс-службой)

В состав жюри вошли: почетный председатель конкурса Михаил Ильенко — известный украинский кинорежиссер, сценарист, актер. Академик Национальной академии искусств Украины (2017). Заслуженный деятель искусств Украины (2003). Лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко (2007).

Члены жюри: Вадим Ивлев — организатор конкурса, радиоинженер, этнограф-любитель. Побывал на 24 необитаемых и труднодоступных островах Океании и Антарктики. Автор книги "Мандри киянина Океанією" и ряда статей, Роман Братчик - участник 1, 2 и 8-й летних экспедиций, единственный полярник в Украине, который провел в Антарктике более двух лет непрерывно, Андрей Мазур — журналист, блогер.

Участие в конкурсе бесплатное.

Конкурс "Жага мандрів" проходит уже во второй раз и в этом году приурочен к 175-летию со дня рождения Николая Миклухо-Маклая (1846-1888) - первого путешественника украинского происхождения, который отправился на другой край земли - в Новую Гвинею.



Заявки принимаются до 11 июля по адресу voyagemakersclub@gmail.com



С деталями конкурса и конкурсных работ можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Вадим Ивлев рассказывал РБК-Украина, как побывал на загадочном острове, где расположена самая маленькая столица мира.

Также сообщалось, какими необычными традициями удивляет туристов остров в Тихом океане.